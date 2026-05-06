Colorado čistí vzduch i platový strop. Hlavní postavou ruský bouřlivák

26. června 9:30David Zlomek
Vedení Colorada Avalanche předvádí na trhu velkou aktivitu a den před draftem překopává kádr. Prezident hokejových operací Joe Sakic, který se po odchodu dosavadního generálního manažera Chrise MacFarlanda do Nashvillu vrátil do manažerského křesla, zorganizoval během krátké doby hned dva velké trejdy.
Jejich hlavním cílem bylo vyčistit vzduch v kabině a uvolnit finanční prostředky pod platovým stropem, které klub bude nutně potřebovat pro budoucí megakontrakt elitního obránce Calea Makara. Z týmu tak během jednoho dne bleskově zmizeli centr Jack Drury i problémový ruský křídelník Valerij Ničuškin.
Jako první přišel na řadu trejd s Nashvillem. Colorado k Predators poslalo Druryho, který v 82 zápasech posbíral 27 bodů (10+17) a v play-off přidal dalších pět zářezů. Společně s ním se stěhoval Chase Bradley z farmářské AHL a volba ve třetím kole draftu v roce 2029. Avalanche jako protihodnotu získali dva velmi zajímavé třiadvacetileté mladíky a někdejší volby z prvního kola draftu 2021. Prvním je ruský střední útočník Fjodor Svečkov, jenž loni v dresu Predators zaznamenal 21 bodů v 70 zápasech, a druhým dravý Zachary L'Heureux, který minulý ročník dělil mezi Nashville a farmu v Milwaukee.
Hned vzápětí aktivní Sakic dokončil druhou transakci a poslal Ničuškina do Columbusu Blue Jackets. Columbus za něj obětoval letošní 43. volbu v draftu, výběr ve třetím kole pro příští rok a páté kolo v roce 2028. Ruský útočník sice patřil k oporám při zisku Stanley Cupu v roce 2022, kdy finálový šestý zápas odehrál se zlomenou nohou, jenže jeho spolehlivost na ledě totálně zastiňovaly mimohokejové průšvihy.
Generální manažer Columbusu Don Waddell však věří, že problémovou hvězdu zkrotí. „Valerij je velký, silný útočník, který výjimečně dobře bruslí, dokáže střílet góly, vyhrávat souboje a nevyhýbá se hře v těžkých prostorech. Je to uznávaný hráč, který hraje na vysoké úrovni, a jsme velmi nadšeni, že ho můžeme přivítat v rodině Blue Jackets,“ vítal jej s otevřenou náručí.