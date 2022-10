Colorado zvládlo v Madison Square Garden nájezdy, Chicago zaskočilo Floridu

Dalších deset zápasů je minulostí. Nejhezčí hokej se hrál v Madison Square Garden, kde byla k vidění ofenzivní bitva a rozhodnutí v samostatných nájezdech. O velké překvapení se postarali hokejisté Chicaga, kteří doma porazili Floridu.

COLUMBUS BLUE JACKETS - ARIZONA COYOTES

3:6 (0:2, 0:2, 3:2)

Arizona vyloupila Columbus

Podobný průběh zápasu se rozhodně neočekával. Arizona svého soupeře školila z produktivity a na začátku třetí části vedla již 5:0! Blue Jackets v závěru zápasu výsledek alespoň kosmeticky upravili.

Branky a nahrávky

47. J. Gaudreau (Werenski, Bean), 58. K. Johnson (Nyquist, Sillinger), 60. Peeke (Roslovic, Bean) – 10. Gostisbehere (Boyd, Keller), 16. Kassian (N. Ritchie), 28. Gostisbehere (Keller, J. Brown), 36. Guenther (Välimäki, Maccelli), 43. McBain (Fischer, O'Brien), 60. Crouse (Gostisbehere, Keller).

Statistiky

Střely na bránu: 33 – 19 | Přesilová hra: 0/5 – 2/6 | Trestné minuty: 16 – 14

Kdo se postavil do brankoviště?

Daniil Tarasov (CBJ) – 8 zákroků, 4 OG, úspěšnost 66,7 %, odchytal 35:07

Elvis Merzlikins (CBJ) – 5 zákroků, 1 OG, úspěšnost 83,3 %, odchytal 22:55

Connor Ingram (ARI) – 30 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90,9 %, odchytal 60:00



Československá stopa v utkání

Jakub Voráček (CBJ) – 0+0, -1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 16:02

Tři hvězdy utkání

1. Shayne Gostisbehere (ARI) - 2+1

2. Clayton Keller (ARI) - 0+3

3. Connor Ingram (ARI) - 30 zákroků

BOSTON BRUINS - DALLAS STARS

3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

Boston slaví další vítězství

Byla to pořádná bitva až do samotného závěru. Boston i díky dvěma bodům Pastrňáka držel jednobrankové vedení až do šedesáté minuty, v níž dokázal střelou do prázdné branky definitivně rozhodnout Bergeron. Bruins slaví další velké vítězství.

Branky a nahrávky

13. Pastrňák (H. Lindholm, Krejčí), 39. Hall (Pastrňák, Grzelcyk), 60. Bergeron – 22. W. Johnston (Dellandrea, Ja. Benn).

Statistiky

Střely na bránu: 29 – 31 | Přesilová hra: 1/5 – 0/4| Trestné minuty: 8 – 6

Kdo se postavil do brankoviště?

Linus Ullmark (BOS) – 30 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,8 %, odchytal 59:55

Jake Oettinger (DAL) – 26 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,9 %, odchytal 58:55



Československá stopa v utkání

David Pastrňák (BOS) - 1+1, 0 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 19:48

David Krejčí (BOS) - 0+1, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 17:45

Pavel Zacha (BOS) - 0+0, 1 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 15:34

Tomáš Nosek (BOS) - 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 11:40

Radek Faksa (DAL) - 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 2, čas na ledě 12:37

Tři hvězdy utkání

1. Linus Ullmark (BOS) – 30 zákroků

2. David Pastrňák (BOS) - 1+1

3. Taylor Hall (BOS) - 1+0

MONTREAL CANADIENS - MINNESOTA WILD

1:3 (0:1, 1:1, 0:1)

Minnesota uspěla v Montrealu

Velmi dobře zvládnuté utkání od Minnesoty. Wild podali skvělý týmový výkon a zaslouženě dokráčeli k vítězství 3:1. Velmi dobře se prezentoval i Fleury, jenž pochytal několik nebezpečných střel a byl svému týmu oporou.

Branky a nahrávky

22. Caufield (Wideman, Monahan) – 6. Eriksson Ek (Duhaime, Middleton), 33. Duhaime (F. Gaudreau), 60. Eriksson Ek.

Statistiky

Střely na bránu: 27 – 31 | Přesilová hra: 0/3 – 0/3 | Trestné minuty: 10 – 10

Kdo se postavil do brankoviště?

Jake Allen (MTL) – 28 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,3 %, odchytal 59:08

Marc-André Fleury (MIN) – 26 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,3 %, odchytal 59:44



Československá stopa v utkání

Bez české a slovenské účasti

Tři hvězdy utkání

1. Brandon Duhaime (MIN) - 1+1

2. David Savard (MTL) - 0+0

3. Frederick Gaudreau (MIN) - 0+1

DETROIT RED WINGS - NEW JERSEY DEVILS

2:6 (1:2, 0:2, 1:2)

New Jersey rozstřílelo Detroit

Detroit po celý zápas tahal za kratší konec provazu a vysoko prohrál. New Jersey se prezentovalo velmi dobře, bylo aktivní a dokázalo z toho vytěžit šest branek. České fanoušky musel potěšit výkon Kubalíka, který si připsal další dva body.

