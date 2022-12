Co stojí za nepřesvědčivými výkony loňského vítěze základní části Východní konference?

Loňský postrach základní části, který v play-off překvapivě brzy končil sezonu, provedl před vypuknutím nového ročníku několik změn a vyhlásil útok na Stanley Cup. Výsledek? Rozhárané výkony Panterů odsunuly tým finského kapitána Barkova mimo divokou kartu a nad slunnou Floridou se začíná postupně zatahovat. Jak z toho ale ven?

Panteři se postarali o největší pozdvižení letošní okurkové sezony. Místo jednání o prodloužení smluv u svých největších hvězd, kterými byli Jonathan Huberdeau a MacKenzie Weegar, totiž přišli s úplně jinou koncepcí. Své stálice k podivu veškeré hokejové veřejnosti poslali o dům dál do Calgary.

Zde se přímo nabízí slovní spojení: „z pláže do sněhu“. V současné době už jsou oba zmínění pod dlouhodobým kontraktem. Na druhou stranu jak jistě víte, putoval Matthew Tkachuk. Florida musela navíc přibalit k už tak tučnému balíčku ještě výběr v prvním kole a útočníka Coleho Schwindta. No nebyla to zrovna levná záležitost.

I když cena byla výrazně přemrštěná, tak útěchou může být forma Matthewa Tkachuka, který stihl v jednadvaceti duelech devětadvacet bodových zásahů. S produktivitou tedy problém není. Všechny útočné zbraně jsou zatím na podobných číslech jako před rokem.

Až na Sama Reinharta, který měl minulý rok obrovskou fazonu a nyní je v mírném útlumu, což se ale možná dalo očekávat. Samozřejmě nemluvíme o zkušené čtvrté lajně Ryan Lomberg, Eric Staal a Patric Hörnqvist, která má jinou roli než zasypat soupeře střelami.

Ani obránci nejsou v závratných záporných číslech a třeba takový Brandon Montour má téměř bod na zápas a je druhým nejproduktivnějším hokejistou svého celku. Tak kde je tedy zakopaný pes? Podívejme se na to postupně.

Pantery trápí speciální formace a hlavně přesilové hry. Tam mají procento využití pouhých 20 %. Ano, není to propastná hodnota, ale když to srovnáme třeba s Coloradem se statistikou 34,33 %, tak je to podstatný rozdíl. Na to, jak moc má Florida úderný útok, je tato bilance prostě a jednoduše nedostačující.

No a pak tu máme samozřejmě přestupky proti pravidlům. Barkovova parta je osmým nejvylučovanějším celkem celé ligy a úspěšnost ubráněných oslabení je navíc jen 73,75 %. To týmu ze zasluněných pláží láme vaz.

Vše navíc vyúsťuje v nepřesvědčivé výkony ruského maskovaného muže Sergeje Bobrovského. Jeho úspěšnost zákroků je 87,82 % a k tomu si připočtěte jeho pohádkový plat, který týmu podstatně svazuje ruce. Prapor hrdě drží alespoň Spencer Knight, který se se svým kolegou pravidelně střídá.

Panteři navíc z posledních sedmi klání vyhráli pouze jednou. Hlavu nad vodou jim drží alespoň částečné bodové zisky z prodloužení. Ani předtím to však nebyla žádná hitparáda a výsledky Panthers mohly být ve školách používány jako názorná pomůcka při probírání sinusoidy.

Častá zaváhání s papírově slabšími týmy se mohou později ukázat jako klíčová. Když máte navíc v divizi neohrožený Boston, rozjeté Maple Leafs, Tampu Bay a rostoucí Detroit, tak už si i s tak napěchovaným týmem jako mají právě Panteři, musíte dávat pozor.

Rozhodně není nic ztraceno. Karty jsou samozřejmě rozdány v neprospěch svěřenců trenéra Paula Mauriceho, ale sezóna bude ještě dlouhá. Florida zatím na Rudá křídla ztrácí dva body, ale má odehráno o dvě klání více. Čekalo se jednoznačně více než pouhé útočení na divokou kartu.

Tým měl prohánět bostonské Medvědy na čele soutěže a pokusit se znovu ovládnout Východní konferenci. Do toho má ale zatím daleko a nyní musí hlavně co nejrychleji dotáhnout ztrátu na vyřazovací část a konečně vyhrát víc než dva zápasy v řadě. S takto rozkolísanými výkony to totiž na útok na stříbrný grál nevypadá.

