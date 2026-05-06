Co dělají, ptali se fanoušci. St. Louis za sebou má divoký draftový den

28. června 9:00David Zlomek
Vedení St. Louis Blues vstupovalo do draftového týdne s jasným varováním. „Nesmíme nic uspěchat a tlačit na sílu,“ opakovalo si vedení. Blues sice disponovali nevídanou hromadou čtyř voleb v prvním kole, ale odmítali bezhlavě obchodovat jen proto, aby ukojili hladové fanoušky. Výsledek? Po výměně Jordana Kyroua do Washingtonu odpálilo St. Louis v pátek večer další přestupovou bombu, když získalo z Anaheimu Masona McTavishe, v sobotu levně dokoupilo defenzivní stabilitu v podobě Brandona Carla z Toronta a na samotném draftu si došlo pro dva vysoce ceněné mladé centry.
Akvizice trojky draftu z roku 2021 vzbuzuje u části hokejové veřejnosti otazníky. McTavish má za sebou slabý rok v Anaheimu, který odstartoval smluvními dohady v kempu a po podpisu šestiletého kontraktu na 42 milionů dolarů vyvrcholil herní krizí, kvůli níž skončil dvakrát na tribuně v základní části a dvakrát v play-off. Sám hráč přiznal, že musí zapracovat na defenzivě i rychlosti, a manažer Ducks Pat Verbeek otevřeně kritizoval jeho nevyrovnanost.
Proč do něj tedy Blues investovali hned dvě volby v prvním kole (č. 15 a č. 29)?
„Byl kapitánem kanadské dvacítky, zářil v play-off OHL a v lize se musel učit za pochodu. Extrémně se těší na novou šanci,“ vysvětlil Armstrong. Pro Blues byl klíčovým faktorem asistent trenéra Greg Cronin. Ten McTavishe dvě sezony vedl jako hlavní kouč Anaheimu a pod jeho rukama mladý útočník zaznamenal v jednom ročníku solidních 52 bodů.
O McTavishe měli enormní zájem také New York Rangers. Ti však v pátek zničehonic upekli výměnu Pavla Dorofejeva z Vegas, kterému okamžitě nasypali sedmiletý kontrakt na 77 milionů dolarů. Tím zbylo St. Louis jako jediný vážný kupec. Anaheim chtěl zvažovanou 15. volbu od Blues využít na zisk pravého křídla Nikity Klepova. Verbeek zavolal Armstrongovi těsně předtím, než šlo St. Louis na řadu, a trejd potvrdil pod podmínkou, že se uskuteční, když Klepova nikdo nevyfoukne. „Jen jsem seděl a čekal, zda Columbus na 14. místě neoznámí jeho jméno. Když ukázali na někoho jiného, věděl jsem, že máme dohodu,“ popsal napínavé vteřiny Armstrong.
Když už Blues draftovali, mířili do středu útoku. Na čísle 11 šel Tynan Lawrence, dle skautů pracovitý a skvěle bruslící centr z Boston University. Skauti ho přirovnávají k buldokovi, který nepustí kost. O pět míst později Blus brali Madduxe Dagenaise, jenž loni za Quebec nasázel 30 gólů. Má sice před sebou delší vývojovou cestu, ale Blues v něm vidí budoucího nezastavitelného střelce.
Skvěle rozjetý týden pak Blues korunovali v sobotu, kdy využili čistky v defenzivě Toronta Maple Leafs a za dvě skromné volby ve třetím kole (č. 73 a č. 76) získali Brandona Carla. Tento zadák má za sebou kvůli operaci nohy a dalším zraněním bídný ročník, ale pro St. Louis představuje jeho 692 zápasů v NHL ideální a levnou injekci zkušeností do obranných řad.