Colorado zvládlo odvetu s Devils! Vegas vyhrálo na ledě Caroliny

29. října 6:50Jan Šlapáček
Během akce nazvané "Frozen Frenzy" se do hry během dnešní noci dostalo všech dvaatřicet týmů, tudíž bylo o zábavu postaráno. Co se všechno událo?
Pořádně divoké utkání se odehrálo na ledě Colorada, kde padlo hned dvanáct branek! Avalanche si během první poloviny duelu vytvořili pětibrankové vedení, Devils ale dokázali zabrat a během necelých pěti minut se dostali přímo na dostřel. Colorado si ale vítězství vzít nenechalo a třetí třetinu si zkušeně pohlídalo. První hvězdou byl vyhlášen Victor Olofsson, který si připsal pět kanadských bodů a poprvé zkompletoval hattrick.
Prvního hattricku se během dnešní noci dočkal také Connor Bedard, který měl výrazný podíl na výhře Blackhawks nad Ottawou. Chicago porazilo kanadského soupeře 7:3.
Cenné a možná až překvapivé vítězství si připsali hokejisté Golden Knights, kteří vyhráli na ledě Caroliny přesvědčivě 6:3. Gólově se dokázal prosadit i Tomáš Hertl, který potvrdil výsledek střelou do prázdné branky.
Po včerejší vysoké porážce zabral i Boston, kterému se povedlo otočit duel s Islanders. I v tomto duelu padl český gól, když se jednou trefil David Pastrňák.
Philadelphia Flyers - Pittsburgh Penguins
3:2sn. (1:1, 1:0, 0:1 - 0:0)
Branky a nahrávky
18. Brink (Cates, Zegras), 23. Konecny (Couturier, Brink), rozh. náj. Brink – 11. Brazeau (Mantha, Dumba), 52. Crosby (Hållander, Rust).
Statistika
Střely na bránu: 34 – 26 | Přesilová hra: 1/4 – 0/4 | Trestné minuty: 48 – 48
Kdo se postavil do brankoviště?
Arturs Šilovs (PIT) – 32 zákroků, 2 OG, úspěšnost 94,1 %, odchytal 65:00
Samuel Ersson (PHI) – 24 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,3 %, odchytal 64:44
Česká a slovenská stopa
Bez české a slovenské účasti.
Tři hvězdy utkání
1. Travis Konecny (PHI) – 1+0
2. Arturs Šilovs (PIT) – 32 zákroků
3. Bobby Brink (PHI) – 1+1
Toronto Maple Leafs - Calgary Flames
4:3 (0:1, 2:1, 2:1)
Branky a nahrávky
24. Domi (Lorentz, Maccelli), 40. Knies (Nylander), 44. Knies, 58. Domi (Knies, Tavares) – 5. Frost (Huberdeau, Kadri), 38. Farabee (Kirkland, Andersson), 55. Honzek (Backlund).
Statistika
Střely na bránu: 37 – 29 | Přesilová hra: 1/4 – 0/3 | Trestné minuty: 6 – 8
Kdo se postavil do brankoviště?
Anthony Stolarz (TOR) – 26 zákroků, 3 OG, úspěšnost 89,7 %, odchytal 60:00
Dustin Wolf (CGY) – 33 zákroků, 4 OG, úspěšnost 89,2 %, odchytal 58:34
Česká a slovenská stopa
Samuel Honzek (CGY) – 1+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 11:41
Tři hvězdy utkání
1. Matthew Knies (TOR) – 2+1
2. Max Domi (TOR) – 2+0
3. John Tavares (TOR) – 0+1
Carolina Hurricanes - Vegas Golden Knights
3:6 (1:2, 1:0, 1:4)
Branky a nahrávky
4. Svečnikov (Sebastian Aho), 33. Martinook, 43. Stankoven (Chatfield, Blake) – 7. Dorofejev (Marner, Hertl), 19. Dorofejev (Theodore, Eichel), 47. Howden (Reinhardt, Kolesar), 56. Eichel (Barbašev), 58. Eichel (Barbašev, Marner), 60. Hertl (W. Karlsson).
