Co stojí za koncem Tortorelly? V zákulisí to prý vřelo, mělo dojít ke konfliktu

Jen den poté, co Philadelphia Flyers odvolali trenéra Johna Tortorellu, se začaly objevovat informace o tom, co vedlo k jeho konci. Podle reportéra Kevina Kurze z The Athletic hrála klíčovou roli hádka mezi Tortorellou a obráncem Camem Yorkem.

York byl v úterním zápase proti Torontu vyřazen ze hry už po deseti minutách a zbytek duelu strávil na lavičce. Po zápase mezi ním a koučem došlo k ostré výměně názorů, která sice nebyla fyzická, ale podle zdrojů „oba zřejmě překročili hranici“. O dva dny později Flyers Tortorellu odvolali.

Když se Yorka novináři ptali, co se stalo, nechtěl zacházet do detailů, ale přiznal svůj podíl viny. „Nebudu se v tom pitvat. Beru za své jednání plnou odpovědnost. V kabině jsme si to vyříkali a jdeme dál. Do konce sezony zbývá osm zápasů a na to se teď soustředím,“ prohlásil.

Zároveň na svého bývalého trenéra neřekl křivé slovo. „Nemám proti němu nic špatného. Naučil mě spoustu věcí a byl pro mě skvělým trenérem. Využiju to, co mě naučil, i v budoucnu. Je to opravdu dobrý kouč a přeji mu jen to nejlepší.“

Napjatá atmosféra v kabině nebyla jediným důvodem trenérova odchodu. Tortorella sám po drtivé prohře 2:7 s Torontem přiznal, že se mu nedaří tým správně připravit. „Tohle jde za mnou,“ řekl po zápase. „Nezajímá mě, že se mám učit trénovat v takové sezoně. Musím to dělat lépe.“

Šestašedesátiletý Tortorella se postavil na lavičku Flyers v červnu 2022 s cílem vrátit tým na vrchol. Během svého působení však zaznamenal bilanci 97-107-33 a nedokázal dostat mužstvo do play-off.

Generální manažer Daniel Brière v prohlášení uvedl, že rozhodnutí o změně trenéra nebylo snadné, ale přišel čas na nový směr. „John hrál klíčovou roli v naší přestavbě. Nastavil standard hry a připomněl, co znamená být hráčem Flyers. Jeho vášeň na střídačce byla nepřehlédnutelná, stejně jako jeho práce v komunitě. Ale cítím, že pro další kapitolu naší přestavby je nutná změna.“

Brière také dodal, že za odvoláním Tortorelly stál „soubor faktorů“.

A co bude dál s Camem Yorkem? Po koučově odchodu se spekuluje o jeho budoucnosti ve Flyers, ale on sám jasno má. „Tohle je místo, kde chci být. Miluju, co tady budujeme. Nebyla to nejlepší sezona, ale tohle je můj domov a těším se na budoucnost.“

