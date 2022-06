Colorado se venkovního prostředí nezaleklo a je výhru od postupu!

Finálová série v Západní konferenci se přesunula na led Edmontonu, výraznou změnu to ale nepřineslo. Colorado bylo znovu lepším týmem a udělalo další krok k postupu.

EDMONTON OILERS - COLORADO AVALANCHE

2:4 (1:1, 0:1, 1:2)

STAV SÉRIE: 0:3

Colorado udělalo další krok

Začátek zápasu vyšel Edmontonu na výbornou a hned v první minutě otevřel skóre Connor McDavid. Vedení Oilers vydrželo do 17. minuty, kdy dokázal srovnat Valerij Ničuškin. Ruský útočník se znovu prosadil ještě ve 25. minutě a dostal Avalanche do výhodné pozice. Edmontonu se dlouho nedařilo srovnat, nakonec se ve 48. minutě prosadil Ryan McLeod a dal utkání pořádnou zápletku. Ta se nakonec vyřešila o pár minut později, kdy rozhodující gól vstřelil J.T. Compher. Ránou do prázdné branky pojistil výhru Colorada Mikko Rantanen, jenž se trefil ve všech třech zápasech.

Branky a nahrávky

1. McDavid (Hyman, Nurse), 48. McLeod (Kulak, Ryan) – 17. Ničuškin (Byram, Toews), 25. Ničuškin (Toews, MacKinnon), 53. Compher (Cogliano), 60. Rantanen.

Statistické okénko

Střely na bránu: 29 – 43 | Přesilová hra: 0/2 – 0/5 | Trestné minuty: 23 – 4

Kdo se postavil do brankoviště?

Mike Smith (EDM) – 39 zákroků, 3 OG, úspěšnost 92,9 %, odchytal 58:30

Pavel Francouz (COL) – 27 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,1 %, odchytal 59:41



Československá stopa v utkání

Pavel Francouz (COL) – 27 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,1%, odchytal 59:41



Tři hvězdy utkání

1. Valerij Ničuškin (COL) - 2+0

2. Mike Smith (EDM) - 39 zákroků

3. Devon Toews (COL) - 0+2

