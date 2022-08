Colton o Palátovi: Když jsme potřebovali vstřelit důležitý gól, on jej dal

Ross Colton se po podařeném ročníku stal poměrně důležitou součástkou Tampy Bay. Pětadvacetiletý útočník se nedávno rozpovídal nejen o své budoucnosti ve floridském celku, ale také o tom, proč bude Bleskům citelně chybět Ondřej Palát.

Pro amerického útočníka je odchod Ondřeje Paláta do New Jeresy vlastně velikou příležitostí. Mladý útočník by mohl být jedním z útočníků Tampy, který zabojuje o prostor v prvních dvou lajnách.

I když mu rodák z Frýdku-Místku uvolnil místo v sestavě, tak Colton přiznal, že Palát bude velkou ztrátou pro Tampu. „Pally udělal pro náš tým hodně. Ať už v ofenzívě či v defenzivě. Když jsme potřebovali vstřelit důležitý gól, tak ho dal. Pro nás je to veliká ztráta,“ komentoval odchod českého útočníka z Tampy.

Rodák z Robbinsville odehrál loni první kompletní ročník v NHL. V 79 zápasech s připsal 22 gólů a 17 asistencí. V play off pak přidal dalších devět bodů. S Tampou bude chtít dokráčet do čtvrtého finále v řadě a nejspíš ještě o stupínek výš. „Kluci vyhráli první pohár v roce 2020, kdy jsem ještě nebyl součástí týmu, ale i když ho vyhráli, tak byli hladoví a chtěli jej vyhrát znovu. Po výhře v roce 2021 se stalo to samé. A podobné nadšení na následující ročník bylo i po letošním finále, chceme vyhrát znovu,“ burcuje před sezonou Colton.

Posledním celkem, kterému se podařilo probojovat do čtyř finálových sérií v řadě, byli newyorští Islanders. Ostrované to navíc zvládli hned pětkrát, a to mezi lety 1980–1984.

Jaká bude však budoucnost Rosse Coltona v hvězdné Tampě? Těžko říct, mladý Američan totiž vstupuje do posledního ročníku své smlouvy. Aktuálně pobírá 1,125 milionu dolarů, ale Tampa již dlouhodobě svádí tuhý boj proti platovému stropu.

„Všechno je to byznys. Máme super tým a kluci si zaslouží slušné peníze, takže prostě budeme bojovat s platovým stropem každou sezonu. Budu hrát, jak umím a uvidíme, co se stane. Chtěl bych zůstat v Tampě napořád, jelikož si myslím, že je to nejlepší místo, kde se dá NHL hrát,“ komentoval svou situaci pětadvacetiletý útočník.

