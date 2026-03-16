Columbus dokráčel pro další vítězství! Nashville se procpal na pozice pro play-off

22. března 6:38Jan Šlapáček
Na programu zámořské NHL bylo během sobotního večera a posléze noci na neděli hned jedenáct zápasů, ve kterých se hrálo o důležité body.
Columbus se nezastavuje a pokračuje ve sbírání důležitých bodů. Blue Jackets si v domácím prostředí s přehledem poradili se Seattlem, kterému hned v úvodní třetině vstřelili tři góly a nakonec dokráčeli k výhře 5:2. Tři asistence si na své konto připsal bek Zach Werenski.
Pozitivní emoce panují po dlouhé době i v Nashvillu. Predators porazili Vegas 4:1 a dokázali se v Západní konferenci ujmout druhé divoké karty. Před Los Angeles mají náskok jednoho bodu.
Důležité utkání se hrálo i v Detroitu, kam zavítali hokejisté Bostonu. Vyrovnanou bitvu rozhodl skvělý výkon Jeremyho Swaymana, který pochytal jednačtyřicet střel a dovedl Bruins k výhře 4:2.
Pittsburgh Penguins - Winnipeg Jets
5:4sn. (2:1, 1:1, 1:2 - 0:0)
Branky a nahrávky
2. Činachov (Malkin, Wotherspoon), 3. Rakell (Rust, Girard), 36. E. Karlsson (Wotherspoon, Činachov), 53. E. Karlsson (Rust, Crosby), rozh. náj. Crosby – 4. M. Barron (Lambert), 27. Koepke (Lowry), 45. Pionk (J. Toews, Nyquist), 49. Lambert.
Statistika
Střely na bránu: 30 – 25 | Přesilová hra: 0/2 – 0/1 | Trestné minuty: 2 – 4
Kdo se postavil do brankoviště?
Arturs Šilovs (PIT) – 21 zákroků, 4 OG, úspěšnost 84,0 %, odchytal 65:00
Connor Hellebuyck (WPG) – 26 zákroků, 4 OG, úspěšnost 86,7 %, odchytal 65:00
Česká a slovenská stopa
Bez české a slovenské účasti.
Tři hvězdy utkání
1. Erik Karlsson (PIT) - 2+0
2. Rickard Rakell (PIT) - 1+0
3. Brad Lambert (WPG) - 1+1
Nashville Predators - Vegas Golden Knights
4:1 (1:0, 3:1, 0:0)
Branky a nahrávky
1. Stamkos (O'Reilly), 22. Stamkos (F. Forsberg, Haula), 32. Jost (Skjei), 35. O'Reilly (Stamkos, Josi) – 34. Theodore (Barbašov, Howden).
Statistika
Střely na bránu: 40 – 20 | Přesilová hra: 2/4 – 1/4 | Trestné minuty: 12 – 12
Kdo se postavil do brankoviště?
Justus Annunen (NSH) – 39 zákroků, 1 OG, úspěšnost 97,5 %, odchytal 60:00
Akira Schmid (VGK) – 16 zákroků, 4 OG, úspěšnost 80,0 %, odchytal 55:12
Česká a slovenská stopa
Tomáš Hertl (VGK) – 0+0, -1 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 20:45
Tři hvězdy utkání
1. Steven Stamkos (NSH) - 2+1
2. Justus Annunen (NSH) – 39 zákroků
3. Ryan O'Reilly (NSH) - 1+1
Minnesota Wild - Dallas Stars
2:1pp. (0:1, 1:0, 0:0 - 1:0)
Branky a nahrávky
31. Brink (Q. Hughes, Spurgeon), 64. Tarasenko (Brink, Q. Hughes) – 15. J. Robertson (Heiskanen, Duchene).
Statistika
Střely na bránu: 28 – 29 | Přesilová hra: 0/2 – 1/5 | Trestné minuty: 12 – 6
Kdo se postavil do brankoviště?
Filip Gustavsson (MIN) – 28 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,6 %, odchytal 63:06
Jake Oettinger (DAL) – 26 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,9 %, odchytal 63:06
Česká a slovenská stopa
Bez české a slovenské účasti.
Tři hvězdy utkání
1. Vladimir Tarasenko (MIN) – 1+0
2. Jason Robertson (DAL) – 1+0
3. Filip Gustavsson (MIN) – 28 zákroků
Los Angeles Kings - Buffalo Sabres
1:4 (1:0, 0:1, 0:3)
Branky a nahrávky
11. Panarin (Kopitar, Kempe) – 25. T. Thompson (Krebs, Samuelsson), 52. Carrick (Benson, Metsa), 53. Dahlin (Norris, T. Thompson), 58. Benson (Norris, Malenstyn).
