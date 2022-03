Co nabízí neděle? Souboje slabších i šlágr v Carolině

Neděle nabízí fanouškům NHL šest utkání. Jedno začíná už v sedm hodin našeho času, další se postupně přidají. Program otevírají Flyers s Islanders, posléze budou hrát třeba Capitals či Rangers.

První zápas po patnácti letech čeká Letce bez Claudea Girouxe v organizaci. V sobotu byl kapitán vyměněn na Floridu. Oplátkou přišel mj. Owen Tippet, jenž si dnes odbude debut. Do Philadelphie přijede ve skvělé formě hrající tým Islanders (pět výher ze šesti zápasů).

Od desíti hodin se bude o další rekord snažit Alex Ovečkin. Pokud se proti Dallasu prosadí, bude to letos už počtyřicáté. Na tuhle metu by tím pádem dosáhl už podvanácté, čímž by dorovnal počin Waynea Gretzkyho. Jeho tým navíc hraje v dobré formě. Dallas však bude kousat, bojuje o play off.

Pravděpodobně největší šlágr se odehraje v Carolině, kam míří Rangers. Ti jsou v dobrém rozmaru, když ještě dnes v noci obrali Tampu na jejich ledě o všechny body. Hurricanes však doma body neztrácí, a to i přes to, že nyní nehrají v největší pohodě.

Dále se Arizona, jenž se v posledních dnech stala jedním z nejatraktivnějších týmů ke sledování, postaví San Jose a Vancouver, jenž marně stíhá play off, Buffalu, které naposledy vynulovalo Calgary na jeho vlastním ledě.

V posledním zápase se střetnou Winnipeg s Chicagem. Blackhawks v poslední době nemají výsledky, mužstvo je ve špatném rozpoložení kvůli přestavbě a výprodeji. Jets se nacházejí v lepší formě (šest výher z posledních deseti zápasů), stálicí je hlavně Kyle Connor.

