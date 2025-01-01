Colorado zvítězilo v Buffalu, Boston nestačil na Tampu

14. října 7:07Radim Sochor
Na dnešním programu NHL bylo deset zápasů. Celý program odstartoval už v 18:30, poslední duel pak začal ve 2:30 v Chicagu.
Buffalo vzdorovalo Coloradu poměrně dlouho, ale nakonec favorizovaný celek zvítězil a odvezl si cenné dva body. Dobrý výkon předvedl brankář Wedgewood s úspěšností 96,6 %.
Martin Nečas zažil další povedený zápas, když si připsal dvě asistence. Dvě áčka měl na svém kontě také Zacha, jehož Boston ale doma nestačil na Tampu a prohrál 3:4. Pastrňák si připsal jednu asistenci.
Ve večerních zápasech pak na vítězství hostujících týmů navázal také Nashville, který zvítězil v Ottawě, Winnipeg, jenž s přehledem zvládl duel na ledě Islanders a Red Wings, kteří podruhé za sebou zaskočili Maple Leafs.
Buffalo Sabres - Colorado Avalanche
1:3 (1:1, 0:2, 0:0)
Branky a nahrávky
17. T. Thompson (Tuch, Dahlin) – 4. MacKinnon (Nečas, Burns), 25. Makar (Ničuškin), 32. MacKinnon (Nečas, Makar)
Statistika
Střely na bránu: 29 – 37 | Přesilová hra: 0/3 – 0/4 | Trestné minuty: 10 – 8
Kdo se postavil do brankoviště?
Alex Lyon (BUF) – 34 zákroků, 3 OG, úspěšnost 91,9 %, odchytal 58:20
Scott Wedgewood (COL) – 28 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,6 %, odchytal 59:57
Česká a slovenská stopa
Martin Nečas (COL) – 0+2, +2 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 18:27
Jiří Kulich (BUF) – 0+0, -2 účast, 4 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 16:09
Tři hvězdy utkání
1. Nathan MacKinnon (COL) - 2+0
2. Cale Makar (COL) - 1+1
3. Martin Nečas (COL) - 0+2
Boston Bruins – Tampa Bay Lightning
3:4 (0:2, 3:2, 0:0)
Branky a nahrávky
22. Mittelstadt (Arvidsson, Zacha), 26. Harris (Pastrňák), 32. M. Geekie (Zacha) – 2. Cirelli (Guentzel, Goncalves), 14. Cirelli (Guentzel, Goncalves), 21. Gourde (Holmberg, Moser), 24. Holmberg (Bjorkstrand, Crozier)
Statistika
Střely na bránu: 33 – 23 | Přesilová hra: 0/4 – 0/2 | Trestné minuty: 8 – 14
Kdo se postavil do brankoviště?
Joonas Korpisalo (BOS) – 19 zákroků, 4 OG, úspěšnost 82,6 %, odchytal 57:59
Jonas Johansson (TBL) – 30 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90,9 %, odchytal 59:38
Česká a slovenská stopa
David Pastrňák (BOS) – 0+1, -1 účast, 5 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 23:17
Pavel Zacha (BOS) – 0+2, +3 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 19:34
Erik Černák (TBL) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 2, čas na ledě 19:10
Tři hvězdy utkání
1. Anthony Cirelli (TBL) – 2+0
2. Pavel Zacha (BOS) – 0+2
3. Pontus Holmberg (TBL) – 1+1
Ottawa Senators – Nashville Predators
1:4 (0:0, 0:1, 1:3)
Branky a nahrávky
58. Greig (Cozens, Sanderson) – 33. Marchessault (Bunting, Haula), 55. O'Reilly (Stamkos, F. Forsberg), 60. Marchessault (Josi), 60. C. Smith (Evangelista)
Statistika
Střely na bránu: 32 – 26 | Přesilová hra: 1/5 – 0/6 | Trestné minuty: 12 – 10
Kdo se postavil do brankoviště?
Linus Ullmark (OTT) – 22 zákroků, 2 OG, úspěšnost 91,7 %, odchytal 57:07
Juuse Saros (NSH) – 31 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,9 %, odchytal 60:00
Česká a slovenská stopa
Bez české a slovenské účasti.
