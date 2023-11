Colorado předvedlo parádní obrat v Dallasu! Souboj o řeku Hudson pro Rangers

Třináct zápasů je minulostí. Parádní obrat v noci předvedlo Colorado, které ze stavu 0:3 dokázalo udělat vítězství 6:3. Spokojenost bude panovat i v táboře Rangers, kteří dokázali uspět na ledě New Jersey.

OTTAWA SENATORS - MINNESOTA WILD

2:1sn. (0:0, 0:1, 1:0 - 0:0)

Ottawě se výlet do Švédska vydařil





Nebyla z toho ani jedna výhra v základní hrací době, i tak si Senators ze Stockholmu odváží čtyři body. Detroit zdolal kanadský celek po prodloužení a na Minnesotu si Ottawa přišla v samostatných nájezdech.

Branky a nahrávky

44. Brännström (A. Forsberg, Hamonic), rozh. náj. Norris – 27. Rossi (Faber, Zuccarello).

Statistiky

Střely na bránu: 31 – 25 | Přesilová hra: 0/4 – 0/4 | Trestné minuty: 13 – 13



Kdo se postavil do brankoviště?

Anton Forsberg (OTT) – 24 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,0 %, odchytal 65:00

Filip Gustavsson (MIN) – 30 zákroků, 2 OG, úspěšnost 96,8 %, odchytal 64:41



Česká a slovenská stopa

Dominik Kubalík (OTT) – 0+0, -1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 14:11



Tři hvězdy utkání

1. Anton Forsberg (OTT) - 24 zákroků

2. Filip Gustavsson (MIN) - 30 zákroků

3. Erik Brännström (OTT) - 1+0

PHILADELPHIA FLYERS - VEGAS GOLDEN KNIGHTS

4:3pp. (1:0, 2:3, 0:0 - 1:0)

Flyers zaskočili šampióna





Philadelphia odehrála velmi dobré utkání a byla zaslouženě odměněna. Flyers o své výhře rozhodli na začátku prodloužení, když se prosadil Sean Couturier.

Branky a nahrávky

16. Tippett (Sanheim, Atkinson), 21. Foerster (Tippett, Sanheim), 36. Se. Walker (Seeler, Couturier), 61. Couturier – 25. W. Karlsson (Marchessault), 35. Marchessault (Theodore, Eichel), 40. Marchessault (Stone, Theodore).

Statistika

Střely na bránu: 38 – 31 | Přesilová hra: 2/4 – 1/4 | Trestné minuty: 10 – 23



Kdo se postavil do brankoviště?

Carter Hart (PHI) – 28 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90,3 %, odchytal 61:00

Logan Thompson (VGK) – 34 zákroků, 4 OG, úspěšnost 89,5 %, odchytal 60:58



Česká a slovenská stopa

Bez české a slovenské účasti.



Tři hvězdy utkání

1. Sean Couturier (PHI) - 1+1

2. Tyson Foerster (PHI) - 1+0

3. Jonathan Marchessault (VGK) - 2+1

NASHVILLE PREDATORS - CHICAGO BLACKHAWKS

4:2 (2:0, 1:1, 1:1)

Nashville si poradil





Nashville byl od úvodní části vždycky minimálně krok napřed a dokázal zápas dotáhnout do zdárného konce. Blackhawks sice bojovali až do samotného závěru, nebylo jim to však nic platné.

Branky a nahrávky

13. Trenin (Sissons), 19. Nyquist (O'Reilly, F. Forsberg), 37. Co. Smith (Tomasino, McCarron), 60. Co. Smith (Trenin) – 34. Kurashev (Bedard, S. Jones), 53. T. Johnson (Dickinson).

Statistika

Střely na bránu: 32 – 31 | Přesilová hra: 1/3 – 0/2 | Trestné minuty: 4 – 6



Kdo se postavil do brankoviště?

Kevin Lankinen (NSH) – 29 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,5 %, odchytal 60:00

Arvid Söderblom (CHI) – 28 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90,3 %, odchytal 58:08



Česká a slovenská stopa

Bez české a slovenské účasti.



