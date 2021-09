Columbus vyhodil asistenta trenéra, nechtěl se nechat očkovat

Vypadá to, že téma očkování bude v NHL ještě hodně zajímavé. Ne každý má o vakcínu proti koronaviru zájem, nicméně kvůli svému osobnímu přesvědčení by dotyčný mohl přijít o práci. Jako poslední to okusil člen trenérského štábu v Columbusu Sylvain Lefebvre.

Lefebvre tak přišel o práci po pouhých dvou měsících. Do služeb celku z Ohia se totiž dostal na konci června, ovšem moc dlouho se neohřál. Důvod je jednoduchý, vedení týmu se ho rozhodlo vyhodit.

„Museli jsme se s ním rozloučit, protože nemohl vykonávat svou práci,“ stojí v prohlášení Jarma Kekäläinena.

Finský činovník ještě svůj výrok dovysvětlil: „Pokud nejste očkovaný, nemůžete se hráčům přiblížit na dvanáct stop (asi 3,7 metru – pozn. redaktora). Tím pádem nemůžete trénovat. A nejen to. Nemůžete být v kabině, nemůžete být v místnosti trenérů, nemůžete stát na lavičce, nemůžete s námi do letadla… My potřebujeme trenéra, co může dělat svou práci.“

Podle serveru The Athletic o Lefebvrově postoji organizace věděla už nějakou dobu, ale vedení týmu o tom samotný Lefebvre informoval až později.

„Jsme zklamaní, ale jeho rozhodnutí respektujeme,“ pokračoval Kekäläinen. „Je to jeho osobní věc. Do dalšího průběhu kariéry mu přejeme hodně štěstí.“

Columbus už dokázal sehnat náhradu. Našel ji ve své organizaci, z farmy byl povýšen Steve McCarthy. Čtyřicetiletý trenér za sebou má úspěšnou hráčskou kariéru, a to včetně osmi sezon v NHL. Po Lefebvrovi převezme veškerou agendu, která se týkala práce s obranou a týmy na oslabení.

„Steve odváděl na farmě skvělou práci a vychoval skvělé obránce. Máme pro něj připravený plán. Bude tu rok a uvidíme, jak se to vyvine,“ řekl Kekäläinen k pozici McCarthyho.

Blue Jackets nejsou prvním týmem, který se s touto nepříjemnou událostí potkal.

Rocky Thompson, toho času asistent trenéra v San Jose, však odstoupil sám. Na rozdíl od Lefebvreho ale neměl na vybranou, jelikož mu vakcína nebyla doporučena kvůli jeho zdravotním komplikacím.

