Co čekám? Jednoduché. Že budu lepší, hlásí před sezonou Skinner

Asi se od něj čekalo trochu víc. Nicméně v bídě, kterou v dresu Edmontonu předváděl jeho kolega Jack Campbell, vypadal Stuart Skinner jako lepší gólman. Dokazovala to i čísla, z brankařských nováčků zapsal nejvíce vítězství. Kromě toho byl i na Víkendu hvězd. Ale ví, že musí být ještě lepší.

"Možná to vypadá, že můj první plný rok šel až moc hladce, ale opravdu jsem po cestě několikrát narazil a naučil se spoustu věcí,“ líčí Skinner. „Příští sezonu mám na to, abych přinesl mnohem, mnohem lepší výsledky, a doufám, že se mi to bude dařit i dál. Vím, že za sebou mám dobrý rok, ale vím, že mám na to být mnohem lepší."

Oilers na něj budou spoléhat. Proč? Víra v Campbella, který loni v létě podepsal pětiletou smlouvu na 25 milionů dolarů, shořela. Někdejší gólman Toronta si stanovil nejhorší čísla kariéry v průměru obdržených branek na zápas (3,41) a procentuální úspěšnosti zákroků (88,8).

Podle Skinnera však Campbell zůstal po celou dobu oporou.

"Jack mi po celou dobu velmi pomáhal," dodal Skinner. "Když jsem pustil laciný gól, jel jsem na lavičku, kde mě okamžitě začal burcovat a podporovat. Když jsem hrál dobře, byl ke mně úžasný, bral mě na večeře a vždycky mi gratuloval k úspěchům, stejně jako já jemu. Měli jsme opravdu dobrý vztah. Je to jeden z nejmilejších kluků v NHL. Byl úžasný a jsem nadšený, že ten vztah budeme dál rozvíjet."

Tato stabilita bude pro Edmonton klíčová. Oilers v minulé sezoně prohráli v šesti zápasech ve druhém kole s Vegas Golden Knights, rok předtím je ve finále konference smetlo Colorado. Mnozí experti se domnívali, že právě pozice gólmana mohla za neúspěch.

Pokud se Oilers chtějí v letošní sezoně dostat až na vrchol, sám Skinner ví, že bude muset hrát lépe. Ani jemu totiž poslední play off absolutně nevyšlo.

"Úspěch v mé druhé sezoně bude spočívat v tom, že se budu držet toho, kým jsem, a budu se snažit zlepšovat každý den," řekl odhodlaně Skinner. "Samozřejmě chci vyhrát Stanley Cup. To je hlavní cíl Edmontonu pro tuto sezonu. Budu se snažit chopit role a být skálou, kterou tým potřebuje, jednoduše být tím nejlepším brankářem, jakým mohu být."