Tři hvězdy utkání

1. Gustav Nyquist (NSH) – 1+0

2. Yakov Trentin (NSH) – 1+0

3. Kevin Lankinen (NSH) – 29 zákroků

TAMPA BAY LIGHTNING - EDMONTON OILERS

6:4 (1:2, 1:1, 4:1)

Tampa přestřílela Edmonton





Edmonton v zápase třikrát vedl, jednou dokonce o dvě branky, nakonec ale musel opět sklonit hlavu a smířit se s porážkou. Tampa především ve třetí části ukázala svoji kvalitu, vstřelila čtyři branky a definitivně rozhodla.

Branky a nahrávky

20. Kučerov (Stamkos, Point), 33. Kučerov (Sergačjov, D. Raddysh), 44. Jeannot (Eyssimont, Sergačjov), 50. Stamkos (Kučerov, Point), 51. Glendening (Koepke, D. Raddysh), 60. Sergačjov (Paul) – 4. Ryan (Nugent-Hopkins, Ceci), 9. Hamblin, 36. Ryan (Foegele, Ekholm), 49. Bouchard (Nugent-Hopkins).

Statistika

Střely na bránu: 24 – 43 | Přesilová hra: 2/4 – 0/5 | Trestné minuty: 17 – 15



Kdo se postavil do brankoviště?

Jonas Johansson (TBL) – 39 zákroků, 4 OG, úspěšnost 90,7 %, odchytal 60:00

Stuart Skinner (EDM) – 18 zákroků, 5 OG, úspěšnost 78,3 %, odchytal 59:00



Česká a slovenská stopa

Erik Černák (TBL) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 2, čas na ledě 20:18



Tři hvězdy utkání

1. Nikita Kučerov (TBL) - 2+1

2. Michajl Sergačjov (TBL) - 1+2

3. Derek Ryan (EDM) - 2+0

BOSTON BRUINS - MONTREAL CANADIENS

5:2 (2:0, 2:1, 1:1)

Boston potvrdil kvalitu





Čtyřiačtyřicet střel, pět vstřelených gólů a získané dva body. Boston v noci podal další skvělý výkon. Vítězný gól vstřelil Pavel Zacha.

Branky a nahrávky

8. McAvoy (Marchand, Pastrňák), 20. Frederic (Carlo, Coyle), 26. Zacha (H. Lindholm, Pastrňák), 36. Frederic (Coyle, DeBrusk), 46. J. van Riemsdyk (Marchand, Pastrňák) – 34. Slafkovský (Suzuki, Newhook), 56. Kovacevic (Dvorak, Slafkovský).

Statistika

Střely na bránu: 44 – 22 | Přesilová hra: 2/5 – 0/2 | Trestné minuty: 6 – 12



Kdo se postavil do brankoviště?

Jeremy Swayman (BOS) – 20 zákroků, 2 OG, úspěšnost 90,9 %, odchytal 60:00

Jake Allen (MTL) – 39 zákroků, 5 OG, úspěšnost 88,6 %, odchytal 60:00



Česká a slovenská stopa

Pavel Zacha (BOS) – 1+0, +1 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 15:20

David Pastrňák (BOS) – 0+3, +1 účast, 6 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 13:13

Jakub Lauko (BOS) – 0+0, -2 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 11:46

Juraj Slafkovský (MTL) – 1+1, +1 účast, 1 střela na bránu, TM 2, čas na ledě 15:43



Tři hvězdy utkání

1. Trent Frederic (BOS) - 2+0

2. David Pastrňák (BOS) - 0+3

3. Charlie McAvoy (BOS) - 1+0

CAROLINA HURRICANES - PITTSBURGH PENGUINS

4:2 (0:1, 1:0, 3:1)

Crosbyho góly nestačily





Sidney Crosby vstřelil na ledě Hurricanes další dva góly, Penguins to ale nestačilo. Carolina zvládla velmi dobře závěrečnou třetinu a dokráčela k výhře 4:2.