Tři hvězdy utkání
1. Juuse Saros (NSH) – 31 zákroků
2. Jonathan Marchessault (NSH) – 2+0
3. Jake Sanderson (OTT) – 0+1
New York Islanders – Winnipeg Jets
2:5 (0:2, 2:2, 0:1)
Branky a nahrávky
23. Pageau (DeAngelo), 35. Heineman (Drouin, Schaefer) – 8. M. Barron (Koepke, Pearson), 12. Niederreiter (Nyquist, J. Toews), 23. Stanley (Pearson, M. Barron), 33. Pearson (Niederreiter), 58. Scheifele (Connor)
Statistika
Střely na bránu: 35 – 26 | Přesilová hra: 0/5 – 1/3 | Trestné minuty: 6 – 10
Kdo se postavil do brankoviště?
Ilja Sorokin (NYI) – 21 zákroků, 4 OG, úspěšnost 84 %, odchytal 58:18
Eric Comrie (WPG) – 33 zákroků, 2 OG, úspěšnost 94,3 %, odchytal 59:56
Česká a slovenská stopa
Bez české a slovenské účasti.
Tři hvězdy utkání
1. Logan Stanley (WPG) 1+1
2. Morgan Barron (WPG) 1+1
3. Nino Niederreiter (WPG) 1+1
Toronto Maple Leafs - Detroit Red Wings
2:3 (0:1, 0:0, 2:2)
Branky a nahrávky
48. Knies (McMann), 54. Järnkrok (Knies) – 19. Larkin (DeBrincat, Raymond), 45. J. van Riemsdyk (Copp), 60. Appleton (Chiarot, Finnie)
Statistika
Střely na bránu: 40 – 15 | Přesilová hra: 0/2 – 1/4 | Trestné minuty: 10 – 6
Kdo se postavil do brankoviště?
Anthony Stolarz (TOR) – 12 zákroků, 3 OG, úspěšnost 80,0 %, odchytal 59:04
Cam Talbot (DET) – 38 zákroků, 2 OG, úspěšnost 95,0 %, odchytal 59:47
Česká a slovenská stopa
Bez české a slovenské účasti.
Tři hvězdy utkání
1. Cam Talbot (DET) – 38 zákroků
2. Matthew Knies (TOR) – 1+1
3. Mason Appleton (DET) – 1+0
Philadelphia Flyers – Florida Panthers
5:2 (1:0, 1:1, 3:1)
Branky a nahrávky
9. Foerster (Couturier), 36. Couturier (Konecny, Sanheim), 56. Couturier (Zegras), 58. Brink (Cates, Seeler), 59. Dvorak (Sanheim, Couturier) – 40. Reinhart (Lundell), 51. Bennett (Reinhart, Marchand)
Statistika
Střely na bránu: 22 – 26 | Přesilová hra: 0/5 – 1/5 | Trestné minuty: 10 – 10
Kdo se postavil do brankoviště?
Daniel Vladař (PHI) – 24 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,3 %, odchytal 60:00
Daniil Tarasov (FLA) – 17 zákroků, 3 OG, úspěšnost 85,0 %, odchytal 57:58
Česká a slovenská stopa
Daniel Vladař (PHI) – 24 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,3 %, odchytal 60:00
Tři hvězdy utkání
1. Sean Couturier (PHI) 2+2
2. Trevor Zegras (PHI) 0+1
3. Sam Reinhart (FLA) 1+1
Columbus Blue Jackets – New Jersey Devils
2:3 (0:1, 1:1, 1:1)
Branky a nahrávky
29. Marčenko, 60. Voronkov (Provorov) – 16. Meier (J. Hughes, Bratt), 32. Mercer (Gricjuk, Palát), 60. Mercer (Hischier, Dillon)
Statistika
Střely na bránu: 33 – 28 | Přesilová hra: 0/5 – 2/2 | Trestné minuty: 4 – 10
Kdo se postavil do brankoviště?