Statistika
Střely na bránu: 24 – 35 | Přesilová hra: 1/1 – 1/4 | Trestné minuty: 10 – 4
Kdo se postavil do brankoviště?
Frederik Andersen (CAR) – 29 zákroků, 5 OG, úspěšnost 85,3 %, odchytal 58:29
Akira Schmid (VGK) – 21 zákroků, 3 OG, úspěšnost 87,5 %, odchytal 59:49
Česká a slovenská stopa
Tomáš Hertl (VGK) – 1+1, +2 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 19:41
Tři hvězdy utkání
1. Jack Eichel (VGK) - 2+1
2. Pavel Dorofejev (VGK) - 2+0
3. Jordan Martinook (CAR) - 1+0
Buffalo Sabres - Columbus Blue Jackets
3:4pp. (0:1, 2:1, 1:1 - 0:1)
Branky a nahrávky
32. Doan (Tuch, Timmins), 35. McLeod (Byram, Tuch), 43. Dunne (Malenstyn, Samuelsson) – 7. Činachov, 40. Werenski (Marčenko, Monahan), 54. Miles Wood (Činachov, Fabbro), 63. Miles Wood (Werenski, Lundeström).
Statistika
Střely na bránu: 38 – 39 | Přesilová hra: 0/2 – 1/1 | Trestné minuty: 4 – 6
Kdo se postavil do brankoviště?
Alex Lyon (BUF) – 35 zákroků, 4 OG, úspěšnost 89,7 %, odchytal 62.53
Jet Greaves (CBJ) – 35 zákroků, 3 OG, úspěšnost 92,1 %, odchytal 62.53
Česká a slovenská stopa
Jiří Kulich (BUF) – 0+0, -1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 19:56
Tři hvězdy utkání
1. Miles Wood (CBJ) – 2+0
2. Josh Dunne (BUF) – 1+0
3. Jet Greaves (CBJ) – 35 zákroků
Florida Panthers - Anaheim Ducks
2:3sn. (0:0, 0:2, 2:0 - 0:0)
Branky a nahrávky
52. Lundell (Samoskevich, Luostarinen), 57. Reinhart (S. Jones, Verhaeghe) – 30. Leo Carlsson (Terry, Helleson), 33. C. Gauthier (LaCombe, Leo Carlsson), rozh. náj. McTavish.
Statistiky
Střely na bránu: 33 – 17 | Přesilová hra: 0/4 – 1/5 | Trestné minuty: 15 – 13
Kdo se postavil do brankoviště?
Daniil Tarasov (FLA) – 15 zákroků, 2 OG, úspěšnost 88,2 %, odchytal 64:44
Lukáš Dostál (ANA) – 31 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,9 %, odchytal 64:21
Česká a slovenská stopa
Lukáš Dostál (ANA) – 31 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,9 %, odchytal 64:21
Tři hvězdy utkání
1. Mason McTavish (ANA) – 0+0
2. Lukáš Dostál (ANA) – 31 zákroků
3. Anton Lundell (FLA) – 1+0
Boston Bruins - New York Islanders
5:2 (0:2, 3:0, 2:0)
Branky a nahrávky
24. E. Lindholm (Zacha, Pastrňák), 27. Pastrňák (H. Lindholm, Peeke), 28. Eyssimont (McAvoy, Zadorov), 46. M. Geekie (McAvoy, E. Lindholm), 57. Minten (Eyssimont) – 2. Horvat (Drouin), 5. Palmieri (Barzal, Horvat).
Statistika
Střely na bránu: 22 – 35 | Přesilová hra: 2/4 – 0/5 | Trestné minuty: 10 – 8
Kdo se postavil do brankoviště?
