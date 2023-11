Colorado si vyšláplo na New Jersey, Pittsburgh uspěl na ledě Anaheimu

Dneska v noci se hrálo v deseti arénách a k vidění bylo hodně zajímavých zápasů. Colorado v souboji dvou silných vah dokázalo vyzrát na New Jersey, které porazilo 6:3. Úspěšně si počínal i Pittsburgh, který vyhrál na ledě Anaheimu.

CAROLINA HURRICANES - BUFFALO SABRES

3:2pp. (1:0, 0:1, 1:1 - 1:0)

Nečas rozhodl další prodloužení





Hrdinou zápasu se stal útočník Martin Nečas, který byl v prodloužení znovu na správném místě a vystřelil Carolině vítězství. Buffalo si po solidním výkonu odnáší alespoň jeden bod.

Branky a nahrávky

13. DeAngelo, 48. Skjei (S. Aho, Orlov), 62. Nečas (S. Aho, Skjei) – 24. Tuch, 50. Dahlin (T. Thompson, Mittelstadt).

Statistika

Střely na bránu: 27 – 22 | Přesilová hra: 1/4 – 1/4 | Trestné minuty: 8 – 8



Kdo se postavil do brankoviště?

Antti Raanta (CAR) – 20 zákroků, 2 OG, úspěšnost 90,9 %, odchytal 61:06

Ukko-Pekka Luukkonen (BUF) – 24 zákroků, 3 OG, úspěšnost 88,9 %, odchytal 61:24



Česká a slovenská stopa

Martin Nečas (CAR) – 1+0, +1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 21:09

Lukáš Rousek (BUF) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 6:40



Tři hvězdy utkání

1. Martin Nečas (CAR) - 1+0

2. Antti Raanta (CAR) - 20 zákroků

3. Dmitrij Orlov (CAR) - 0+1

MONTREAL CANADIENS - TAMPA BAY LIGHTNING

3:5 (0:4, 0:0, 3:1)

Výborný start Lightning





Tampa Bay vstoupila do zápasu ve velkém stylu a ve čtrnácté minutě vedla o čtyři góly. Poté se zápas mírně vyrovnal, o vítězi ale nebylo pochyb.

Branky a nahrávky

47. Suzuki (Caufield, Monahan), 48. Pezzetta (Evans, Guhle), 60. Dvorak (Harris, J. Barron) – 1. Kučerov (Hagel, Point), 8. Paul (Stamkos, Hedman), 10. Barré-Boulet (Hagel, Sergačjov), 14. Eyssimont (Hedman, Černák), 58. Paul (Kučerov, Stamkos).

Statistiky

Střely na bránu: 26 – 32 | Přesilová hra: 1/6 – 2/5 | Trestné minuty: 19 – 21



Kdo se postavil do brankoviště?

Jake Allen (MTL) – 5 zákroků, 4 OG, úspěšnost 55,6 %, odchytal 13:50

Samuel Montembeault (MTL) – 24 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,0 %, odchytal 46:10

Matt Tomkins (TBL) – 23 zákroků, 3 OG, úspěšnost 88,5 %, odchytal 60:00



Česká a slovenská stopa

Erik Černák (TBL) – 0+1, +1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 19:27

Juraj Slafkovský (MTL) – 0+0, -1 účast, 1 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 16:16



Tři hvězdy utkání

1. Nikita Kučerov (TBL) – 1+1

2. Alex Barré-Boulet (TBL) - 1+0

3. Samuel Montembeault (MTL) – 24 zákroků

NEW YORK ISLANDERS - MINNESOTA WILD

2:4 (1:1, 1:1, 0:2)

Vydřená výhra Minnesoty





Vyrovnaný zápas se lámal až ve třetí třetině, která vyšla lépe hostující Minnesotě, jenž dokráčela k vítězství 4:2. Skvěle zachytal Marc-André Fleury.

Branky a nahrávky

11. Dobson (Cizikas, Clutterbuck), 29. Wahlstrom (Engvall, S. Aho I) – 1. Maroon (Eriksson Ek, Middleton), 33. Lettieri (Boldy, Faber), 47. Kaprizov (Zuccarello, M. Johansson), 48. Eriksson Ek (Maroon).

Statistiky

Střely na bránu: 29 – 31 | Přesilová hra: 1/5 – 1/4 | Trestné minuty: 12 – 14

Kdo se postavil do brankoviště?

Semjon Varlamov (NYI) – 27 zákroků, 4 OG, úspěšnost 87,1 %, odchytal 57:36

Marc-Andre Fleury (MIN) – 27 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,1 %, odchytal 59:52



Česká a slovenská stopa

Bez české a slovenské účasti.



Tři hvězdy utkání

1. Joel Eriksson Ek (MIN) - 1+1

2. Pat Maroon (MIN) - 1+1

3. Oliver Wahlstrom (NYI) - 1+0

NEW YORK RANGERS - DETROIT RED WINGS

5:3 (1:0, 4:0, 0:3)

Rangers přehráli Red Wings





Úvodní dvě třetiny patřily jednoznačně domácím hokejistům, kteří si vypracovali náskok hned pěti gólů. Detroit se v závěrečné části pokoušel o velký obrat, nakonec to ale vedlo pouze ke zmírnění porážky.

