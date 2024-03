Pokud ve vás není důvěra a v klíčových okamžicích na konci zápasu sedíte na lavičce, nemůžete skórovat do prázdné branky. Jednoduché pravidlo, kterým se dá lehce smést argument, že dát gól do prázdné je vlastně jednoduché. Své o tom ví i Blake Coleman.

Útočník Calgary Flames totiž ohrožuje rekord NHL v počtu gólů do prázdné klece za jednu sezónu.

„V podstatě tím ukončujete zápas. A to je vždycky dobré,“ řekl kanadským médiím.

Dvaatřicetiletý Coleman tak učinil minulý týden ve čtvrtek a zpečetil vítězství 4:1 nad Vegas Golden Knights.

Coleman, který je jedním z nejuznávanějších lídrů v šatně Flames a nosí "áčko" jako důkaz, zaznamenal během ročníku 2023/24 už sedm branek do odkryté klece. V této kategorii vede celou ligovou tabulku.

"Kluci prostě vědí, že když dostanu puk na hůl v závěru zápasu, je to pak celkem automatické," řekl Coleman se širokým úsměvem, což je náznak toho, že díky této zajímavosti si toho v kabině pořádně vyslechl. "Teď už tomu říkají tradice."

Tato tradice se změnila v honbu za rekordem, i když Coleman trvá na tom, že to je to nejvzdálenější, co má na mysli.

Dosavadní rekord v počtu zářezů do prázdné branky během jednoho ročníku je devět, o který se dělí Pavel Bure (1999/00) a Alex Ovečkin (2021/22).

Do konce základní části zbývá 15 zápasů a Coleman potřebuje dát ještě dva góly, aby se vyrovnal těmto legendárním útočníkům.

"Je to dobrá společnost," prohodil. "Nejsou to kluci, o kterých si nutně myslíte, že hráli proto, aby ubránili výsledek, ale ukazuje to, že ve vypjatých situacích prostě dostali důvěru. Dovedu si představit, že u Bureho šlo spíš o brejky a Ovi asi jen střílel odkudkoli. Ale je to působivá dvojice hráčů."

Share on Google+