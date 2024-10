Colorado zlomilo smůlu! Avs překonali brankářské kouzlo Dostála konečně vyhráli

Colorado Avalanche si museli poradit s fenomenálním výkonem brankáře Anaheimu Ducks Lukáše Dostala, který zneškodnil 45 střel, nicméně trenér Avs Jared Bednar si nyní může oddechnout, jeho tým získal první výhru v sezóně.

„Nechcete hned na začátku prohrát tolik zápasů, víme, jak těžké je se pak z toho dostat. Je to úleva,“ uvedl Bednar po páteční výhře 4:3 v prodloužení. „Ještě důležitější než úleva je to, že kluci byli konečně odměněni za to, že hráli dobře.“

A dodal: „Mít bilanci 0-4 hodně bolí, a kdyby to bylo 0-5, bylo by to ještě horší, hlavně když hrajete tvrdě a správně a snažíte se zůstat pozitivní. Je těžké udržet si pozitivní přístup, pokud nepřichází výsledky. Tohle vítězství nám určitě pomůže."

Většinou padá ze srdce kámen, tady to musí být lavina. Po první třetině tohoto utkání navíc prohrávali 0:2 po gólu Ryana Stromea. Navzdory této situaci zůstali hráči Avalanche podle obránce Calea Makara pozitivně naladěni. „Pravděpodobně jsme byli nejpozitivnější za celou sezónu,“ uvedl Makar. „Byl tam pocit, že jsme po první třetině věděli, že jejich energie upadá a my bychom je měli přehrát.“

Colorado poté skórovalo třikrát v řadě, ale Ducks srovnali 13 sekund před koncem základní hrací doby. Nakonec však Nathan MacKinnon rozhodl v prodloužení.

MacKinnon zdůraznil, že chce, aby tým vykazoval stejnou odhodlanost i v příštím zápase proti San Jose Sharks. „Musíme tenhle zápas brát tak, jako bychom na začátku prohrávali 0:2, máme co dohánět,“ burcoval. „Je to jen jedna výhra, nebudeme z toho bláznit. Jsme favorité na pohár.“

Makar byl taky rád, že tým našel způsob, jak vyzrát na Dostála. Ten podle statistik zachránil přes 1,57 gólu nad očekávání.

Trenér Ducks Greg Cronin ocenil Dostala za jeho neuvěřitelný výkon, když jeho tým byl přestřílen 49:20. „Bylo to úžasné,“ uvedl Cronin. „Měli jsme velké štěstí, že jsme zůstali ve hře. Oni nás celou noc drželi pod tlakem, ale Lukáš nás v zápase udržel.“

A ten zákrok v prodloužení! Wow!

Lukas Dostal had 45 SAVES on the night but NONE better than this beauty in OT ???? pic.twitter.com/cUrYR1bJQq — Gino Hard (@GinoHard_) October 19, 2024

