Co s Kubalíkem? Střelec se trápí, Chicago přemýšlí o výměně

Až na výjimky se dá říct, že nezaujatý český fanoušek by ani nemusel vědět, že Dominik Kubalík letos v NHL hraje. Český útočník patří mezi největší zklamání letošního ročníku, a tak se není překvapením, že Chicago přemýšlí o jeho výměně.

V posledních patnácti zápasech jeden gól, celkově letos pouze jedenáct. Na borce, který se vždycky vyznačoval jako střelec, je to prostě málo.

„Něco takového zažívám prvně,“ říkal pro zámořská média. „Všechno zlé je k něčemu dobré. Můžu si z toho i něco vzít a stát se lepším hokejistou.“

Kubalík nasadil laťku hodně vysoko. Hned ve své premiérové sezoně vstřelil třicet branek, v té další, která byla zkrácená a kvůli koronaviru velice specifická, solidních sedmnáct.

Nutno říct, že špatná forma přišla ve velmi nevhodnou dobu. Šestadvacetiletému křídelníkovi v létě končí dvouletá smlouva, kterou s Blackhawks v roce 2020 podepsal. Bez nadsázky bojuje o svou budoucnost v nejlepší lize světa, a to i přes to, že bude v létě „jen“ chráněným volným hráčem.

I díky jeho končící smlouvě se s blížící uzávěrkou přestupů možná stane zajímavým zbožím. Kyle Davidson, nový generální manažer Chicaga, totiž avizoval, že přijde přestavba. Kubalík by mohl vzbuzovat jak zájem klubů, které míří na Stanley Cup, tak zájem ostatních týmů, jež si myslí, že v něm dřímá nevyužitý potenciál.

„Těm spekulacím se nevyhnete,“ krčil rameny bývalý útočník Plzně. „Ale to je prostě hokej. Za ty dva roky jsem si tady na to už zvyknul. Někdy to můžete ovlivnit, někdy ne. Snažím se to vypouštět z hlavy.“

Co ale z hlavy nevypustí, to je již zmiňované letní rokování o dalším působení. Obecně se očekává, že pokud v Chicagu setrvá, podepíše kratší kontrakt.

„Moc na to teď nechci myslet,“ dodal. „Chci se soustředit na své výkony. Na ledě mám co zlepšovat. Uvidíme, jak se to vyvrbí. A jestli vůbec budu zapadat do nové koncepce, která se tu tvoří.“

Sledujte všechny zápasy NHL živě pouze na TV Tipsport!

Share on Google+