Branky a nahrávky

2. Trocheck (E. Gustafsson), 28. Kreider (E. Gustafsson, Panarin), 29. Trocheck (Zibanejad, Kreider), 32. Panarin (Lafreniere), 35. Cuylle (Z. Jones, Schneider) – 48. Rasmussen (Chiarot, Petry), 49. Kostin (Chiarot, Fischer), 54. Copp (Compher, Husso).

Statistiky

Střely na bránu: 32 – 28 | Přesilová hra: 2/3 – 0/6 | Trestné minuty: 12 – 6



Kdo se postavil do brankoviště?

Jonathan Quick (NYR) – 25 zákroků, 3 OG, úspěšnost 89,3 %, odchytal 60:00

Ville Husso (DET) – 27 zákroků, 5 OG, úspěšnost 84,4 %, odchytal 56:42



Česká a slovenská stopa

Bez české a slovenské účasti.



Tři hvězdy utkání

1. Vincent Trocheck (NYR) – 2+0

2. Artěmij Panarin (NYR) – 1+1

3. Erik Gustafsson (NYR) – 0+2

ST. LOUIS BLUES - WINNIPEG JETS

2:5 (1:2, 0:1, 1:2)

Winnipeg řádil v St. Louis





Alex Iafallo byl ve velmi dobré formě a na ledě St. Louis si připsal hned čtyři asistence! Winnipeg si poradil se svým protivníkem a vyhrál jednoznačně 5:2.

Branky a nahrávky

17. Thomas (Tucker, Kapanen), 49. B. Schenn (Krug, Faulk) – 9. Scheifele (Iafallo, Connor), 17. Pionk (Scheifele, Iafallo), 25. Connor (Morrissey, Iafallo), 42. Connor (Scheifele, Iafallo), 58. Perfetti (Morrissey).

Statistika

Střely na bránu: 22 – 37 | Přesilová hra: 0/1 – 2/3 | Trestné minuty: 8 – 4



Kdo se postavil do brankoviště?

Jordan Binnington (STL) – 32 zákroků, 4 OG, úspěšnost 88,9 %, odchytal 59:23

Connor Hellebuyck (WPG) – 20 zákroků, 2 OG, úspěšnost 90,9 %, odchytal 59:32



Česká a slovenská stopa

Jakub Vrána (STL) – 0+0, 0 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 11:41



Tři hvězdy utkání

1. Kyle Connor (WPG) - 2+1

2. Mark Scheifele (WPG) - 1+2

3. Alex Iafallo (WPG) - 0+4

ARIZONA COYOTES - SEATTLE KRAKEN

4:3sn. (1:1, 1:1, 1:1 - 0:0)

Nájezdy pro Coyotes





Vyrovnané utkání hrané v Arizoně dokráčelo až do samostatných nájezdů, ve kterých ten rozhodující proměnil Nick Bjugstad. Coyotes mají na začátku sezóny solidní formu.

Branky a nahrávky

7. Maccelli (Bjugstad, Dermott), 24. Hayton (Keller, Schmaltz), 42. Keller (Schmaltz, Durzi), rozh. náj. Bjugstad – 1. Tolvanen (Gourde, Oleksiak), 25. Schultz (Beniers, Eberle), 42. Schwartz (Beniers, Tolvanen).

Statistika

Střely na bránu: 27 – 38 | Přesilová hra: 2/4 – 1/3 | Trestné minuty: 10 – 12



Kdo se postavil do brankoviště?

Connor Ingram (ARI) – 35 zákroků, 3 OG, úspěšnost 92,1 %, odchytal 65:00

Joey Daccord (SEA) – 24 zákroků, 3 OG, úspěšnost 88,9 %, odchytal 65:00



Česká a slovenská stopa

Bez české a slovenské účasti.



Tři hvězdy utkání

1. Clayton Keller (ARI) - 1+1

2. Nick Bjugstad (ARI) - 0+1

3. Matias Maccelli (ARI) - 1+0

CALGARY FLAMES - NASHVILLE PREDATORS

4:2 (0:2, 1:0, 3:0)

Druhá výhra v řadě pro Flames





Zdá se, že se hokejisté Calgary dostali na správnou cestu. Dneska v noci dokázali otočit duel s Nashvillem a dokráčeli si pro druhé vítězství v řadě.

Branky a nahrávky

36. Dubé (Zadorov, DeSimone), 45. Hanifin (Šarangovič, C. Tanev), 47. Coleman (Kadri, DeSimone), 59. Kadri (Šarangovič, Zary) – 5. McCarron (Foudy, Del Gaizo), 15. Sherwood (Evangelista, Novak).

Statistiky

Střely na bránu: 39 – 18 | Přesilová hra: 0/3 – 0/2 | Trestné minuty: 4 – 6



Kdo se postavil do brankoviště?

