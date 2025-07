Colorado udělalo čistku. Nepotřebné kusy šly do Columbusu, prostor pro Nečase?

Colorado Avalanche na draftu nečekaně vyčistilo platový strop a okamžitě tím rozvířilo spekulace o tom, co chystá dál. Výsledkem výměny s Columbusem je sice mladík Gavin Brindley a dva draftové výběry, ale hlavně 7,75 milionu dolarů uvolněného prostoru. A v zákulisí NHL se čím dál víc mluví o tom, že tenhle krok by mohl otevřít cestu k podpisu dlouhodobé smlouvy s Martinem Nečasem.

Výměna Charlieho Coylea a Milese Wooda do Columbusu vypadá na první pohled jako „obyčejné“ zbavení se dvou přebytečných kontraktů. Jenže načasování a celkový kontext naznačují něco většího. Colorado tím výrazně posílilo svou flexibilitu před otevřením trhu s volnými hráči a zároveň vyslalo jasný signál: má na stole jiné, ambicióznější plány.

A právě Martin Nečas je logickým středobodem těchto plánů. Přišel v lednové výměně za Mikka Rantanena, od začátku dostával prostor vedle elitních spoluhráčů a v základní části sbíral body tempem blížícím se jednomu bodu na zápas. V play off sice nepřesvědčil, ale i tak ukázal, že by mohl být součástí jádra týmu.

Problém? Jeho smlouva končí už za rok a v zákulisí se spekuluje, že Nečas a jeho agenti zatím k prodloužení příliš netíhnou, minimálně ne bez odpovídající finanční motivace. Právě tohle může Colorado začít řešit už nyní.

Díky trejdu s Columbusem si vytvořilo dostatečný prostor na to, aby mohlo Nečasovi nabídnout opravdu zajímavý balík. A čím dřív to udělá, tím lépe pro všechny, čekání na příští léto by bylo riskem, který si tým s ambicemi Avalanche nemůže dovolit.

Jak by taková smlouva mohla vypadat? Pokud Nečas potvrdí svou výkonnost a stabilitu, mohl by atakovat hranici 8–9 milionů dolarů ročně. Colorado by mu takovou nabídku teď mohlo bez problému předložit, a zároveň si tím pojistit, že výměna za Rantanena bude mít dlouhodobou hodnotu.

Coyle a Wood byli pro Avalanche luxusem, který si už nemohli dovolit. První jmenovaný měl sice solidní přínos ve zbytku základní části, ale v play-off zklamal. Wood se během celé sezony hledal a většinu času promarodil. Columbus má volné místo pod stropem, potřebuje zkušenosti a může si dovolit absorbovat jejich smlouvy, navíc Coylova končí za rok. Woodův kontrakt (4 roky, 2,5 mil. ročně) je horší, ale při potřebě naplnit platové minimum není tak bolestivý.

