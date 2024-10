Colton zachraňuje Avs. Těžkou práci za mě dělají spoluhráči, říká

Ross Colton, křídlo Colorada Avalanche, využil své šance a zažívá skvělý vstup do sezony. I když tým trápí zranění a trhliny v defenzivě, Coltonův výkon roste. Po sérii čtyř porážek se Avalanche vzchopili a vyhráli dva zápasy za sebou. V těchto utkáních se Colton ukázal jako klíčový hráč.

Osmadvacetiletý útočník, který zaskočil za zraněného Jonathana Drouina, zazářil dvěma góly v nedělní výhře 4:1 nad San Jose. S pěti góly v posledních třech zápasech a celkovým počtem šesti branek patří k nejlepším střelcům NHL.

Hra po boku hvězd Nathana MacKinnona a Mikka Rantanena mu tedy očividně rozhodně svědčí.

„Hraju s nejlepšími hráči světa. Snažím se hrát svou hru, najít si volné místo a oni mě vždy najdou,“ řekl Colton s úsměvem. V neděli skóroval nejprve při přesilovce po přihrávce MacKinnona a druhý gól přišel po rychlém protiútoku, kdy mu Rantanen poslal perfektní nahrávku.

Colton cítí, že našel chemii se svými spoluhráči. „Na lavičce mi radí drobné věci, které ale mají velký dopad,“ pochvaloval si podporu hvězdných útočníků.

Colton, který je v Denveru druhým rokem, si v posledním ročníku připsal kariérní maximum se 17 góly a 23 asistencemi. V play-off pak vedl tým s 43 hity.

Trenér Jared Bednar je tedy s jeho výkony spokojen. „Hraje s obrovským sebevědomím. Má skvělý pohyb a k tomu hraje hodně tvrdě. Když dostane příležitost skórovat, dokáže ji využít,“ chválil Bednar Coltona.

Zatímco Jonathan Drouin, Gabriel Landeskog a další klíčoví hráči chybí kvůli zraněním, Colton skvěle zapadl do první formace a přesilovkové jednotky, kde si rychle získal respekt svých spoluhráčů. „Loni jsem se ještě sžíval se systémem, teď se cítím mnohem komfortněji,“ dodal Colton.

ANOTHER GOAL FOR ROSS COLTON ????



Make that four in his last three games! pic.twitter.com/Z7ZHm4vMIR