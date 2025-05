Co dál? Tavares je ohledně návratu optimista, Marner vyčká

John Tavares vyjádřil optimismus ohledně své budoucnosti v dresu Toronto Maple Leafs. Bývalý kapitán, který se může 1. července stát nechráněným volným hráčem, uvedl při rozlučkovém setkání s médii po vypadnutí proti Floridě, že měl pozitivní rozhovory s generálním manažerem Bradem Trelivingem i hlavním trenérem Craigem Berubem. „Jsem velmi optimistický, že se to podaří vyřešit tak, abych zůstal,“ řekl Tavares.

Tavares dlouhodobě deklaruje zájem pokračovat v klubu, za který jako rodák z oblasti hraje od roku 2018. „Možnost hrát za Toronto pro mě znamenala všechno,“ uvedl bezprostředně po nedělním vyřazení. Na otázku, zda chce zůstat, odpověděl jednoduše: „Ano.“ V úterý své pocity rozvedl s tím, že zkušenost v Torontu byla neuvěřitelná a že chce být součástí budoucích úspěchů týmu.

Sezona 2024/25 znamenala pro Tavarese osobní změnu. Po pěti letech přišel o kapitánské „céčko“, které převzal Auston Matthews. Přesto Tavares zůstává jednou z hlavních postav organizace. Pokud se s vedením nedomluví, bude 1. července poprvé od roku 2018 dostupný pro ostatní kluby. Ve stejné situaci podepsal s Maple Leafs sedmiletý kontrakt na 77 milionů dolarů.

Jeho další setrvání je součástí širších rozhodnutí, která klub v létě čekají. Týkají se i Mitche Marnera, který má před sebou také potenciální vstup na trh volných hráčů. Na otázku ohledně vyjednávání smluv s Tavarsem a Marnerem trenér Craig Berube odpověděl, že se těchto rozhovorů přímo neúčastní: „To je na Bradovi.“ Jasně ale vyjádřil svou preferenci ohledně budoucnosti obou hráčů: „Na sto procent bych si přál, aby se vrátili.“

Marner se ke své budoucnosti vyjádřil opatrněji. V rozhovoru pro média uvedl, že stále zpracovává zklamání z vyřazení. „Vždycky jsem tady rád hrál. Miluju to tu. Říkal jsem to i nedávno – jsem vděčný, ale ještě jsem to celé nestrávil. Je to čerstvé a prohra bolí,“ řekl.

V případě, že s klubem nenajde společnou řeč, může se Marner stát volným hráčem také 1. července. Osmadvacetiletý útočník má za sebou nejlepší sezonu v kariéře se 102 body a v případě vstupu na trh by patřil mezi nejžádanější hráče léta. Na otázku ohledně časového rámce pro své rozhodnutí odpověděl, že nechce nic uspěchat. „V příštích týdnech si sednu s manželkou a začneme se o tom bavit. Uvidíme, co bude dál,“ uvedl Marner, který se nedávno stal otcem.

Trenér Berube se o Marnerovi vyjádřil v superlativech. „Miluju toho kluka a rád ho trénuju. Má skvělou energii a osobnost. Je to výjimečný hráč, který pro tým každý večer odvádí spoustu práce v různých oblastech hry. Můžu o něm říct jen dobré věci.“