Statistika
Střely na bránu: 27 – 32 | Přesilová hra: 1/3 – 1/1 | Trestné minuty: 2 – 6
Kdo se postavil do brankoviště?
Anton Forsberg (LAK) – 28 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90,3 %, odchytal 58:35
Ukko-Pekka Luukkonen (BUF) – 26 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,3 %, odchytal 60:00
Česká a slovenská stopa
Bez české a slovenské účasti.
Tři hvězdy utkání
1. Tage Thompson (BUF) - 1+0
2. Sam Carrick (BUF) - 1+0
3. Ukko-Pekka Luukkonen (BUF) – 26 zákroků
San Jose Sharks - Philadelphia Flyers
1:4 (0:0, 1:1, 0:3)
Branky a nahrávky
34. Orlov (Eklund, Celebrini) – 23. Tippett (Zegras, Juulsen), 42. Dvorak (Konecny, Mičkov), 59. Sanheim, 60. Cates (Dvorak).
Statistika
Střely na bránu: 25 – 28 | Přesilová hra: 1/4 – 1/5 | Trestné minuty: 20 – 18
Kdo se postavil do brankoviště?
Alex Nedeljkovic (SJS) – 24 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,3 %, odchytal 58:43
Daniel Vladař (PHI) – 24 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,0 %, odchytal 58:25
Česká a slovenská stopa
Daniel Vladař (PHI) – 24 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,0 %, odchytal 58:25
Tři hvězdy utkání
1. Travis Sanheim (PHI) - 1+0
2. Dmitrij Orlov (SJS) - 1+0
3. Daniel Vladař (PHI) - 24 zákroků
Columbus Blue Jackets - Seattle Kraken
5:2 (3:1, 1:1, 1:0)
Branky a nahrávky
3. Heinen (Jenner, Werenski), 9. Severson (C. Sillinger, Werenski), 16. Olivier (C. Sillinger, Mateychuk), 30. K. Johnson (Garland, Fantilli), 58. C. Sillinger (Olivier) – 17. Dunn (Kakko, Gaudreau), 29. Kakko (Tolvanen, Montour).
Statistika
Střely na bránu: 28 – 17 | Přesilová hra: 0/3 – 1/1 | Trestné minuty: 2 – 6
Kdo se postavil do brankoviště?
Elvis Merzļikins (CBJ) – 15 zákroků, 2 OG, úspěšnost 88,2 %, odchytal 60:00
Joey Daccord (SEA) – 23 zákroků, 4 OG, úspěšnost 85,2 %, odchytal 59:27
Česká a slovenská stopa
Bez české a slovenské účasti.
Tři hvězdy utkání
1. Cole Sillinger (CBJ) - 1+2
2. Zach Werenski (CBJ) - 0+3
3. Damon Severson (CBJ) - 1+0
Montreal Canadiens - New York Islanders
7:3 (1:2, 2:0, 4:1)
Branky a nahrávky
5. Slafkovský (Suzuki, Caufield), 38. Newhook (Guhle, O. Kapanen), 40. Caufield (Suzuki, Slafkovský), 44. Guhle (A. Carrier, Gallagher), 49. Slafkovský (Caufield, Suzuki), 52. Caufield (Slafkovský, Guhle), 55. Caufield (Suzuki) – 7. Heineman (Anders Lee), 14. Holmström (Pelech), 41. M. Schaefer (Barzal, Horvat).
Statistika
Střely na bránu: 36 – 22 | Přesilová hra: 3/4 – 2/3 | Trestné minuty: 28 – 30
Kdo se postavil do brankoviště?
Jacob Fowler (MTL) – 19 zákroků, 3 OG, úspěšnost 86,4 %, odchytal 60:00
Ilja Sorokin (NYI) – 26 zákroků, 6 OG, úspěšnost 81,3 %, odchytal 50:47
David Rittich (NYI) – 3 zákroky, 1 OG, úspěšnost 75 %, odchytal 8:11
Česká a slovenská stopa
Juraj Slafkovský (MTL) – 2+2, +2 účast, 4 střely na bránu, TM 0, čas na ledě: 17:14
David Rittich (NYI) – 3 zákroky, 1 OG, úspěšnost 75 %, odchytal 8:11
Ondřej Palát (NYI) – 0+0, -2 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě: 11:40
Tři hvězdy utkání
1. Cole Caufield (MTL) - 3+2
2. Juraj Slafkovský (MTL) - 2+2
3. Kaiden Guhle (MTL) - 1+2
Ottawa Senators - Toronto Maple Leafs
5:2 (1:0, 2:1, 2:1)
Branky a nahrávky
15. Stützle (Chabot, Batherson), 30. Giroux (Kleven, Spence), 38. Foegele, 50. Amadio (Spence, Pinto), 54. Greig (Cozens, Kleven) – 39. Tavares (Cowan, Carlo), 45. Cowan (Benoit, Nylander).