Joonas Korpisalo (BOS) – 33 zákroků, 2 OG, úspěšnost 94,3 %, odchytal 60:00
Ilja Sorokin (NYI) – 17 zákroků, 4 OG, úspěšnost 81,0 %, odchytal 58:58
Česká a slovenská stopa
David Pastrňák (BOS) – 1+1, 0 účast, 3 střely na bránu, TM 2, čas na ledě 16:59
Pavel Zacha (BOS) – 0+1, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 16:03
Tři hvězdy utkání
1. Joona Korpisalo (BOS) – 33 zákroků
2. David Pastrňák (BOS) – 1+1
3. Charlie McAvoy (BOS) – 0+2
Nashville Predators - Tampa Bay Lightning
2:5 (0:1, 0:1, 2:3)
Branky a nahrávky
46. Evangelista (Haula, Skjei), 58. F. Forsberg (Evangelista, Haula) – 11. Girgensons (Holmberg, Gourde), 36. Hagel (Cirelli), 48. D'Astous (Point, Kučerov), 60. Kučerov (Hagel, Cirelli), 60. Girgensons (Holmberg, Černák).
Statistika
Střely na bránu: 20 – 30 | Přesilová hra: 1/3 – 0/4 | Trestné minuty: 12 – 10
Kdo se postavil do brankoviště?
Juuse Saros (NSH) – 25 zákroků, 4 OG, úspěšnost 86,2 %, odchytal 57:30
Andrej Vasilevskij (TBL) – 18 zákroků, 2 OG, úspěšnost 90,0 %, odchytal 59:49
Česká a slovenská stopa
Erik Černák (TBL) – 0+1, +1 účast, 1 střela na bránu, TM 2, čas na ledě 18:26
Tři hvězdy utkání
1. Charle-Edouard D'Astous (TBL) – 1+0
2. Brady Skjei (NSH) – 0+1
3. Zemgus Girgensons (TBL) – 2+0
Minnesota Wild - Winnipeg Jets
3:4pp. (0:2, 2:0, 1:1 - 0:1)
Branky a nahrávky
27. Kaprizov (Spurgeon, Boldy), 34. Faber (Rossi, Hinostroza), 44. M. Johansson (Faber, Rossi) – 13. Vilardi (Scheifele, Stanley), 13. Naměstnikov (Pionk, Stanley), 52. Niederreiter (Nyquist, M. Barron), 61. Connor (Scheifele, Morrissey).
Statistika
Střely na bránu: 36 – 22 | Přesilová hra: 1/4 – 0/1 | Trestné minuty: 7 – 13
Kdo se postavil do brankoviště?
Filip Gustavsson (MIN) – 18 zákroků, 4 OG, úspěšnost 81,8 %, odchytal 60:46
Connor Hellebuyck (WPG) – 33 zákroků, 3 OG, úspěšnost 91,7 %, odchytal 60:45
Česká a slovenská stopa
David Jiříček (MIN) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 12:07
Tři hvězdy utkání
1. Kyle Connor (WPG) – 1+0
2. Brock Faber (MIN) – 1+1
3. Connor Hellebuyck (WPG) – 33 zákroků
St. Louis Blues - Detroit Red Wings
2:5 (1:2, 0:2, 1:1)
Branky a nahrávky
1. B. Schenn (Parayko, Broberg), 56. Kyrou (Suter) – 13. Chiarot (Appleton, DeBrincat), 20. DeBrincat (Seider, Larkin), 32. Larkin (Edvinsson, Raymond), 33. E. Söderblom (Rasmussen, J. van Riemsdyk), 59. Larkin (Raymond).
Statistika
Střely na bránu: 22 – 20 | Přesilová hra: 0/2 – 1/2 | Trestné minuty: 9 – 9
Kdo se postavil do brankoviště?
Jordan Binnington (STL) – 15 zákroků, 4 OG, úspěšnost 78,9 %, odchytal 56:43
John Gibson (DET) – 20 zákroků, 2 OG, úspěšnost 90,9 %, odchytal 60:00
Česká a slovenská stopa
Bez české a slovenské účasti.
Tři hvězdy utkání
1. Dylan Larkin (DET) – 2+1
2. Alex DeBrincat (DET) – 1+1
3. Brayden Schenn (STL) – 1+0
Dallas Stars - Washington Capitals
1:0 (0:0, 1:0, 0:0)
Branky a nahrávky
21. Seguin (Heiskanen, Rantanen).
Statistika
Střely na bránu: 19 – 24 | Přesilová hra: 1/4 – 0/3 | Trestné minuty: 6 – 8
Kdo se postavil do brankoviště?
