Colorado čeká Tampa! NHL chystá devět duelů

Středeční ráno vyplní devět klání nejprestižnější hokejové ligy světa. Těšit se můžete na několik třaskavých bitev. Své klopýtnutí bude chtít odčinit Carolina proti Washingtonu, Ostrované budou opět usilovat o divokou kartu a útok na pozici Minnesoty podniknou Laviny.

Jako první odstartují tři klání v 1:00. Bell Centre uvidí bitvu outsiderů. Montreal je stále pronásledovaný zraněními a musí se obejít bez několika výrazných opor. Tým se ovšem semkl, zastavil Islanders a posléze i Oilers. Zastavit Montreal ale budou chtít Blackhawks. Chicago po výhře nad Arizonou jasně padlo s Winnipegem a letošní sezona pro něj téměř s jistotou skončí v základní části.

V tento čas zamíří do hlavního města USA Carolina. Washington stejně jako Canadiens postrádá několik hvězd, které nemůže zařadit do sestavy. Zatím však nehraje vůbec zle a drží si postupové příčky. Mrzet ho ovšem může poslední zaváhání se Žraloky. Carolina zatím s přehledem vede Metropolitní divizi a v následující bitvě by se chtěla opět vrátit na vítěznou vlnu, o kterou přišla proti Jezdcům.

O půl hodiny později zavítají do Columbusu Devils. Ďáblové bodovali čtyřikrát v řadě a nadále ukazují svou velkou sílu. Trápí je ovšem absence Jacka Hughese. Modrokabátníci jsou na tom ovšem po zdravotní stránce mnohem hůře, což se výrazně podepisuje jak na předváděných výkonech, tak na postavení v tabulce. O favoritovi tohoto duelu tedy rozhodně není pochyb.

V 1:00 jdou do akce také Ostrované, kteří vyzvou Ottawu. New York musí opět pořádně zabrat, jelikož má v Metropolitní divizi odehráno suverénně nejvíce bitev a poslední dvě klopýtnutí s Vancouverem a Montrealem mu řádně zkomplikovala situaci. Senátoři naopak válí. Kromě prohry s Edmontonem mají na kontě v poslední době pět vítězství. Předešlé výkony je ovšem v tabulce táhnou dolů.

Čas 2:00 znamená střetnutí Blues a Floridy. St. Louis proti Arizoně konečně zabralo a ovládlo na góly velmi bohatý duel. Minulých pět prohraných utkání však mluví za vše. Vedení se zbavilo i Vladimira Tarasenka, protože to letos na žádný úspěch nevypadá. Panteři se naopak nadále snaží zachránit co se dá a bojují o naději zapojit se do bojů o vyřazovací část.

V tu samou hodinu padne úvodní buly i v mrazivém Winnipegu. Ten se chystá na příjezd Seattlu. Krakeni se v poslední bitvě konečně vyhrabali z mizérie a po třech prohrách uspěli proti Letcům. Probuzení přišlo v pravý čas, jelikož se Pacifická divize začíná pořádně zamotávat. Jets se také podařilo zažehnat tři zaváhání v řadě, když si poradili s papírově slabšími soupeři.

Šlágrem bude ve 2:30 souboj lídrů obou konferencí. Hvězdy se v ostře sledovaném klání postaví Medvědům. Oba celky budou chtít napravit poslední nevydařený duel. Dallas si navíc bude chtít vytvořit výraznější bodový polštář na dotírající Vegas.

Do akce půjde ve 3:00 i Colorado, které změří své síly s Tampou Bay. Blesky už se před nedávnem s tímto soupeřem utkaly a pěti brankami jej jasně přehrály. Nyní mohou Laviny vrátit svému soupeři úder. Colorado má v zádech důležité vítězství nad Floridou a brousí si zuby na pozici Wild.

Žraloci po dvou nečekaných skalpech půjdou ve 4:30 do dalšího utkání. V cestě jim tentokráte budou stát Tučňáci, kteří potřebují odčinit hrůzostrašný debakl 0:6 s LA. Navíc si musí dávat pozor na Islanders.

