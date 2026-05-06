Comeback trval jen rok. Toews potvrdil konec kariéry

19. června 19:04Marek Hedbávný
Kanadský útočník Jonathan Toews na páteční mimořádné tiskové konferenci oznámil konec veleúspěšné hráčské kariéry. Naposledy působil v rodném Winnipegu, jinak je spjatý s Chicagem.
Loučí se ikona, legenda, osobnost, hvězda. Jak chcete – žádné přízvisko u Toewse není přehnané. V 21. století sledoval hokejový svět pramálo podobných plejerů.
Už v devatenácti letech mu v osudovém Chicagu našili na dres céčko, svým flegmatickým charakterem a přirozeným lídrovstvím si rychle vysloužil přiléhavou přezdívku Captain Serious.
U Blackhawks společně s Duncanem Keithem, Brentem Seabrookem, Patrickem Kanem a Mariánem Hossou postavili základy dynastie, třikrát nad hlavu zvedli Stanley Cup.
Všestranný centr sbíral úspěchy i na mezinárodním poli s Kanadou: je dvojnásobným olympijským šampiónem, zlatem se pyšní rovněž z mistrovství světa a Světového poháru.
The kind of captain every team searches for! ?
— NHL (@NHL) June 19, 2026
Wishing you all the best in retirement, Jonathan Toews! pic.twitter.com/VmIq9zN8I2
Závěr unikátní kariéry dnes osmatřicetiletého Toewse poznamenaly zdravotní potíže, vynechal dvě sezony a slavně nedopadl ani jeho letošní comeback do NHL: s Winnipegem vůbec nepostoupil do play off.
Teď tenhle ojedinělý hokejový příběh končí úplně. Loučí se jeden z nejlepších hokejistů všech dob, člen Triple Gold Clupu či držitel prestižní Conn Smythe Trophy.