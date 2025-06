Columbus skládá obranu. Dříve nechtěný bek dostane miliony, Rus na odchodu

Vedení Columbus Blue Jackets pokračuje v přestavbě svého obranného jádra. Podle informací Andyho Stricklanda klub pokročil v jednáních o nové smlouvě s obráncem Dantem Fabbrem, který by se po vypršení aktuálního kontraktu stal nechráněným volným hráčem. Dohoda má být víceletá a ukazuje, jak chytrý tah Columbus udělal, když si jej sebral z waiver listiny. Mimochodem, i Fabbro na podzim "vystrnadil" Davida Jiříčka.

Fabbro (27) zažil výrazný průlom poté, co byl na začátku sezony 2024/25 zapsán na waiver listinu Nashvillem a následně si ho Columbus stáhl. Z původního plánu posílit pravou stranu obrany po zranění Erika Gudbransona se vyklubala klíčová součást defenzivy - Fabbro naskočil po boku Zacha Werenského do první obranné dvojice a společně odehráli přes 1000 minut ve hře 5 na 5.

Podle dat MoneyPuck patřili mezi nejlepší obranné dvojice ligy s 54,4 % očekávaných gólů. Pro Werenského šlo o nejlepší sezonu od dob, kdy hrával se Sethem Jonesem. Fabbro si připsal 26 bodů (9+17), +23 v hodnocení účasti na ledě a průměr 21:39 na zápas - všechno kariérní maxima.

Vedle hry v první pětce navíc Fabbro nastupoval i na prvním oslabení, kde se střídal s Ivanem Provorovem. Právě o něj však nyní Columbus může přijít. Jak informovalo The Athletic, Provorov a jeho agent se sešli s generálním manažerem Donem Waddellem během NHL Scouting Combine, ale konkrétní posun v jednání o nové smlouvě zatím oznámen nebyl.

Provorov (28) má za sebou dvě sezony v dresu Blue Jackets. V té poslední odehrál 81 zápasů, ve kterých zaznamenal 33 bodů a v průměru strávil na ledě více než 23 minut na utkání. Jeho současná smlouva, podepsaná ještě ve Philadelphii, skončí 1. července. Columbus údajně preferuje kratší prodloužení, zatímco Provorov by mohl jinde získat až sedmiletý kontrakt.

Podle ruského webu RG sledují Provorovovu situaci New York Rangers, kteří hledají posilu na levý obranný post. V hledáčku mají být i další ruští beci včetně Vladislava Gavrikova.

Blue Jackets vstupují do léta s více než 40 miliony dolarů prostoru pod platovým stropem, což jim dává flexibilitu nejen při řešení situace kolem Provorova, ale i při hledání posil do útoku. Uzavření smlouvy s Fabbrem by znamenalo, že alespoň jedna ze dvou velkých otázek v jejich defenzivě je vyřešena.

