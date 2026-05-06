Colorado marně hledá slova. Kdo ví, jestli taková šance ještě přijde, zní z kabiny

27. května 12:00David Zlomek
Měla to být jejich sezona. Colorado Avalanche celou základní část naprosto dominovali lize, suverénně získali Presidents' Trophy a v prvních dvou kolech play-off ztratili pouhý jeden zápas. Všichni pasovali Laviny na jasné favority na zisk Stanley Cupu. Místo toho přišel šok, jaký hokejový svět už dlouho neviděl. Ve finále Západní konference je přejel rozjetý vlak z Vegas. Golden Knights dokázali sérii ukončit už po čtyřech zápasech, když v posledním duelu zvítězili 2:1.
Celá série se nesla v podobném duchu, což dokonale ilustrovala už pátá minuta čtvrtého zápasu. Nathan MacKinnon chtěl poslat do samostatného úniku hvězdného beka Calea Makara. Ideální scénář, ideální hráči. Jenže MacKinnonova přihrávka nebyla přesná, Makar na puk nedosáhl a šance byla pryč. Colorado nehrálo špatně, ale celou sérii bylo o kousek pomalejší, nepřesnější a váhavější.
Vegas naopak trestalo. Jen pár okamžiků po nevyužité šanci Colorada předvedl fantastickou individuální akci Mark Stone, který sklepl letící puk ze vzduchu, nádherným blafákem vykoupal brankáře Mackenzieho Blackwooda a otevřel skóre. „Byli zoufalí po vítězství a hráli opravdu tvrdě. V základní části jsme nacházeli způsoby, jak vyhrávat, ale v téhle sérii to bylo přesně naopak,“ smutnil kapitán Colorada Gabriel Landeskog.
Zklamání v kabině Avalanche po takovém konci sezóny bylo hmatatelné. Trenér Jared Bednar, o jehož budoucnosti na lavičce se už teď začíná spekulovat, neskrýval obrovskou frustraci. „Prohrávat je na prd, ale prohrát čtyřikrát v řadě je ještě horší. Ponižující je to správné slovo. Máme skvělou sezonu, postupujeme přes první i druhé kolo, ty naděje neustále rostou... a pak vám to někdo zkrátka během chvíle smete ze stolu,“ popsal Bednar realitu play-off.
Hráči těžko hledali slova. Útočník Logan O’Connor se cítil poníženě, další spoluhráči mluvili o promarněné šanci. „Upřímně, přijde mi to všechno jako jedna velká ztráta času. Odehrajete 82 zápasů, máte skvělý tým, na kempu si řeknete, že letos berete jen Pohár, a nakonec pohoříte. Víte, my se nevymlouváme na zranění nebo odrazy puku. Byla to obrovská šance, a kdoví, jestli vůbec ještě nějaká taková přijde,“ sypal si popel na hlavu O’Connor.
Lídr týmu MacKinnon po zápase mezi novináře vůbec nedorazil a zamířil rovnou na ošetřovnu. Obránce Makar, který vynechal první dva zápasy kvůli zranění, se na zdravotní stav vymlouvat odmítl: „Dělal jsem všechno pro to, abych mohl hrát. Cítil jsem se na ledě stoprocentní. Víc k tomu neřeknu.“