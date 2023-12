Connor vs Connor. Generační talenty poprvé v přímém souboji

Mezi Waynem Gretzkym a Mariem Lemieuxem bylo necelých pět let. Když Mario vstoupil stobodovou sezónou do ligy, všichni tušili, že jeho veličenstvo bude mít konkurenci. Byla z toho rivalita a pár skvělých sezón, kdy se oba velikáni vzájemně tahali o trofeje. Se vstupem Connora Bedarda do NHL vás mohlo napadout totéž. Bude McDavidovi stejně ostrou konkurencí?

Věkový rozdíl je vyšší, něco přes osm let. Bedard je ale natolik vyspělým hokejistou, že může McDavidovi brzo šlapat na paty. První vzájemné setkání je čeká v úterý 12. prosince.

Jestli má někdo pochopení pro blázinec, který se kolem Bedarda už několik měsíců non-stop odehrává, je to McDavid. Do NHL vstupoval rovněž coby jednička draftu a generační talent před osmi lety. „Hodně to uteklo. Můj první rok byl poznamenán zraněním, necítil jsem to ani jako rok. Na něj je toho ale vážně moc, prochází skutečným cirkusem.“

„A stejné to bude, až dorazí k nám do Edmontonu...“ věští kapitán Oilers.

Edmonton půjde do utkání jako favorit. Pod novým trenérem rozkvetl a vyhrál už sedm zápasů v řadě. Chicago se trápí a předává si černého Petra na dně Západní konference se San Jose. Jejich nejsvětlejším bodem je osmnáctiletý debutant, s 23 body (11+12) s náskokem nejproduktivnější hráč mužstva.

McDavid svého následovníka chválí. „Až dosud se vyrovnává se vším velmi dobře. Na svůj věk je hodně vyspělý. Vidět to bylo už na Biosteel campu před dvěma lety. Bylo mu sedmnáct, se Sidneym Crosbym jel dva na jednoho, klidně ho přehlédl a vystřelil. Sebevědomí měl. A říkám to s respektem, nemyslím to vůbec zle,“ vzpomíná hráč s číslem 97.

Tak jako McDavid kdysi přebral štafetový kolík od Sidneyho Crosbyho, přebere ho jednou Bedard od něj. Počítá se s tím, ale vůdce Edmontonu se svého postavení dobrovolně nevzdá. „Necítím se jako starý chlap. To vůbec. Cítím se jak mladík, který má před sebou ještě hodně let,“ ujišťuje šestadvacetiletý hokejista

Přechod mezi dospělé profíky vnímá po letech jako zásadní zlom. Je důležité být připravený. Bedard to má v době sociálních sítí a pokročilého internetu určitě těžší. Že by mu ale McDavid přehnaně radil, to ne. „Pár rozhovorů jsme měli, kdy se ptal na určité konkrétní věci. Ale kdo já jsem, abych rozdával rady? Mezi rameny má vlastní hlavu.“

Rodičům nicméně posílá děrovačku za to, že dali hokeji dalšího Connora. „Vypadá to, že liga je najednou plná Connorů,“ říká McDavid se smíchem. „Je to zábava sledovat.“

Share on Google+