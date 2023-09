Columbus lituje. Angažovat Babcocka byla chyba, říká prezident Davidson

Otřáslo to celým hokejovým světem. Mike Babcock měl být někým, kdo pozvedne Columbus na další level. Nestalo se, naopak. Po skandálu, který prošetřovala i Hráčská asociace, Babcock skončil dřív, než začal. Vedení Blue Jackets následně uznalo chybu.

"Jsem velmi zklamaný," řekl Davidson, prezident hokejových operací. "Začátkem léta jsme prošli procesem, než jsme najali Mikea Babcocka. Ale spletli jsme se a je to na nás.“

A pokračoval: „Mohu vám slíbit, že se z toho poučíme. Chápu také kritiku, kterou dostáváme. Je to zasloužené. Jediné, co teď můžeme udělat, je poučit se z toho a udělat vše, co je v našich silách, abychom pomohli našim hráčům a trenérům připravit se na sezonu.“

Rozhodnutí přišlo pět dní poté, co kuloáry začalo znít, že Babcock požádal hráče, aby s ním sdíleli osobní fotografie.

A pak to jelo jako velká voda. Jarmo Kekalainen, GM klubu, řekl, že Blue Jackets provedli důkladný proces prověřování, než najali Babcocka, a zpočátku stáli při něm, když se objevila obvinění ze sdílení fotografií.

Davidson se následně v pátek zúčastnil hovoru nejen s komisařem NHL Garym Bettmanem, ale také s užším vedením ligy a NHLPA.

NHLPA nastínila svá zjištění, že některým hráčům Blue Jackets bylo nepříjemné, jak je Babcock požádal, aby ukázali osobní fotografie ze svých zařízení. Po telefonátu Davidson kontaktoval Kekalainena a Mikea Priesta, jednoho z majitelů.

„Nevěřím, že Mike měl v rozhovorech s hráči nějaké špatné úmysly,“ řekl Kekalainen. „Ať už to byl záměr, nebo ne, někteří naši hráči nebyli spokojeni s jeho metodami, což bylo znepokojivé. Jak jsme shromažďovali informace a vedli četné diskuse, jak interně, tak externě, bylo jasné, že rozptýlení, jež bylo tímto způsobené, bylo příliš velké a mělo negativní dopad na naše hráče. V důsledku toho jsme se všemi zapojenými do procesu dospěli k závěru, že bude nejlepší, když Mike skončí.“

"Je fér říci, že způsobil hráčům velmi nepříjemné pocity,“ dodal ještě Davidson. Ten byl kritizován už v momentě, kdy na Babcocka v létě poprvé ukázal. „Možná měli kritici pravdu. Je to naše chyba, jde to za mnou. Někdy prostě chybujete. Jako my teď."

