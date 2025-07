Cooley blízko podpisu s Mammoth. Klub chce mít jasno ještě před sezonou

Vedení Utah Mammoth nenechává nic náhodě. Po přesunu z Arizony a solidním prvním roce v Salt Lake City se klub snaží zajistit svou budoucnost, a to doslova. V čele seznamu priorit stojí prodloužení smlouvy s Loganem Cooleym, který se 1. července stal způsobilým podepsat novou smlouvu.

Dvacetiletý útočník má za sebou dvě výrazné sezony v NHL a letos se naplno zařadil mezi nejvýraznější mladé tváře ligy. V uplynulém ročníku nasbíral 65 bodů ve 75 utkáních a výrazně se posunul od své nováčkovské sezony, kdy zakončil s 44 body.

„Logan je klíčovou součástí naší budoucnosti,“ řekl prezident hokejových operací Chris Armstrong. „Je to jeden z nejdynamičtějších mladých hráčů v celé NHL a věříme, že má před sebou hvězdnou kariéru. Chceme, aby ji odehrál v dresu Utah Mammoth.“

Armstrong potvrdil, že s hráčovým zástupcem probíhají jednání a klub doufá, že do začátku sezony bude nová smlouva hotová. Cooley, rodák z Pittsburghu, přišel do NHL po jediné sezoně na univerzitě v Minnesotě, kde zazářil 60 body ve 39 zápasech.

Kromě Cooleyho se řeší i další důležitý podpis, tentokrát u chráněného volného hráče Jacka McBaina. Ten si v loňské sezoně připsal 13 gólů a 27 bodů v plné porci 82 zápasů a odehrál poslední rok ze své dvouleté smlouvy.

„S Jackem a jeho agenty máme velmi dobrou komunikaci,“ přiblížil Armstrong. „Dal nám jasně najevo, že se v týmu vidí i do budoucna, což je pro nás klíčové. Pracujeme na dohodě a věříme, že to brzy dotáhneme.“

V rámci letního posilování Mammoth sáhli i po zkušenostech. Do týmu přivedli útočníka Brandona Taneva a obránce Natea Schmidta. Právě Schmidt přichází posílen o čerstvý zisk Stanley Cupu s Floridou.

Armstrong se netajil tím, že úspěch prvního roku v novém městě pomohl. „Velkou zásluhu mají naši fanoušci. To, jak nás Salt Lake přijal, se odrazilo i navenek, hráči to viděli, cítili tu energii. A to hraje při rozhodování o budoucnosti roli,“ řekl.

Výměně se nevyhnul ani Matias Maccelli, kterého Mammoth poslali do Toronta výměnou za podmíněný výběr ve 3. kole draftu 2027. Pokud Maccelli v nadcházející sezoně překročí 50 bodů a Maple Leafs se kvalifikují do play off, změní se pick na 2. kolo v roce 2029.

Čtyřiadvacetiletý Maccelli zakončil minulý ročník s osmi góly a osmnácti body v 55 zápasech.