Jet Greaves (CBJ) – 25 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,6 %, odchytal 57:52
Jake Allen (NJD) – 23 zákroků, 1 OG, úspěšnost 95,8 %, odchytal 40:00
Jacob Markström (NJD) – 8 zákroků, 1 OG, úspěšnost 88,9 %, odchytal 20:00
Česká a slovenská stopa
Ondřej Palát (NJD) – 0+1, -2 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 13:08
Šimon Nemec (NJD) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 2, čas na ledě 14:05
Tři hvězdy utkání
1. Dawson Mercer (NJD) – 2+0
2. Kirill Marčenko (CBJ) – 1+0
3. Timo Meier (NJD) – 1+0
Vancouver Canucks – St. Louis Blues
2:5 (0:1, 2:3, 0:1)
Branky a nahrávky
26. Sherwood (Räty, Bains), 33. Sherwood – 9. Snuggerud (Suter, M. Joseph), 23. B. Schenn (Kyrou, Broberg), 29. Snuggerud (Bučněvič, B. Schenn), 34. Bjugstad (N. Walker, Texier), 58. Neighbours
Statistika
Střely na bránu: 30 – 35 | Přesilová hra: 0/1 – 1/3 | Trestné minuty: 6 – 2
Kdo se postavil do brankoviště?
Kevin Lankinen (VAN) – 31 zákroků, 3 OG, úspěšnost 91,2 %, odchytal 58:00
Jordan Binnington (STL) – 29 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,5 %, odchytal 59:21
Česká a slovenská stopa
Filip Hronek (VAN) – 0+0, -2 účast, 1 střela na bránu, TM 2, čas na ledě 24:20
Filip Chytil (VAN) – 0+0, -2 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 16:43
Tři hvězdy utkání
1. Jimmy Snuggerud (STL) 2+0
2. Kiefer Sherwood (VAN) 2+0
3. Brayden Schenn (STL) 1+0
Minnesota Wild - Los Angeles Kings
4:3sn (3:0, 0:0, 0:3 - 0:0)
Branky a nahrávky
15. Spurgeon (M. Johansson, Rossi), 17. Kaprizov (Buium, Tarasenko), 17. Boldy (Tarasenko, Eriksson Ek), rozh. náj. Rossi – 44. Fiala (Armia, B. Clarke), 47. Byfield (Kempe, Kopitar), 60. Kempe (Byfield, Doughty)
Statistika
Střely na bránu: 26 – 34 | Přesilová hra: 3/6 – 1/3 | Trestné minuty: 6 – 12
Kdo se postavil do brankoviště?
Jesper Wallstedt (MIN) – 31 zákroků, 3 OG, úspěšnost 91,2 %, odchytal 65:00
Darcy Kuemper (LAK) – 23 zákroků, 3 OG, úspěšnost 88,5 %, odchytal 63:14
Česká a slovenská stopa
Bez české a slovenské účasti.
Tři hvězdy utkání
1. Marco Rossi (MIN) – 0+1
2. Adrian Kempe (LAK) – 1+1
3. Jesper Wallstedt (MIN) – 31 zákroků
Chicago Blackhawks – Utah Mammoth
3:1 (0:0, 1:0, 2:1)
Branky a nahrávky
30. Michejev (J. Dickinson, Donato), 49. Burakovsky (N. Foligno, C. Dach), 60. Michejev (Teräväinen) – 42. Peterka (Guenther, Marino)
Statistika
Střely na bránu: 14 – 23 | Přesilová hra: 1/3 – 0/3 | Trestné minuty: 6 – 6
Kdo se postavil do brankoviště?
Spencer Knight (CHI) – 22 zákroků, 1 OG, úspěšnost 95,7 %, odchytal 59:50
Vítek Vaněček (UTA) – 11 zákroků, 2 OG, úspěšnost 84,6 %, odchytal 59:40
Česká a slovenská stopa
Vítek Vaněček (UTA) – 11 zákroků, 2 OG, úspěšnost 84,6 %, odchytal 59:40
Tři hvězdy utkání
1. André Burakovsky (CHI) 1+0
2. Ilja Michejev (CHI) 2+0
3. Spencer Knight (CHI) 22 zákroků
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.