Co to děláš? Prostě napal puk do brány! Kterak Marner dohnal torontské velikány

Darryl Sittler byl fenomenální hokejista. A jestli na něco měl patent, tak na rekordy. Dodnes je jediným plejerem NHL, co zvládl za jediný mač 10 bodů. Také platí za autora nejdelší bodové šňůry v dějinách torontských Maple Leafs. Zatímco prvně uvedený počin je nejspíš nenapodobitelný, o druhý z uvedených primátů může přijít. V noci na čtvrtek totiž Sittlera (a Eda Olczyka) dohnal Mitch Marner. I on už bodoval v osmnácti duelech za Maple Leafs v řadě!

Vyrostl v Torontu.

Javorovým listům odmala fandil.

Jestli na někoho někdy dokonale pasoval zámořský termín "homegrown heroe", tak je to právě Marner. A působí tuze příhodně, že právě jemu se povedlo dohnat Olczyka se Sittlerem.

Zvládl to s trochou štěstí, ale to už k takovým sériím patří.

Do konce souboje se San Jose Sharks zbývaly necelé dvě minuty a Marner zůstával bez bodu. Poslední naděje? Opuštěná klec Žraloků!

Jenže Marner svůj střelecký pokus neproměnil, načež na něj neméně hvězdný parťák Auston Matthews zakřičel: "Co to děláš, prostě napal puk do brány!"

Zdravě Marnera vyhecoval. Druhá střela už našla cíl a zpečetila triumf nad San Jose i mimořádný zápis do klubové kroniky. "Je to týmový sport, ale nebudu lhát, tohle je pro mě výjimečná záležitost," prohodil čerstvý rekordman.

V minulých dnech se na něj pěly ódy, ať už šlo o spoluhráče či trenéry. Teď vše ještě zesílilo, ostatně se pětadvacetiletý Kanaďan dočkal i ovací vestoje.

Aby ne, Marner hraje náramný hokej a veškerou pozornost si zaslouží. Za všechny zmiňme aspoň torontského kouče Sheldona Keefeho: "Ukazuje, jak je pro nás důležitý."

Maple Leafs mají v Marnerovi učiněný poklad, on ale o sobě mluví s pokorou: "Víte, je to to úžasná chvíle vidět své jméno vedle takových borců." Plní si dětský sen, strhává davy a vypadá u toho vděčně. A ani krapet nabubřele.

Během své šňůry zaznamenal sedm gólů a 17 asistencí, celkově je s 29 body sedmým nejproduktivnějším hokejistou NHL. Od Sittlera a Olczyka se může odpoutat o víkendu.

V cestě bude stát Tampa Bay Lightning.

Share on Google+