Statistika
Střely na bránu: 43 – 14 | Přesilová hra: 1/4 – 0/3 | Trestné minuty: 8 – 10
Kdo se postavil do brankoviště?
Linus Ullmark (OTT) – 12 zákroků, 2 OG, úspěšnost 85,7 %, odchytal 60:00
Joseph Woll (TOR) – 38 zákroků, 5 OG, úspěšnost 88,4 %, odchytal 59:34
Česká a slovenská stopa
Bez české a slovenské účasti.
Tři hvězdy utkání
1. Claude Giroux (OTT) - 1+0
2. Jordan Spence (OTT) - 0+2
3. Tyler Kleven (OTT) - 0+2
Vancouver Canucks - St. Louis Blues
1:3 (0:0, 0:2, 1:1)
Branky a nahrávky
49. Hronek (Elias Pettersson, Rossi) – 31. Suter (R. Thomas, Holloway), 32. Bučněvič (Broberg, Mailloux), 60. Kyrou (Bučněvič, Mailloux).
Statistika
Střely na bránu: 15 – 21 | Přesilová hra: 1/2 – 1/3 | Trestné minuty: 6 – 4
Kdo se postavil do brankoviště?
Kevin Lankinen (VAN) – 18 zákroků, 2 OG, úspěšnost 90 %, odchytal 59:42
Jordan Binnington (STL) – 14 zákroků, 1 OG, úspěšnost 93,3 %, odchytal 59:44
Česká a slovenská stopa
Filip Hronek (VAN) – 1+0, -1 účast, 2 střely na bránu, TM 2, čas na ledě 26:28
Dalibor Dvorský (STL) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 14:27
Tři hvězdy utkání
1. Pavel Bučněvič (STL) - 1+1
2. Filip Hronek (VAN) - 1+0
3. Jimmy Snuggerud (STL) - 0+0
Detroit Red Wings - Boston Bruins
2:4 (0:0, 1:1, 1:3)
Branky a nahrávky
24. Raymond (Copp, P. Kane), 45. DeBrincat (Seider) – 26. Pastrňák (McAvoy, M. Geekie), 47. E. Lindholm (M. Geekie, Lohrei), 50. Zadorov (M. Geekie, McAvoy), 59. Chusnutdinov (Pastrňák, E. Lindholm).
Statistika
Střely na bránu: 43 – 26 | Přesilová hra: 1/4 – 1/3 | Trestné minuty: 6 – 8
Kdo se postavil do brankoviště?
John Gibson (DET) – 23 zákroků, 3 OG, úspěšnost 88,5 %, odchytal 57:40
Jeremy Swayman (BOS) – 41 zákroků, 2 OG, úspěšnost 95,3 %, odchytal 60:00
Česká a slovenská stopa
Pavel Zacha (BOS) – 0+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 16:29
David Pastrňák (BOS) – 1+1, +2 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 21:22
Tři hvězdy utkání
1. Jeremy Swayman (BOS) - 41 zákroků
2. David Pastrňák (BOS) - 1+1
3. Morgan Geekie (BOS) - 0+3
Edmonton Oilers - Tampa Bay Lightning
2:5 (1:0, 0:3, 1:2)
Branky a nahrávky
20. McDavid (Bouchard), 48. Samanski – 22. Cirelli (Kučerov, Hagel), 33. Guentzel (Kučerov, Point), 37. Kučerov (Moser), 56. Kučerov (Hagel), 60. Cirelli.
Statistika
Střely na bránu: 27 – 27 | Přesilová hra: 0/3 – 1/3 | Trestné minuty: 18 – 18
Kdo se postavil do brankoviště?
Connor Ingram (EDM) – 22 zákroků, 4 OG, úspěšnost 84,6 %, odchytal 58:42
Andrej Vasilevskij (TBL) – 25 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,6 %, odchytal 60:00
Česká a slovenská stopa
Erik Černák (TBL) – 0+0, +1 účast, 1 střela na bránu, TM 2, čas na ledě 20:14
Tři hvězdy utkání
1. Nikita Kučerov (TBL) - 2+2
2. Brandon Hagel (TBL) - 0+2
3. Vasilij Podkolzin (EDM) - 0+0