Statistiky

Střely na bránu: 22 – 41 | Přesilová hra: 0/3 – 1/1 | Trestné minuty: 2 – 6



Kdo se postavil do brankoviště?

Alex Nedeljkovic (DET) – 35 zákroků, 6 OG, úspěšnost 85,4 %, odchytal 60:00

Vítek Vaněček (NJD) – 20 zákroků, 2 OG, úspěšnost 90,9 %, odchytal 60:00



Československá stopa v utkání

Dominik Kubalík (DET) – 1+1, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 17:10

Filip Zadina (DET) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 15:22

Filip Hronek (DET) – 0+0, -2 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 21:59

Vítek Vaněček (NJD) – 20 zákroků, 2 OG, úspěšnost 90,9 %, odchytal 60:00

Tomáš Tatar (NJD) – 0+1, +1 účast, 4 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 14:56



Tři hvězdy utkání

1. Jesper Bratt (NJD) – 2+1

2. Jack Hughes (NJD) – 1+1

3. Ryan Graves (NJD) – 0+2

NEW YORK RANGERS - COLORADO AVALANCHE

2:3sn. (0:1, 1:0, 1:1 - 0:0)

Nájezdy pro Colorado

Nádherná ofenzivní show se uskutečnila v Madison Square Garden. Oba celky hrály aktivně do útoku a připsaly si velké množství střel. O vítězi se nakonec muselo za stavu 2:2 rozhodnout v samostatných nájezdech, v nichž si ten vítězný na své konto připsal Rodrigues.

Branky a nahrávky

39. Goodrow (Trouba, Blais), 55. Fox (Vesey, Goodrow) – 12. Ničuškin (Makar, MacKinnon), 41. O'Connor (Cogliano), rozh. náj. Rodrigues.

Statistiky

Střely na bránu: 46 – 44 | Přesilová hra: 0/4 – 1/3 | Trestné minuty: 6 – 8

Kdo se postavil do brankoviště?

Igor Šesťorkin (NYR) – 42 zákroků, 2 OG, úspěšnost 95,5 %, odchytal 64:00

Alexandar Georgijev (COL) – 44 zákroků, 2 OG, úspěšnost 95,7 %, odchytal 65:00



Československá stopa v utkání

Libor Hájek (NYR) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 11:11

Martin Kaut (COL) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 4:49

Tři hvězdy utkání

1. Alexandar Georgijev (COL) - 44 zákroků

2. Igor Šesťorkin (NYR) - 42 zákroků

3. Barclay Goodrow (NYR) - 1+1

CHICAGO BLACKHAWKS - FLORIDA PANTHERS

4:2 (2:0, 1:0, 1:2)

Chicago vyzrálo na Floridu

O překvapivé výsledky dneska v noci nebyla nouze. Velmi dobře si opět vedlo i Chicago, které dokázalo v domácím prostředí porazit Floridu. Panthers v závěrečné třetině zabrali a sahali po srovnání, Toews ale gólem do prázdné branky rozhodl.

Branky a nahrávky

3. Raddysh (T. Johnson, P. Kane), 20. P. Kane (Athanasiou, Domi), 36. Kurashev (Entwistle, Cal. Jones), 60. J. Toews (Dickinson) – 52. Luostarinen (White, Lundell), 53. M. Tkachuk (Montour, Verhaeghe).

Statistiky

Střely na bránu: 22 – 31 | Přesilová hra: 1/3 – 0/6 | Trestné minuty: 14 – 6

Kdo se postavil do brankoviště?

Alex Stalock (CHI) – 29 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,5 %, odchytal 60:00

Sergej Bobrovskij (FLA) – 18 zákroků, 3 OG, úspěšnost 85,7 %, odchytal 58:11



Československá stopa v utkání

Radko Gudas (FLA) – 0+0, -2 účast, 1 střela na bránu, TM 2, čas na ledě 18:58

Tři hvězdy utkání

1. Patrick Kane (CHI) – 1+1

2. Philipp Kurashev (CHI) – 1+0

3. Alex Stalock (CHI) – 29 zákroků

CALGARY FLAMES - PITTSBURGH PENGUINS

4:1 (2:0, 2:1, 0:0)

Calgary pokračuje ve skvělém startu

Velmi dobrý výkon od obou týmů, nicméně Calgary z toho dokázalo vytěžit více. Skvěle zahrál především Kadri, který dal dva góly a na další přihrál.

Branky a nahrávky

15. Kadri (Mangiapane, Dubé), 18. Kadri, 23. Huberdeau (R. Andersson, Kadri), 32. Mi. Stone (Lucic, B. Ritchie) – 25. Malkin (Carter, Poulin).

