Colorado doma požene plná hala, Tampa se však pokusí srovnat krok

Druhého pokračování finálové série se dočkáme již v noci! Na první duel dorazilo do Pepsi Center přes sedmnáct tisíc fanoušků, kteří dotáhli Laviny k první výhře v sérii. Je pouze o jeden krok vpřed, není to žádná komplikace, kterou by Tampa neznala. Utkání startuje ve dvě ráno středoevropského času.

První utkání přineslo bitvu jako hrom. Colorado si šlo od začátku utkání pro výhru, bylo jasně lepší. Ale kvůli kolapsu ve druhé části se Tampa dostala na dostřel. Díky dvěma slepeným gólům Paláta a Sergačova bylo skóre 3:3. Ve třetí periodě Laviny tlačily a svého soka přestřílely, branka však nepadla. Zápas rozseklo až prodloužení, které trvalo pouhých 83 vteřin. Hrdinou domácích se stal André Burakovsky.

I přes úvodní prohru nelze Tampu podceňovat. Spíš už jde o jejich play off klasiku. V mnoha sériích z posledních let měla slabší start, ale finiš stál za to. Blesky jsou letos ve svém pátém finále, hned čtyřikrát v historii prohráli první zápas finálové série, a to včetně letoška.

Po prvním utkání série proti Coloradu hodně fanoušků masírovalo Vasilevského, že pustil poněkud laciné góly. Spoluhráči si však svého parťáka nesmírně váží. „Každý večer nám dává šanci vyhrát a dokáže vždycky úžasně zareagovat na porážky. Jeho psychická síla v následujících zápasech je nadpozemská,“ komentoval Victor Hedman. „Když ho máme za sebou, hodně si věříme. Ale to neznamená, že se budeme spoléhat jen na něj. Musíme podat lepší výkon než v prvním zápase, postarat se o to, aby viděl víc puků. Pokud je uvidí, tak je chytí,“ přiznává, že musí svému gólmanovi trochu víc pomoci.

O síle Tampy se rozpovídal i trenér Avs Jared Bednar. „Víme, že uvidíme Tampu Bay hrát nejlepší hokej. Bude lepší než v prvním utkání. Ale bude to znovu také o detailech naší hry. A o tom, jak tvrdě budeme makat," vzkázal kouč před druhým domácím duelem.

Colorado se po prvním vítězném krůčku příliš dlouho nerozplývalo. Moc dobře vědí, že výhry jsou potřeba čtyři. „Play off je o tom, že cokoliv se stane v prvním utkání, je zapomenuto. Musíte se soustředit hned na další,“ vzkazuje útočník J. T. Compher. Se svým spoluhráčem souhlasí i vycházející hvězda Cale Makar: „Je těžké převést psychickou sílu z jednoho zápasu do druhého. Musíme jít postupně, nejdříve se soustředit na prvních pět minut utkání, pak na dalších pět. Víme, že oni určitě budou mít ostrý začátek.“

02:00 Colorado Avalanche – Tampa Bay Lightning