Jacob Markström (CGY) – 16 zákroků, 2 OG, úspěšnost 88,9 %, odchytal 59:42

Juuse Saros (NSH) – 35 zákroků, 3 OG, úspěšnost 92,1 %, odchytal 58:00



Česká a slovenská stopa

Adam Ružička (CGY) – 0+0, -1 účast, 0 střel na bránu, TM 2, čas na ledě 11:33

Martin Pospíšil (CGY) – 0+0, 0 účast, 4 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 12:29



Tři hvězdy utkání

1. Jegor Šarangovič (CGY) - 0+2

2. Nazem Kadri (CGY) - 1+1

3. Juuse Saros (NSH) - 35 zákroků

ANAHEIM DUCKS - PITTSBURGH PENGUINS

0:2 (0:1, 0:0, 0:1)

Pittsburgh ukončil sérii Ducks





Byl to nesmírně vyrovnaný zápas a až do samotného závěru nebylo nic jisté. Ducks celý zápas dotahovali jednobrankovou ztrátu, kterou vytvořil Radim Zohorna. Nakonec o všem rozhodl střelou do prázdné branky Sidney Crosby.

Branky a nahrávky

13. Zohorna (Eller, E. Karlsson), 60. Crosby (Guentzel, Letang).

Statistiky

Střely na bránu: 32 – 36 | Přesilová hra: 0/3 – 0/2 | Trestné minuty: 4 – 6



Kdo se postavil do brankoviště?

John Gibson (ANA) – 34 zákroků, 1 OG, úspěšnost 97,1 %, odchytal 58:48

Tristan Jarry (PIT) – 21 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100,0 %, odchytal 38:15

Magnus Hellberg (PIT) – 11 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100,0 %, odchytal 21:36



Česká a slovenská stopa

Radim Zohorna (PIT) – 1+0, +1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 10:36

Radko Gudas (ANA) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 19:40

COLORADO AVALANCHE - NEW JERSEY DEVILS

6:3 (1:1, 2:2, 3:0)

Závěrečná třetina rozhodla!





Souboj dvou silných týmů přinesl podle očekávání velmi dobrý hokej. O osudu celého zápasu se rozhodovalo ve třetí třetině, ve které dalo Colorado tři góly a dokráčelo k vítězství 6:3.

Branky a nahrávky

16. Rantanen (Makar, MacKinnon), 23. Colton (Wood), 32. Wood (Ničuškin, Makar), 48. R. Johansen, 50. MacKinnon (Rantanen, Makar), 59. Rantanen – 4. Toffoli (Marino), 32. Meier (Bratt, Hamilton), 36. Hamilton (Toffoli, Palát).

Statistiky

Střely na bránu: 32 – 23 | Přesilová hra: 1/5 – 2/6 | Trestné minuty: 21 – 12



Kdo se postavil do brankoviště?

Alexandar Georgijev (COL) – 20 zákroků, 3 OG, úspěšnost 87,0 %, odchytal 60:00

Vítek Vaněček (NJD) – 26 zákroků, 5 OG, úspěšnost 83,9 %, odchytal 58:28



Česká a slovenská stopa

Vítek Vaněček (NJD) – 26 zákroků, 5 OG, úspěšnost 83,9 %, odchytal 58:28

Ondřej Palát (NJD) – 0+1, -1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 15:21

Ondřej Pavel (COL) – 0+0, -1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 06:59

Tomáš Tatar (COL) - 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 07:09



Tři hvězdy utkání

1. Miles Wood (COL) - 1+1

2. Cale Makar (COL) - 0+3

3. Mikko Rantanen (COL) - 2+1

SAN JOSE SHARKS - PHILADELPHIA FLYERS

2:1 (1:0, 1:1, 0:0)

První vítězství pro San Jose





San Jose se konečně dočkalo, i když nebylo lepším týmem. Skvěle však zachytal MacKenzie Blackwood, který se stal první hvězdou utkání.

Branky a nahrávky

2. Duclair (Labanc, Granlund), 37. Eklund (Duclair) – 39. Farabee (Sanheim, Laughton).

Statistiky

Střely na bránu: 19 – 39 | Přesilová hra: 1/5 – 0/4 | Trestné minuty: 37 – 37



Kdo se postavil do brankoviště?

Mackenzie Blackwood (SJS) – 38 zákroků, 1 OG, úspěšnost 97,4 %, odchytal 60:00

Samuel Ersson (PHI) – 17 zákroků, 2 OG, úspěšnost 89,5 %, odchytal 58:28



Česká a slovenská stopa

Jan Rutta (SJS) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 2, čas na ledě 21:54

Tomáš Hertl (SJS) – 0+0, 0 účast, 4 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 22:47

Filip Zadina (SJS) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 11:02



Tři hvězdy utkání

1. Mackenzie Blackwood (SJS) – 38 zákroků

2. Anthony Duclair (SJS) – 1+1

3. Joel Farabee (PHI) – 1+0

Share on Google+