Cooley vlétl z NCAA rovnou do NHL. V přípravě ohromil parádou

Trojka loňského draftu Logan Cooley vlétla do NHL. Americký talent se v prvním přípravném duelu letošního ročníku uvedl skvělou gólovou akcí, zkraje léta přitom byl prioritou číslo jedna návrat na univerzitu.

Ještě zkraje léta to vypadalo, že se trojka loňského draftu Logan Cooley vrátí po tréninkových kempech s Arizonou opět na univerzitu. Chtěl s Minnesotou bojovat o titul národních šampionů. „Můj plán je vrátit se zpátky. Může se to změnit, ale právě teď se soustředím na to, abych pomohl týmu vyhrát národní šampionát. Časový plán si nedělám. Každý je jiný, cesty do NHL jsou různé. Chci být na NHL dostatečně připravený,“ prozradil Cooley zkraje července.

Koncem měsíce však bylo vše jinak a americký mladík podepsal tříletou nováčkovskou smlouvu. „Bylo to dost hektické, nevěděl jsem, jestli se vrátit do školy nebo se stát profesionálem. Ale z rozhodnutí, které jsem udělal jsem spokojený. Cítím, že jsem připravený, připravený hrát v nejlepší lize světa, takže se na to těším,“ popsal devatenáctiletý talent ve službách Arizony.

LOGAN COOLEY HAS ARRIVED ‼️ pic.twitter.com/vHGGzHWZuk — Sportsnet (@Sportsnet) September 23, 2023

Arizona v noci odehrála první přípravné utkání proti LA Kings, hrálo se v australském Melbourne v rámci Global Series. Rodák z Pittsburghu šéfoval druhé útočné formaci a rozhodně bylo se na co koukat. Ve druhé třetině se blýskl parádní sólovou akcí, která obletěla celý hokejový svět. Po zápase, který lépe zvládla Arizona, si oba týmy vyzkoušely nájezdy. Cooley byl jediným úspěšným střelcem, když vyzrál na Davida Ritticha.

„Jsem velmi soutěživý člověk. Vždycky jsem měl vysoká očekávání. Chtěl jsem být platným hráčem. To je můj cíl. Chci pomoci tomuto týmu vyhrát co nejvíce zápasů, chci být produktivní a chci, aby se mi v této lize dařilo. A cítím, že jsem na to připraven,“ burcoval Američan po podpisu smlouvy.

Logan Cooley in the shootout ✅ pic.twitter.com/Kz4XFhcmMJ — Hockey Daily 365 l NHL Highlights & News (@HockeyDaily365) September 23, 2023

Arizonu čeká v Austrálii proti Kings ještě jeden duel, a to v neděli ráno. Sezóna pak pro Kojoty začne 14. října na ledě New Jersey Devils.

Share on Google+