Branky a nahrávky

34. S. Aho II (Teräväinen, Jarvis), 43. Burns (Slavin, Svečnikov), 52. Jarvis (Slavin, Burns), 60. Jarvis (S. Aho II, Teräväinen) – 11. Crosby (Guentzel, E. Karlsson), 50. Crosby (Letang, Rust).

Statistika

Střely na bránu: 34 – 28 | Přesilová hra: 1/3 – 0/2 | Trestné minuty: 4 – 6



Kdo se postavil do brankoviště?

Antti Raanta (CAR) – 26 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,9 %, odchytal 60:00

Tristan Jarry (PIT) – 30 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90,9 %, odchytal 59:24



Česká a slovenská stopa

Martin Nečas (CAR) – 0+0, 0 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 16:48

Radim Zohorna (PIT) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 15:11



Tři hvězdy utkání

1. Seth Jarvis (CAR) - 2+1

2. Antti Raanta (CAR) - 26 zákroků

3. Brent Burns (CAR) - 1+1

CALGARY FLAMES - NEW YORK ISLANDERS

4:5sn. (1:1, 1:2, 2:1 - 0:0)

Nájezdy pro Islanders





Zajímavé utkání se odehrálo mezi Flames a Islanders. Týmy se během utkání prostřídaly ve vedení, až se muselo nakonec rozhodnout v samostatných nájezdech. V nich ten rozhodující proměnil Wahlstrom.

Branky a nahrávky

13. Pospíšil (Kadri, Zary), 38. Coleman (DeSimone, Huberdeau), 44. Weegar (Zary, Kadri), 54. Šarangovič (Hanifin, E. Lindholm) – 17. Fasching (Clutterbuck, Nelson), 25. Palmieri (Horvat, Dobson), 29. Barzal, 44. Nelson (Engvall, S. Aho I), rozh. náj. Wahlstrom.

Statistiky

Střely na bránu: 39 – 33 | Přesilová hra: 0/3 – 1/3 | Trestné minuty: 6 – 6



Kdo se postavil do brankoviště?

Jacob Markström (CGY) – 29 zákroků, 4 OG, úspěšnost 87,9 %, odchytal 65:00

Ilja Sorokin (NYI) – 35 zákroků, 4 OG, úspěšnost 89,7 %, odchytal 65:00



Česká a slovenská stopa

Adam Ružička (CGY) – 0+0, -1 účast, 1 střea na bránu, TM 0, čas na ledě 07:33

Martin Pospíšil (CGY) – 1+0, +2 účast, 6 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 17:37



Tři hvězdy utkání

1. Nazem Kadri (CGY) - 0+2

2. Martin Pospíšil (CGY) - 1+0

3. Kyle Palmieri (NYI) - 1+0

NEW JERSEY DEVILS - NEW YORK RANGERS

3:5 (2:2, 0:0, 1:3)

Souboj o řeku Hudson pro Rangers





Derby dopadlo lépe pro hostující Rangers. Klub z Manhattanu nejdříve dvakrát vedl, pak musel vyrovnávat a rozhodující trefa přišla v 58. minutě z hole Jimmyho Veseyho.

Branky a nahrávky

10. J. Hughes (Hamilton, Siegenthaler), 20. Palát (Bratt, Toffoli), 42. Haula (J. Hughes, Hamilton) – 9. Panarin (Trocheck, E. Gustafsson), 15. Vesey (Schneider, Z. Jones), 52. Panarin (Trocheck), 58. Vesey (Pitlick, Trocheck), 59. Wheeler.

Statistika

Střely na bránu: 33 – 35 | Přesilová hra: 1/1 – 1/3 | Trestné minuty: 6 – 2



Kdo se postavil do brankoviště?

