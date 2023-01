Co se jim honilo hlavou? Nulová disciplína, lamentoval Cooper

Trip zatím Tampě Bay nevychází úplně podle představ. Po povinné výhře na ledě Chicaga přišla pětigólová nadílka v Minnesotě a v noci na sobotu čtyřka od Winnipegu. Právě po posledním neúspěchu doslova vybouchnul kouč Lightning Jon Cooper, který by své svěřence nejradši rozcupoval.

Mohlo za to hned osm přesilových her, které Blesky svému soupeři nabídly. Hned dvě vyloučení byly potrestána, což se nakonec ukázalo jako klíčové k zisku dvou bodů pro Winnipeg.

„Naprosto nám chyběla disciplína. To, co jsme předvedli, bylo trapné. V sezoně spočítáte oslabení tři na pět na jedné ruce. Jen dnes jsme jim sami nabídli dvě takové možnosti,“ čertil se Cooper na tiskové konferenci.

„Nemělo by se to stávat,“ pokračoval v klidnějším tónu, ale pak opět vystřelil. „Dobrá práce od Jets. Byl to zápas, který mohl skončit bez gólů a šlo by se na nájezdy. Oni dávali pozor, hráli disciplinovaně a řekli si, že počkají, až my to sami poserem. My jsme jim v tom skvěle vyhověli."

Lightning přitom v lize patří k tomu lepšímu, co se bránění oslabení týče. Přesněji jim s 81,1 % patří jedenáctá příčka.

Jak ale Cooper trefně poznamenal, obě branky padly v situaci pět na tři. Zvlášť u té druhé musely v Cooperovi bouchat všechny saze.

Jen šest sekund poté, co byl za krosček vyloučen Stamkos, šel na trestnou lavici i Namestnikov. Z důvodu, který každý trenér nesnáší. Ruský útočník totiž vyhodil puk mimo plexiskla.

„Ten zápas ani nebyl vyhecovaný, aby bylo potřeba tolik vyloučení,“ usmál se ještě hořce Cooper. „Řekněte mi, co jiného se stalo kromě toho, že jsme se nechali hloupě vylučovat a dávali jim příležitosti k tomu, aby zápas vyhráli,“ zakončil řečnicky.

