Co s Marnerem? Zůstane, tutovka, zní z kanadských médií

Když Brad Treliving převzal funkci generálního manažera Toronta Maple Leafs, stál před nelehkým úkolem zajistit, aby jádro týmu uzavřelo nové smlouvy. Na tomto úkolu postupně pracuje, nicméně nic lehkého to není. A ani nebude.

Zpočátku si vzal čas na to, aby se ve své roli usadil a dostal tým přes draft a podpisy volných hráčů, než se pustil do prodlužování smluv za velké peníze. Auston Matthews podepsal čtyřleté prodloužení za 53 milionů dolarů ještě před začátkem sezony, zatímco u křídelníka Williama Nylandera to trvalo déle, ale nakonec prodloužil o osm let v hodnotě 92 milionů dolarů.

Dalším na seznamu Trelivinga je křídelník Mitch Marner, který může podepsat prodloužení v už v létě. Šestadvacetiletý útočník je v předposledním roce šestileté smlouvy, která s sebou nese plat ve výši 10,9 milionu dolarů.

Novinář Elliotte Friedman řekl, že věří, že právě tímto směrem se chce tým vydat a že spekulace o odchodu jsou mimo.

"Jejich cílem je udržet si Marnera. Nemám o tom žádné pochybnosti. Myslím, že vědí, že Marner a Matthews chtějí hrát spolu," řekl Friedman. "Věřím, že o tom byla řeč už v minulosti, kdy Matthews dal jasně najevo, že chce hrát s Marnerem, a ten dal jasně najevo, že je tomu přikloněn.“

Do sezóny 2025/26 - tedy do roku, kdy by Marnerova potenciální nová smlouva začala platit – budou mít Leafs na sedm hráčů vyčleněno přibližně 27 milionů dolarů, což je obří částka i přes to, že se strop postupně zvyšuje.

"Nakonec se bude ještě jednat a uvidíme, kam to povede. Nicméně bude to nejdříve v létě, protože teď to neudělají. Ale naprosto věřím, že jejich dlouhodobým plánem je udržet je pohromadě po dlouhou dobu,“ dodal Friedman.

Už v létě nabídl Luke Fox ze Sportsnetu pohled na to, jak by mohla vypadat Marnerova příští smlouva. Při použití 13,38% podílu na platu, který nese jeho současná smlouva, a zohlednění možného navýšení platového stropu by roční plat pravděpodobně přesáhl 12 milionů dolarů za sezonu.

Dalším otazníkem je, co udělá tým s kapitánem Johnem Tavaresem, kterému zbývá jedna sezona do konce smlouvy na 11 milionů dolarů ročně a který bude také chtít novou smlouvu ve stejnou dobu jako Marner.

Share on Google+