Vítek Vaněček (NJD) – 30 zákroků, 4 OG, úspěšnost 88,2 %, odchytal 57:36

Igor Šesťorkin (NYR) – 30 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90,9 %, odchytal 60:00



Česká a slovenská stopa

Vítek Vaněček (NJD) – 30 zákroků, 4 OG, úspěšnost 88,2 %, odchytal 57:36

Ondřej Palát (NJD) – 1+0, -1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 22:09

Tomáš Nosek (NJD) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 2:55



Tři hvězdy utkání

1. Artěmij Panarin (NYR) - 2+0

2. Jack Hughes (NJD) - 1+1

3. Jimmy Vesey (NYR) - 2+0

WINNIPEG JETS - ARIZONA COYOTES

5:2 (2:1, 1:1, 2:0)

Jets na vítězné vlně





Winnipeg hraje v poslední době velmi dobře a po dnešním utkání má na svém kontě tři výhry v řadě! Arizona se dokázala svého soupeře držet pouze v první polovině utkání.

Branky a nahrávky

18. Scheifele (Pionk, Dillon), 19. Naměstnikov (Morrissey), 32. Connor (Scheifele, Dillon), 45. Morrissey (Scheifele, Connor), 58. Appleton (Niederreiter) – 15. Maccelli (Moser, Kerfoot), 27. Dumba (Boyd, Schmaltz).

Statistiky

Střely na bránu: 26 – 18 | Přesilová hra: 0/1 – 0/2 | Trestné minuty: 9 – 7



Kdo se postavil do brankoviště?

Laurent Brossoit (WPG) – 16 zákroků, 2 OG, úspěšnost 88,9 %, odchytal 60:00

Karel Vejmelka (ARI) – 21 zákroků, 4 OG, úspěšnost 84,0 %, odchytal 58:56



Česká a slovenská stopa

Miloš Kelemen (ARI) – 0+0, -1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 9:47

Karel Vejmelka (ARI) – 21 zákroků, 4 OG, úspěšnost 84,0 %, odchytal 58:56



Tři hvězdy utkání

1. Mark Scheifele (WPG) - 1+2

2. Josh Morrissey (WPG) - 1+1

3. Brenden Dillon (WPG) - 0+2

WASHINGTON CAPITALS - COLUMBUS BLUE JACKETS

4:3 (0:0, 3:1, 1:2)

Capitals zvládli ošidný duel





Washington neodehrál proti nejhoršímu týmu Východní konference nejlepší zápas, nakonec ho ale dotáhl k těsnému vítězství 4:3. Columbus byl střelecky aktivnější, využít toho ale nedovedl.

Branky a nahrávky

26. Milano (Protas, Lapierre), 34. Protas (T. van Riemsdyk, Lapierre), 36. Ovečkin (D. Strome), 54. Lapierre (Milano, Protas) – 24. J. Gaudreau (Jenner, Severson), 48. Provorov (Sillinger), 56. Danforth (Kuraly, Werenski).

Statistiky

Střely na bránu: 26 – 36 | Přesilová hra: 0/2 – 0/3 | Trestné minuty: 8 – 6



Kdo se postavil do brankoviště?

Charlie Lindgren (WSH) – 33 zákroků, 3 OG, úspěšnost 91,7 %, odchytal 60:00

Elvis Merzlikins (CBJ) – 22 zákroků, 4 OG, úspěšnost 84,6 %, odchytal 58:47



Česká a slovenská stopa

David Jiříček (CBJ) – 0+0, 0 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 13:42



Tři hvězdy utkání

1. Hendrix Lapierre (WSH) – 1+2

2. Alexej Protas (WSH) – 1+2

3. Johnny Gaudreau (CBJ) – 1+0

DALLAS STARS - COLORADO AVALANCHE

3:6 (2:0, 1:2, 0:4)

Souboj titánu pro Colorado





Dva nejlepší týmy Centrální divize se utkaly v Dallasu. Pro Stars se zápas vyvíjel velmi dobře, když se dostali do vedení 3:0. Colorado ale následně odstartovalo velký obrat a vyhrálo 6:3!

