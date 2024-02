Connor Bedard po návratu září a těší se na duel s Kanem

Connor Bedard po návratu září. Mladá puška Blackhawks má na kontě šest bodů ve třech duelech. O víkendu navíc mladého Kanaďana čeká vskutku speciální zápas, poprvé se střetne se svým idolem Patrickem Kanem.

Po zahojení zlomené čelisti se Bedard vrátil do zápasového tempa. S celoobličejovým plexisklem školí zkušenější soupeře a útočná letka s Folignem a Kurashevem opět děsí obranu soupeřů.

„Myslím, že na začátku se Connor nechal nachytat při přemýšlení. Ale vidíte jeho instinkty a soutěživost. Myslím, že byl hodně vytočený, že tolik nezpracovává puk, ale brzy se to zlepšilo. Je výjimečný jako nikdo jiný v této lize,“ popsal spolupráci s hvězdným talentem Nick Foligno.

I když Bedard chyběl téměř šest týdnů, stále vede kanadské bodování nováčků s 39 body za 17 branek a 22 asistencí. Zároveň překonává klubové rekordy pro osmnáctileté hráče. Jeho gól a dvě asistence při pondělní prohře 3:6 s Carolinou mu přinesly osmý vícebodový zápas v této sezóně, čímž překonal v této statistice Eddieho Olczyka.

Spolupráci se zkušenými spoluhráči si Bedard užívá: „Je zábava s Kurashevem hrát. Je velmi chytrý, rychlý a zkušený. Myslím, že když s ním hrajete víc, dokážete ho tak nějak přečíst, stejně jako Foligna Hodně jsem se bavil, když jsem s nimi mohl hrát a rozvíjet chemii.“

Zároveň se však těší na duel proti Detroitu, kde hraje jeho idol Patrick Kane. Ve své kariéře několikrát napodobil jeho stylové oslavy gólů, zejména pak oslavu, které se přezdívá „lamač srdcí“.

„Myslím, že když je člověk průkopníkem něčeho, co je docela cool, tak kdykoli to někdo udělá, vždycky se vzpomene na originál, což je podle mě docela milé. On měl hned několik skvělých oslav gólů. Je to ikona této hry. Je to někdo, na koho se bude vzpomínat navždy, a on stále hraje na tak elitní úrovni,“ vyjádřil Bedard úctu k legendě, která má na kontě přes 1200 zápasů v NHL, tři vyhrané Stanley Cupy v dresu Hawks a mnoho dalších individuálních trofejí a zařazení do All Star týmů.

Bedard se sice těší na zápas s Kanem, ale ještě více vyhlíží něco jiného. „Hodně se těším na vzpomínkové video a uvítání Pattyho zpět v Chicagu. Myslím, že to bude pěkně husté, měl tady pár velmi skvělých momentů. Každý jeho úchvatný gól jsem viděl snad stokrát, takže se na to těším.“

Duel mezi Chicagem a Detroitem je na programu v noci z neděle na pondělí. Do té doby mají Blackhawks ještě na programu duely proti Philadelphii a Winnipegu.

