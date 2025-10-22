Connor McDavid si otevřel střelecký účet až v 7. zápase sezóny

22. října 13:53Jakub Ťoupek
Podepsal nový kontrakt a dal organizaci 2 roky na to, aby se mu sehnala schopné spoluhráče. Je to ale právě McDavid, který začal na jeho poměry velmi pomalu. Po prvních 7 utkáních je sice první v bodování týmu, na hráče takového kalibru je to ale jeden z těch horších startů.
Největší hvězda ligy se zatím rozjíždí na nižší rychlostní stupeň. Svůj první gól vstřelil až v 7. zápase sezóny, kdy otevíral proti Ottawě v 17. minutě skóre po nahrávkách Nugenta-Hopkinse a Evana Boucharda.
Connor McDavid - Edmonton Oilers (1)
McDavid si na hranici pravého kruhu počkal na nahrávku zpoza brány a poslal puk do horního rohu Ullmarkovi branky. Pro kapitána Oilers to byl první gól v aktuálním ročníku. On ani Edmonton nezačal ročník úplně na vysoké noze.
Po 7 utkáních získal Edmonton přesně polovinu možných bodů, tudíž jich má stejně jako zápasů. To se dá považovat jako pomalý start pro tým, jehož ambice rostou až k třetí účasti ve finále Stanley Cupu za sebou.
I přesto, že má jeden z nejlepších hokejistů současnosti pouhých 8 bodů, je na čele bodování týmu. Výborně začal Ryan Nugent-Hopkins, který disponuje bodem na utkání, Leon Draisaitl má pak o bod méně. To jsou ale jediní hráči Oilers, kteří mají přes 3 kanadské body.
Opravdu špatnými výkony týmu nepomáhá ani Evan Bouchard, který až právě proti Ottawě poprvé bodoval. Jeho možná účast na olympijských hrách se tak velmi rychle vzdaluje.
Zdá se, že Edmontonu na začátku sezóny lehce ujíždí vlak. Velcí favorité, a potenciální soupeři Edmontonu pro play-off, jako Colorado nebo Vegas, skvěle nastartovali nové ročníky a Západní konferenci vládnou.
Největším měřítkem pro McDavida je dvojka jeho draftu Jack Eichel, který jede ve velkém stylu a zatím získal 16 kanadských bodů za 6 branek a 10 asistencí. Americký centr tak zatím svůj dlouhodobý kontrakt vrací týmu mnohem lépe než McDavid svůj krátkodobý.
Pokud bude Edmonton opravdu mířit za dalším velkým úspěchem v play-off, musí se celý tým zvednout a své špatné výkony otočit v motivaci k lepším zápasům.