Statistiky

Střely na bránu: 36 – 33 | Přesilová hra: 1/3 – 1/5 | Trestné minuty: 10 – 6

Kdo se postavil do brankoviště?

Jacob Markström (CGY) – 32 zákroků, 1 OG, úspěšnost 97,0 %, odchytal 60:00

Casey DeSmith (PIT) – 32 zákroků, 4 OG, úspěšnost 88,6 %, odchytal 59:37



Československá stopa v utkání

Jan Rutta (PIT) – 0+0, -1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 16:33

Tři hvězdy utkání

1. Nazem Kadri (CGY) – 2+1

2. Jacob Markström (CGY) – 32 zákroků

3. Michael Stone (CGY) – 1+0

SEATTLE KRAKEN - BUFFALO SABRES

5:1 (2:0, 2:1, 1:0)

Seattle jednoznačně vyhrál

Zápas v Seattlu mnoho hokejové krásy nepřinesl, fanouškům Krakenu to vadit rozhodně nemusí. Domácí nasázeli svému soupeři pět branek a skvěle si počínali i v obraně. Jones byl s patnácti zákroky vyhlášen třetí hvězdou utkání.

Branky a nahrávky

3. Oleksiak (Sprong, Gourde), 6. Geekie (B. Tanev, Dunn), 25. Sprong (B. Tanev), 37. McCann (Burakovsky, Dunn), 50. Beniers (Schultz, Sprong) – 33. Cozens (Hinostroza, Dahlin).

Statistiky

Střely na bránu: 24 – 16 | Přesilová hra: 2/3 – 0/4 | Trestné minuty: 8 – 6

Kdo se postavil do brankoviště?

Martin Jones (SEA) – 15 zákroků, 1 OG, úspěšnost 93,8 %, odchytal 59:36

Eric Comrie (BUF) – 19 zákroků, 5 OG, úspěšnost 79,2 %, odchytal 59:46



Československá stopa v utkání

Bez české a slovenské účasti

Tři hvězdy utkání

1. Daniel Sprong (SEA) – 1+2

2. Brandon Tanev (SEA) – 0+2

3. Martin Jones (SEA) – 15 zákroků

LOS ANGELES KINGS - TAMPA BAY LIGHTNING

4:2 (1:1, 2:0, 1:1)

Kings doma přehráli Tampu

Cenná výhra pro Los Angeles. Kings v domácím prostředí dokázali být proti Tampě lepším týmem a zaslouženě dokráčeli k vítězství.

Branky a nahrávky

8. Danault (Arvidsson, Mik. Anderson), 26. Vilardi (Doughty, Fiala), 34. Lizotte (Clarke, Kaliyev), 55. Kempe (Kopitar) – 16. Hagel, 58. Kučerov.

Statistiky

Střely na bránu: 33 – 25 | Přesilová hra: 1/4 – 0/4 | Trestné minuty: 10 – 10

Kdo se postavil do brankoviště?

Jonathan Quick (LAK) – 23 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,0 %, odchytal 60:00

Andrej Vasilevskij (TBL) – 29 zákroků, 4 OG, úspěšnost 87,9 %, odchytal 57:48



Československá stopa v utkání

Erik Černák (TBL) – 0+0, -1 účast, 1 střela na bránu, TM 2, čas na ledě 18:57

Tři hvězdy utkání

1. Gabriel Vilardi (LAK) – 1+1

2. Jonathan Quick (LAK) – 23 zákroků

3. Phillip Danault (LAK) – 1+0

SAN JOSE SHARKS - VEGAS GOLDEN KNIGHTS

2:4 (0:1, 2:0, 0:3)

Skvělý obrat Golden Knights

Hlavní hvězdou zápasu byl od samotného začátku Phil Kessel, který se stal Iron Manem a navíc dokázal v úvodním dějství vstřelit 400. branku v NHL. Nakonec ze zápasu odchází spokojenější hokejisté Vegas, kteří ve třetí třetině třemi góly otočili vývoj zápasu.

Branky a nahrávky

26. Sturm (Labanc, J. Svečnikov), 40. Nieto (Hertl, M. Vlasic) – 16. Kessel (Howden), 41. Theodore (McNabb, Marchessault), 54. W. Karlsson (Re. Smith, Martinez), 55. Ma. Stone (Stephenson, Theodore).

Statistiky

Střely na bránu: 31 – 31 | Přesilová hra: 0/2 – 0/1 | Trestné minuty: 2 – 4

Kdo se postavil do brankoviště?

James Reimer (SJS) – 27 zákroků, 4 OG, úspěšnost 87,1 %, odchytal 55:32

Adin Hill (VGK) – 29 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,5 %, odchytal 60:00



Československá stopa v utkání

Tomáš Hertl (SJS) – 0+1, -1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 19:56

Radim Šimek (SJS) – 0+0, -1 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 17:02

Tři hvězdy utkání

1. Shea Theodore (VGK) – 1+1

2. Phil Kessel (VGK) – 1+0

2. Matt Nieto (SJS) – 1+0

