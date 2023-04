Colorado řeší další problém. Zranil se Makar

V Coloradu se už musí jenom hořce smát. Sezona, kterou komplikují zranění, pokračuje. Naposledy ze hry vypadl hvězdný obránce Cale Makar i útočník Darren Helm. Dle trenéra je však „zprovozněn“ Pavel Francouz.

Rozsah ani délka absence není u Makara ani Helma známa. Mimo hru jsou na neurčito, oba trápí problémy ve spodní části těla.

Makar obecně nemá v poslední době na růžích ustláno. Nedávno vynechal devět zápasů kvůli otřesu mozku a čtyři utkání kvůli problémům v horní části těla. Helm se do sezony dostal až na začátku ledna a od té doby odehrál jen jedenáct zápasů.

„Nevím, jaký je další plán, ale všichni cestují do LA, nikdo se nevrací domů,“ řekl Bednar po utkání na ledě San Jose.

Coloradu chybí také útočníci Gabriel Landeskog, který nehraje celou sezónu kvůli operaci kolena, a Artturi Lehkonen, který je mimo hru delší dobu poté, co si 13. března zlomil prst. Obránce Josh Manson nehraje od 1. března kvůli zranění v dolní části těla a brankář Pavel Francouz je mimo hru od 7. února kvůli zranění v dolní části těla.

„Ze všech marodů nemám opravdu co hlásit, kromě toho, že Frankie je v podstatě připravený hrát,“ cituje Bednara deník The Denver Gazette. „Uvidíme, jak zvládne několik následujících dní. Pokud vše půjde hladce, pak bych řekl, že je ze zraněných nejblíže návratu do sestavy.“

Avalanche ale mohou hrát beze stresu, jelikož si v úterý definitivně zajistili účast v play off.

„Čelíme nepřízni osudu, ale kluci, kteří jsou zdraví a mohou hrát, jsou bojovníci a hrají tvrdě jako tým,“ dodal Bednar. „Myslím, že víc ani nemůžu chtít.“

