Colorado prý ještě nekončí! Které tři posily by ještě mohly dorazit?

Colorado Avalanche se rozloučili s Mikko Rantanenem, což vyvolalo rozporuplné reakce. Někteří kritici poukazovali na to, že klub odeslal největší hvězdu měsíce před uzávěrkou přestupů. Jenže Colorado pravděpodobně ještě neskončilo. I bez Rantanena se tým stále soustředí na boj o Stanley Cup, což znamená, že vedení Avalanche bude ještě posilovat. Kdo by dle The Hockey News ještě mohl přijít?

33letý centr Brock Nelson bude po této sezóně nechráněným volným hráčem. Jeho plat 6 milionů dolarů sice přesahuje současný prostor Colorada (3,99 milionu), ale pokud by Islanders byli ochotni část platu uhradit, mohla by se výměna uskutečnit.

Nelson sice zatím nezískal Stanley Cup, ale dvakrát si zahrál ve finále konference a přinesl by týmu zkušenosti i produktivitu. Pokud nově příchozí Martin Nečas zůstane na křídle a Casey Mittelstadt se nebude schopný stabilně prosazovat, mohl by Nelson zastat roli druhého centra.

O jeho služby je ovšem velký zájem, horkým kandidátem byla Minnesota či Washington. Přesto by pro něj možnost bojovat v dresu Avalanche o Stanley Cup mohla být lákavější než nejistá budoucnost v Islanders.

Trent Frederic, 26letý bojovník, sice není tak známým jménem jako Nelson, ale jeho fyzický styl hry by Avalanche mohl výrazně pomoci. Také on po sezoně bude volným hráčem, a pokud by Colorado chtělo přidat do sestavy tvrdost, Frederic by mohl být ideální volbou.

Jeho plat 2,3 milionu dolarů je velmi přijatelný, což znamená, že by se do platového stropu Avalanche vešel bez větších problémů. Boston navíc potřebuje doplnit draftové výběry, takže by výměna mohla dávat smysl oběma stranám.

Bodově nebo statisticky Frederic asi nikdy vynikat nebude, ale jeho přínos je úplně někde jinde. Prostě vysněný hráč pro play-off. Na nervy totiž leze úplně všem.

Sam Bennett byl klíčovým hráčem mistrovského týmu Floridy z minulé sezony, ale platový strop často nutí i vítězné celky dělat nepopulární rozhodnutí. Panthers věděli, že bude těžké si Bennetta udržet, a přestože jednání o prodloužení smlouvy už proběhla, žádné konkrétní zprávy o dohodě zatím neunikly.

Bennett vydělává 4,425 milionu dolarů ročně a je na cestě ke 25gólové sezoně, což je jen o trochu méně než jeho osobní rekord. Kromě produktivity přináší i fyzickou hru. I on je prototypem hráčem pro vyřazovací boje.

Florida si nebude moci ponechat všechny hráče z mistrovského týmu, což dává Coloradu příležitost získat zkušeného útočníka do svého kádru. Pokud Panthers nebudou mít do března s Bennettem podepsanou smlouvu, mohl by být odchod pravděpodobnější.

