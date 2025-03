Co se dělo v zákulisí? Chychrun prozradil, že podpis bizarně ovlivnil majitel

Washington Capitals udělali jasný krok směrem k budoucnosti. Klub oznámil, že se s Jakobem Chychrunem dohodl na osmiletém kontraktu v hodnotě 9 milionů dolarů ročně. Jak k dohodě došlo?

Chychrun mohl v létě zamířit na trh s volnými hráči, ale jakmile se mu naskytla možnost zůstat v hlavním městě USA, nemusel dlouho přemýšlet.

„Je to požehnání, já i moje žena jsme se tady od prvního dne cítili skvěle. Klub, spoluhráči, trenéři – všechno je tu výborné. Upřímně, do poslední chvíle jsem moc netušil, jestli se něco upeče, jednání byla docela vlažná, ale pak se to během pár dnů rozjelo a bylo hotovo,“ prozradil s úsměvem.

Na rychlém průběhu jednání možná mělo podíl i nečekané gesto klubového majitele. „Kluci se mi smáli, protože pan Leonsis měl na jednom z posledních zápasů můj dres. Dělali si srandu, že už je asi hotovo. Druhý den pak volal můj agent a začalo se intenzivně jednat. Nevím, jestli to spolu souviselo, ale bylo to docela vtipné,“ smál se Chychrun.

Pro šestadvacetiletého beka znamená nová smlouva především stabilitu. V posledních třech letech vystřídal tři různé týmy a Capitals jsou pro něj šancí usadit se. „Když jsme s agentem probírali čísla, došli jsme k částce, která nám dávala smysl. Pak už nebylo o čem. Chtěl jsem se vyhnout nejistotě v létě a teď můžu jít do play-off naplno,“ dodal.

Chychrun zažívá nejlepší sezonu kariéry. V 66 zápasech nasbíral 44 bodů (18+26) a jeho osmnáct branek ho řadí mezi nejnebezpečnější obránce v lize.

Trenér Spencer Carbery měl o prodloužení jasno: „Je to fantastický hráč a ještě lepší člověk. Skvěle zapadl do týmu, je nesmírně pracovitý a chce se neustále zlepšovat. Poctivě maká na obraně, zdokonaluje svou hru a je to typ kluka, který posouvá celé mužstvo dopředu.“