Jake Oettinger (DAL) – 24 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100%, odchytal 60.00
Logan Thompson (WSH) – 18 zákroků, 1 OG, úspěšnost 94,7 %, odchytal 58:14
Česká a slovenská stopa
Martin Féherváry (WSH) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 19:06
Radek Faksa (DAL) – 0+0, 0 účast, 0 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 14:57
Tři hvězdy utkání
1. Jake Oettinger (DAL) – 24 zákroků
2. Logan Thompson (WSH) – 18 zákroků
3. Tyler Seguin (DAL) – 1+0
Chicago Blackhawks - Ottawa Senators
7:3 (3:0, 1:3, 3:0)
Branky a nahrávky
7. C. Dach (Crevier, N. Foligno), 8. Crevier (J. Dickinson, Vlasic), 17. Bedard (Burakovsky, Nazar), 23. Bedard (Grzelcyk, Levšunov), 44. Bedard (Greene), 49. Donato (Bedard, Burakovsky), 53. Nazar (N. Foligno) – 25. Sanderson (Batherson, Stützle), 28. Amadio (Zub), 29. Stützle (Matinpalo, Batherson).
Statistika
Střely na bránu: 26 – 24 | Přesilová hra: 1/1 – 0/4 | Trestné minuty: 22 – 16
Kdo se postavil do brankoviště?
Spencer Knight (CHI) – 21 zákroků, 3 OG, úspěšnost 87,5 %, odchytal 60:00
Linus Ullmark (OTT) – 19 zákroků, 6 OG, úspěšnost 76,0 %, odchytal 59:09
Česká a slovenská stopa
Bez české a slovenské účasti.
Tři hvězdy utkání
1. Connor Bedard (CHI) – 3+1
2. Nick Foligno (CHI) – 0+2
3. Louis Crevier (CHI) – 1+1
Colorado Avalanche - New Jersey Devils
8:4 (2:0, 4:4, 2:0)
Branky a nahrávky
2. Nečas (Makar, Ničuškin), 4. Bardakov (Kelly, Brindley), 23. Olofsson (Ahcan, Landeskog), 28. MacKinnon (Makar, Olofsson), 29. Kelly (Colton, Burns), 36. MacKinnon (Makar, Olofsson), 44. Olofsson (MacKinnon, Makar), 58. Olofsson (Drury) – 31. Noesen (Cotter), 32. Hamilton (J. Hughes, L. Hughes), 34. Mercer (Hischier, Meier), 35. J. Hughes (Bratt).
Statistika
Střely na bránu: 42 – 30 | Přesilová hra: 4/6 – 0/2 | Trestné minuty: 4 – 12
Kdo se postavil do brankoviště?
Scott Wedgewood (COL) – 26 zákroků, 4 OG, úspěšnost 86,7 %, odchytal 59:39
Jacob Markström (NJD) – 34 zákroků, 8 OG, úspěšnost 81,0 %, odchytal 59:48
Česká a slovenská stopa
Martin Nečas (COL) – 1+0, -1 účast, 2 střely na bránu, TM 2, čas na ledě 19:53
Ondřej Palát (NJD) – 0+0, +1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 11:13
Šimon Nemec (NJD) – 0+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 19:09
Tři hvězdy utkání
1. Victor Olofsson (COL) – 3+2
2. Nathan MacKinnon (COL) – 2+1
3. Cale Makar (COL) – 0+4
Edmonton Oilers - Utah Mammoth
6:3 (0:2, 5:1, 1:0)
Branky a nahrávky
21. Ekholm (Draisaitl, Bouchard), 24. Howard (Henrique), 34. Draisaitl (Walman, Bouchard), 35. Emberson (Henrique, Ekholm), 38. McDavid (Nugent-Hopkins, Walman), 58. McDavid (Bouchard) – 10. L. Cooley (Guenther), 18. Peterka, 29. Hayton (Schmaltz, Sergačjov).
Statistika
Střely na bránu: 27 – 23 | Přesilová hra: 0/1 – 0/2 | Trestné minuty: 4 – 2
Kdo se postavil do brankoviště?
