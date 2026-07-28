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Colorado oslavuje Nečase. Přijde po životní sezoně od ženicha žeň milníků?

2. srpna 16:00

Tomáš Zatloukal

Téma číslo 1 na sociálních sítích a webu Lavin? V posledních dnech jednoznačně Martin Nečas a jeho stobodová sklizeň! Klub ze Skalistých hor se rozhodl vypíchnout mimořádně povedený ročník, první, který "žďárský expres" kompletně strávil právě v barvách Avs. Povedlo se mu prvně dosáhnout na stobodovou metu, 76 punktů přitom nastřádal za rovnovážného počtu hráčů na place. Osobní rekord a šestý flek v NHL!

Coby Maeir z klubových stránek Avalanche označil Nečasovu sezonu za neuvěřitelnou.

Přehánění? Jedině snad drobné, bylo to pro sedmadvacetiletého fovarda skutečně tuze vydařené období. Stanovil si maxima v gólech (38) i asistencích (62), stejně jako si zahrál tak dosyta jako nikdy dříve (průměrně 21 minut a 30 sekund).

Báječné časy nebyly motivovány zištností a snahou vyrazit z Colorada co nejvíc centů, vždyť Nečas vytáhl bravurní výkony z drtivé většiny už s životním kontraktem v kapse. Kývl na něj loni v říjnu, za osm let si vydělá celkem 92 milionů dolarů. V podpisových bonusech mu přitečou zhruba dvě třetiny této sumy.

Touží být stále lepší, žene se také za Stanley Cupem. Ale jeho motor byl emotivní záležitostí - hrál pro nemocného tátu.

Co kvitoval každý fajnšmekr? Bylo potěšující vidět skok mezi tím, jak hrál coby úplný novic v kabině a jak si počínal, když už se po letní přípravě vracel do známého prostředí. Nárůst sebevědomí, více kuráže.

Poté, co se po svém loňském příchodu trochu rozkoukával a snad až úslužně na ledě uhýbal Nathanu MacKinnonovi (a kdo by to dělal jinak, když jde o ryzí superstar, navíc s obrovskými nároky na sebe i spoluhráče), utvořil s kanadským fenoménem úderné duo.

Zářili ne vedle sebe, ale spolu. "Néči" ze spolupráce konečně těžil. Blýskl se třeba 31 zápasy se dvěma či více body, což je Nečasův další nový rekord. Vyloženě exceloval po návratu z olympiády, kdy byl do konce března tím nejproduktivnějším borcem v NHL - během pěti týdnů stihl 30 bodů (13+17).

V play-off dělal bod za večer (13/13), vyznamenal se především přihrávkou na gól, který ukončil ostře sledovanou sérii prvního kola mezi dvěma rivaly. Poraženým táborem byla Minnesota. Jistě si vybavíte, jak Nečas intuitivně skočil přes mantinel, aby doplnil spoluhráče v podčíslení, protančil defenzívou Wild a našel Bretta Kulaka.

Sociální sítě Avs nyní připomínají skvostná čísla i nejlepší akce v podání čísla 88, oslavují jeho kumšt, bleskové bruslení i bystrou mysl.

V nové sezoně by si mohl Nečas, který podtrhl nezapomenutelnou životní etapu ziskem Zlaté hokejky i zásnubami (svatba by měla proběhnout ještě teď v létě), sáhnout na pár zajímavých milníků. 38 gólů mu chybí k dosažení dvoustovky branek, 36 asistencí ho dělí od tří stovek "jablek" a dobří počtáři už vědí, že 74 bodů je vzdálenost od "pětikila".

Že to není zase tak blízko? Stačí si připomenout numera, kterých Nečas dosáhl naposledy...

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