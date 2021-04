Colorado jede potvrdit formu do St. Louis. Calgary bude v Montrealu bojovat o naději

Šest utkání NHL nám nabídne program ze středy na čtvrtek. Už ve 20:00 se fanoušci hokeje mohou těšit na soupeření mezi Minnesotou a Arizonou, ve kterém půjde o hodně. Poté až v noci bude chtít Winnipeg napravit své předchozí ottawské zaváhání, naopak Montreal bude hájit své postavení s Calgary. Ve velké formě hrající Colorado zavítá do státu Missouri a Vegas bude znovu bojovat o body v Los Angeles. Nejpozději se můžeme těšit na San Jose s Tomášem Hertlem v sestavě, které bude čelit Anaheimu.

20:00 Minnesota Wild - Arizona Coyotes

V nejpříhodnějším čase pro evropské fanoušky začne utkání mezi Minnesotou a Arizonou. Do tohoto souboje jdou v roli favorita domácí hokejisté, kteří zatím nasbírali o osm bodů více než Arizona. Oba celky se v této sezoně utkaly už pětkrát. Lepší bilanci má Minnesota, která si odnesla čtyři výhry.

Divočákům se ale uplynulé zápasy příliš nepovedly. Ve třech z posledních čtyř prohráli, přičemž nedávno padli na ledě Bluesmanů ze St. Louis vysoko 1:9. I tak se ale Minnesota řadí mezi nejpříjemnější překvapení sezony a určitě by chtěla na pozicích zaručující play-off setrvat.

Arizonu čeká těžký boj o vyřazovací část. Už několik týdnů se na dálku popotahuje se St. Louis o každý bodík, ale na svého hlavního konkurenta stále ztrácí. Blues totiž mají dva zápasy na Arizonu k dobru a zároveň dosud získali o bod více. Kojotům nehraje do karet ani jejich nepříliš dobrá aktuální forma. Svěřenci kouče Ricka Toccheta totiž prohráli čtyři duely v řadě.

01:00 Montreal Canadiens - Calgary Flames

Utkání sousedů v tabulce nabídne tento střet v rámci kanadské divize. Montreal drží poslední postupové místo do play-off, zatímco Calgary je pod čarou. Nicméně Canadiens mají o šest bodů více a také tři utkání k dobru.

Devětatřicet odehraných utkání a 45 získaných bodů. To je bilance hokejistů Montrealu. Po třech prohrách za sebou se Habs radovali v minulém klání z výhry, když zásluhou dvou branek Tomáše Tatara porazili silné Toronto. Canadiens se už několik dnů musí vypořádat s absencemi brankáře Careyho Price a útočníka Brendana Gallaghera.

Na konci přestupního období opustil loď organizace Calgary Flames český brankář David Rittich, jenž své nové působiště našel v Torontu. Právě proti Plamenům nastoupil Rittich minulou noc, prohře svého nového týmu po prodloužení ale nezabránil. Calgary nyní vyhrálo dvě utkání za sebou, nicméně pokud chce ještě letos postoupit do play-off, tak bude muset v takovýchto výkonech pravidelně pokračovat.

01:00 Ottawa Senators - Winnipeg Jets

Další kanadský souboj bude k vidění v Ottawě, která se chystá na Winnipeg. Ve vzájemných zápasech mají daleko lepší bilanci Tryskáči, kteří v sedmi zápasech s Ottawou pětkrát vyhráli. Naposledy se oba týmy utkaly v noci středu, kdy Senátoři duel otočili a nakonec zvítězili 4:2.

Dalo se čekat, že přestupová uzávěrka v Ottawě bude rušná. Kádr opustili obránci Gudbranson, Coburn nebo Reilly, kteří odešli do ambicióznějších celků. Avšak z Montrealu do Ottawy zamířil Victor Mete, jenž má být hlavně v budoucnu velkou zbraní tohoto celku. Případný postup Ottawy do play-off je velmi teoretický, momentálně ztrácí tým z hlavního města Kanady už 13 bodů.

Winnipeg je na tom rozhodně lépe. S Edmontonem soupeří o druhou pozici, která jednomu či druhému zajistí výhodu domácího prostředí v play-off. Jets se před již zmíněným zápasem s Ottawou mohli pyšnit sérií tří výher v řadě, prohra se Senators jim ji však přerušila. Na konci přestupového období byl Winnipeg málo aktivní, jeho kádr ale i tak posílil obránce Jordie Benn.

01:30 St. Louis Blues - Colorado Avalanche

Zřejmě největší tahák programu bude zápas mezi St. Louis a Coloradem. Jedná se o souboj týmů, které by rády prošly co nejdále. St. Louis ale o play-off bude muset ještě hodně bojovat, naopak Laviny jsou nyní dokonce nejlepším týmem NHL.

Po velmi nepovedeném období na konci března a na začátku dubna už začalo St. Louis znovu vítězit. V posledních zápasech jednou porazilo Vegas a vzápětí i dvakrát Minnesotu. Vítěz Stanley Cupu z předminulé sezony je tedy v Západní divizi čtvrtý, v jednačtyřiceti duelech získal 44 bodů.

Colorado do toho šláplo a nyní jednoznačně dominuje soutěži. Od 11. března odehrálo 19 utkání, ve kterých nebodovalo jen a pouze jednou. V tomto období si zároveň připsalo hned 16 výher a pouze dvě prohry po prodloužení či nájezdech. V následujících dnech se Colorado utká se St. Louis celkem čtyřikrát. Zůstane na vítězné vlně?

04:00 Los Angeles Kings - Vegas Golden Knights

V tradičním západním čase změří Los Angeles už poosmé síly s Vegas. Pětkrát se radovali Rytíři, dvakrát zase Králové. Kdo uspěje tentokrát?

Kings sice stále jsou v kontaktu s pozicemi pro play-off, nicméně ví, že budou muset opravdu hodně přidat. Navíc se nově musí obejít bez své dlouholeté ikony Jeffa Cartera, jenž na konci uzávěrky přestupů zamířil k Tučňákům z Pittsburghu. V uplynulých čtyřech zápasech vystřídalo Los Angeles dvě výhry a dvě porážky.

Právě z ledu Los Angeles si hokejisté Vegas odvezli vítězství 4:2. Předtím navíc dvakrát zdolali Arizonu, takže teď budou útočit na čtvrtou výhru v řadě. V tabulce divize jsou druzí se čtyřbodovou ztrátou na první Colorado. Play-off Rytíře ani letos určitě nemine.

04:30 San Jose Sharks - Anaheim Ducks

Boj o naději. Tak by se dalo nazvat utkání mezi San Jose a Anaheimem. O naději však mohou mnohem reálněji zabojovat domácí, kteří na pozice pro play-off ztrácí jen 4 body. Kačeři jsou na tom mnohem hůř, ti ztrácí už propastných 11 bodů.

San Jose ale rozhodně má v domácím prostředí proti Anaheimu co napravovat. Prohrálo s ním poslední dva duely ve své aréně poměrem 1:5 a 0:4. Na začátku dubna vyhráli Žraloci čtyřikrát v řadě, nicméně v předešlých zápasech jim forma zmizela. San Jose tak má před sebou velice složitý úkol.

Anaheim je po Buffalu a Ottawě třetím nejhorším týmem soutěže. V divizi je poslední a počet výher mu moc nenaskakuje. Ducks pouze osmkrát v této sezoně zvítězili po základní hrací době.

