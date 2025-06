Corey Perry: 40 let, 5 týmů, 6 finále. Hokejový darebák, který nikdy nezmizí

V době, kdy většina jeho vrstevníků sleduje NHL spíš z pohovky, Corey Perry znovu bojuje o Stanley Cup. A ne někde v pozadí. Ve svých čtyřiceti letech střílí góly, rozdává úsměvy a žije hokejem jako málokdo. A zatímco čísla v občance říkají „veterán“, čísla v zápisech o utkání mluví jasně: tenhle chlap ještě rozhodně neskončil.

Sedm gólů v šestnácti zápasech play-off. Stejně jako Leon Draisaitl. Více mají jen Rantanen, Bennett a Svečnikov. Perry skóroval i ve dvou po sobě jdoucích zápasech proti Dallasu – jako první čtyřicátník od dob Daniela Alfredssona. A když se dostal na metu sedmi branek, stal se nejstarším hráčem v historii NHL, kterému se to v jedné vyřazovací části povedlo. Přeskočil legendy jako Selänne, Recchi, Francis nebo Beliveau.

„Spousta lidí řeší, kolik mi je, ale já se pořád cítím, jako bych byl v nejlepších letech,“ říká Perry s úsměvem. A kapitán Oilers Connor McDavid jen přitakává: „Dává důležité góly, provokuje soupeře, chodí do forčeku, dělá všechno, co v play-off potřebujete. Hraje jako ve své nejlepší formě.“

Proti Dallasu otevřel skóre Edmonton v klíčovém pátém utkání, když z úhlu překvapil Oettingera. Po zápase přišla klasická otázka: „Jaký je to pocit, znovu ve finále?“ „Jasně, že mám radost. Ale jak jsem říkal během play-off – právě pro tohle hrajeme. Kvůli těmto okamžikům.“

A pak dodal něco, co svědčí o jeho roli v kabině: „Máme v týmu kluky, kteří tenhle pocit nikdy nezažili. Jako Jeff Skinner – přes tisíc zápasů v lize a poprvé se dostal takhle daleko. Po porážce s Floridou loni v sedmém zápase jsme si řekli, že se sem vrátíme. A vrátili jsme se.“

Perry se do finále Stanley Cupu dostal už pošesté. To se povedlo jen hrstce hráčů. Ale žádný jiný v historii NHL to nedokázal s pěti různými týmy: Anaheim, Dallas, Montreal, Tampa Bay a teď Edmonton. A i když od roku 2007 – kdy vyhrál svůj jediný pohár po boku Selänneho a Getzlafa – pokaždé padl, jeho účast není náhoda. „Takové šance nepřicházejí často,“ řekl prostě. V jeho případě to ale tak úplně neplatí.

„Věděli jsme, že když budeme každý den lepší, může se stát cokoliv. A stalo se,“ okomentoval Perry letošní jízdu Edmontonu, který začal play-off dvěma porážkami s LA a od té doby vyhrál 12 z 14 zápasů. „Po minulé sezoně jsme hodně přemýšleli. Sebereflexe, analýzy. Ale teď jsme tady. A připravení.“

Perry je teď pravidelně nasazován na křídlo vedle McDavida, protože Zach Hyman se zranil. A ať už jde o přesilovky, fyzickou hru nebo nenápadné detaily ve hře, Perry stále dělá rozdíl.

O tom, že si Perry nominaci do Hokejové síně slávy zaslouží, už nikdo moc nepochybuje. 1 392 zápasů, přes 930 bodů, 231 startů v play-off, člen Triple Gold Clubu, vítěz Hart Trophy i Rocket Richard Trophy. A jestli letos zvedne Stanley Cup nad hlavu podruhé? Pak už nebude tuplem co řešit.