Stuart Skinner (EDM) – 20 zákroků, 3 OG, úspěšnost 87,0 %, odchytal 59:59
Karel Vejmelka (UTA) – 21 zákroků, 5 OG, úspěšnost 80,8 %, odchytal 58:55
Česká a slovenská stopa
David Tomášek (EDM) – 0+0, -1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 10:52
Karel Vejmelka (UTA) – 21 zákroků, 5 OG, úspěšnost 80,8 %, odchytal 58:55
Tři hvězdy utkání
1. Mattias Ekholm (EDM) – 1+1
2. Leon Draisaitl (EDM) – 1+1
3. Jake Walman (EDM) – 0+2
Vancouver Canucks - New York Rangers
0:2 (0:1, 0:0, 0:1)
Branky a nahrávky
18. Zibanejad (Cuylle, Fox), 59. Carrick (Lafrenière, Fox).
Statistika
Střely na bránu: 23 – 25 | Přesilová hra: 0/3 – 0/3 | Trestné minuty: 13 – 11
Kdo se postavil do brankoviště?
Thatcher Demko (VAN) – 23 zákroků, 1 OG, úspěšnost 95,8 %, odchytal 57:19
Jonathan Quick (NYR) – 23 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100 %, odchytal 60:00
Česká a slovenská stopa
Filip Hronek (VAN) – 0+0, -1 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 28:33
Tři hvězdy utkání
1. Jonathan Quick (NYR) – 23 zákroků
2. Thatcher Demko (VAN) – 23 zákroků
3. Mika Zibanejad (NYR) – 1+0
Seattle Kraken - Montreal Canadiens
3:4pp. (0:2, 0:0, 3:1 - 0:1)
Branky a nahrávky
49. Montour (Catton, Marchment), 56. S. Wright (Montour, Tolvanen), 59. Montour (Dunn, Schwartz) – 11. Caufield (Suzuki, Dobson), 18. Slafkovský (Caufield, Suzuki), 46. Newhook (K. Dach, Dobson), 61. Caufield (Suzuki, L. Hutson).
Statistika
Střely na bránu: 21 – 21 | Přesilová hra: 1/4 – 2/2 | Trestné minuty: 6 – 10
Kdo se postavil do brankoviště?
Joey Daccord (SEA) – 17 zákroků, 4 OG, úspěšnost 81,0 %, odchytal 59:46
Jakub Dobeš (MTL) – 18 zákroků, 3 OG, úspěšnost 85,7 %, odchytal 60:44
Česká a slovenská stopa
Jakub Dobeš (MTL) – 18 zákroků, 3 OG, úspěšnost 85,7 %, odchytal 60:44
Juraj Slafkovský (MTL) – 1+0, +1 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 16:59
Tři hvězdy utkání
1. Cole Caufield (MTL) – 2+1
2. Brandon Montour (SEA) – 2+1
3. Nick Suzuki (MTL) – 0+3
San Jose Sharks - Los Angeles Kings
3:4 (0:1, 2:2, 1:1)
Branky a nahrávky
36. W. Smith (Celebrini, Toffoli), 38. Kurashev (Wennberg, Eklund), 45. Wennberg (Kurashev, J. Skinner) – 11. Perry (B. Clarke, Laferriere), 24. Malott (Perry, Edmundson), 27. Doughty (Dumoulin, Turcotte), 54. B. Clarke (Kempe, Edmundson).
Statistika
Střely na bránu: 41 – 14 | Přesilová hra: 0/5 – 0/1 | Trestné minuty: 2 – 10
Kdo se postavil do brankoviště?
Jaroslav Askarov (SJS) – 10 zákroků, 4 OG, úspěšnost 71.4 %, odchytal 57:28
Darcy Kuemper (LAK) – 38 zákroků, 3 OG, úspěšnost 92,7 %, odchytal 60:00
Česká a slovenská stopa
Bez české a slovenské účasti.
Tři hvězdy utkání
1. Brandt Clarke (LAK) – 1+1
2. Philipp Kurashev (SJS) – 1+1
3. Alexander Wennberg (SJS) – 1+1
