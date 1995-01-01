Columbus si poradil s Torontem, řádila především třetí lajna

30. října 4:50Jan Šlapáček
V noci na čtvrtek se hrálo pouze jedno utkání na ledě Columbusu. Blue Jackets v něm podali velmi dobrý výkon a s přehledem porazili Toronto 6:3.
Noční zápas v Columbusu by se dal nazvat lekcí z produktivity. Toronto mělo po většinu utkání herní převahu a vytvářelo si střelecké příležitosti, na výsledku to ale nebylo vůbec poznat. Blue Jackets dokázali využít sebemenšího zaváhání soupeře, v zakončení byli nekompromisní a dokráčeli k výhře 6:3.
Zápas vyšel především třetí útočné formaci Columbusu, která měla prsty ve většině gólů. Cole Sillinger skončil s bilancí 2+1, Mathieu Olivier s 1+3 a Charlie Coyle si připsal hned čtyři primární asistence!
Kdyby Toronto v samotném závěru dvěma góly kosmeticky neupravilo výsledek, dalo by se mluvit o debaklu.
Columbus Blue Jackets - Toronto Maple Leafs
6:3 (2:0, 3:1, 1:2)
Branky a nahrávky
7. C. Sillinger (Coyle, Olivier), 12. Werenski (Coyle, Olivier), 29. Provorov (Voronkov, Marčenko), 34. C. Sillinger (Coyle, Werenski), 37. Fabbro (Olivier, C. Sillinger), 48. Olivier (Coyle) – 23. Blais (McCabe, Lorentz), 56. Tavares (Knies, N. Robertson), 59. N. Robertson (Domi, Blais).
Statistika
Střely na bránu: 24 – 36 | Přesilová hra: 0/2 – 0/2 | Trestné minuty: 4 – 4
Kdo se postavil do brankoviště?
Elvis Merzlikins (CBJ) – 33 zákroků, 3 OG, úspěšnost 91,7 %, odchytal 60:00
Cayden Primeau (TOR) – 18 zákroků, 6 OG, úspěšnost 75,0 %, odchytal 60:00
Česká a slovenská stopa
Bez české a slovenské účasti.
Tři hvězdy utkání
1. Cole Sillinger (CBJ) – 2+1
2. Charlie Coyle (CBJ) – 0+4
3. Mathieu Olivier (CBJ) – 1+3
