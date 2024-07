Columbus našel trenéra! Kormidla se ujímá Dean Evason

Hotovo, Dean Evason byl v pondělí jmenován trenérem Columbusu Blue Jackets. Devětapadesátiletý trenér nahradil Pascala Vincenta a v NHL bude trénovat podruhé. Pauzu měl celkem dlouhou, v Minnesotě Wild byl propuštěn 27. listopadu 2023.

Od 14. února 2020, kdy nahradil Bruce Boudreaua, měl Evason za pět sezon bilanci 147-77-27. Minnesota pod jeho vedením však nikdy nepostoupila přes první kolo.

„Jsem nesmírně hrdý a poctěný, že jsem byl jmenován hlavním trenérem Columbusu Blue Jackets, a velmi si vážím příležitosti, kterou mi Don Waddell, generální manažer, rodina McConnellových a prezident Mike Priest poskytli,“ řekl Evason. „V tomto týmu je skvělé jádro a spousta mladých talentů. Opravdu se těším na práci s tímto týmem a na to, že jak se staneme celkem, který hraje nesmírně tvrdě a soutěží na nejvyšší úrovni.“

Vincent byl propuštěn 17. června poté, co Blue Jackets skončili v jeho jediné sezoně na posledním místě Metropolitní divize.

V každé z posledních dvou ročníků skončili ve Východní konferenci poslední a od ročníku 2019/20 se ve své divizi nedostali výše než na šesté místo.

„Dean Evason přináší do trénování to, co přinášel jako hráč – vášeň, tvrdou práci a houževnatost – a já nemohu být šťastnější, že bude sloužit jako příští hlavní trenér Columbusu,“ dodal Waddell. „V této lize strávil jako hráč, asistent trenéra i hlavní trenér více než dvě desetiletí a já věřím, že tyto zkušenosti v kombinaci s vynikající osobností, kterou je, umožní Deanovi dostat z našich hráčů to nejlepší a dostat nás do pozice, ve které budeme jako tým úspěšní.“

Několik klíčových hráčů Blue Jackets je podepsáno minimálně na další dvě sezony, včetně útočníků Johnnyho Gaudreaua (pět let), Boonea Jennera (dva roky) a Patrika Laineho (dva roky), obránců Zacha Werenskiho (čtyři) a Damona Seversona (sedm) a brankáře Elvise Merzlikinse (tři).