Branky a nahrávky

11. Seguin (Marchment, Duchene), 15. Pavelski (Benn, J. Robertson), 23. Seguin (Lindell, Marchment) – 34. Wood (Colton, Makar), 38. R. Johansen (Makar, Rantanen), 45. Ničuškin, 55. Rantanen (Ničuškin, Toews), 55. Cogliano (Kiviranta, Girard), 60. Colton (Makar).

Statistika

Střely na bránu: 28 – 38 | Přesilová hra: 1/4 – 1/4 | Trestné minuty: 8 – 8



Kdo se postavil do brankoviště?

Jake Oettinger (DAL) – 32 zákroků, 5 OG, úspěšnost 86,5 %, odchytal 57:24

Alexandar Georgijev (COL) – 25 zákroků, 3 OG, úspěšnost 89,3 %, odchytal 60:00



Česká a slovenská stopa

Radek Faksa (DAL) – 0+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 13:48

Tomáš Tatar (COL) – 0+0, -1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 10:47



Tři hvězdy utkání

1. Valerij Ničuškin (COL) - 1+1

2. Mikko Rantanen (COL) - 1+1

3. Tyler Seguin (DAL) - 2+0

VANCOUVER CANUCKS - SEATTLE KRAKEN

3:4 (1:0, 1:2, 1:2)

Seattle překvapil ve Vancouveru





Kraken slaví vítězství na ledě Vancouveru. Canucks nebyli dneska ve své kůži a draze za to zaplatili. Seattle může být naopak spokojený, vítězný gól navíc vsítil trápící se Beniers.

Branky a nahrávky

6. J. Miller (T. Myers, Di Giuseppe), 36. Q. Hughes (Hronek, E. Pettersson), 60. Höglander (T. Myers, Michejev) – 26. Oleksiak (Beniers, Eberle), 34. Eberle (Bjorkstrand, Schultz), 45. Gourde (Borgen, Tolvanen), 47. Beniers (Eberle).

Statistika

Střely na bránu: 24 – 26 | Přesilová hra: 0/2 – 0/3 | Trestné minuty: 6 – 4



Kdo se postavil do brankoviště?

Thatcher Demko (VAN) – 22 zákroků, 4 OG, úspěšnost 84,6 %, odchytal 57:25

Philipp Grubauer (SEA) – 21 zákroků, 3 OG, úspěšnost 87,5 %, odchytal 60:00



Česká a slovenská stopa

Filip Hronek (VAN) – 0+1, -1 účast, 4 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 29:03



Tři hvězdy utkání

1. Jordan Eberle (SEA) - 1+2

2. Quinn Hughes (VAN) - 1+0

3. Matthew Beniers (SEA) - 1+1

LOS ANGELES KINGS - ST. LOUIS BLUES

5:1 (4:0, 1:0, 0:1)

Kings vyhráli s velkým přehledem





Los Angeles si během úvodních dvou třetin vypracovalo pětibrankový náskok a zbytek zápasu mohlo dohrát na půl plynu. Nakonec z toho bylo přesvědčivé vítězství 5:1.

Branky a nahrávky

3. Byfield (Kopitar, Kempe), 3. Lizotte, 14. Kempe, 16. Dubois (Kaliyev, Spence), 40. Fiala (Danault, Doughty) – 57. Neighbours (Blais, Leddy).

Statistika

Střely na bránu: 31 – 30 | Přesilová hra: 1/2 – 0/3 | Trestné minuty: 6 – 4



Kdo se postavil do brankoviště?

Cam Talbot (LAK) – 29 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,7 %, odchytal 60:00

Jordan Binnington (STL) – 26 zákroků, 5 OG, úspěšnost 83,9 %, odchytal 59:52



Česká a slovenská stopa

Jakub Vrána (STL) – 0+0, 0 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 14:56



Tři hvězdy utkání

1. Adrian Kempe (LAK) - 1+1

2. Cam Talbot (LAK) - 29 zákroků

3. Drew Doughty (LAK) - 0+1

