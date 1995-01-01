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NHL

Co bylo, bylo! Robertson hodil poslední týdny za hlavu, teď chce Stanley Cup

23. července 9:00

David Zlomek

Ještě před pár týdny byl jednou nohou v Seattlu, teď je z něj společně s Mikko Rantanenem nejlépe placený hráč Dallasu Stars. Elitní útočník Jason Robertson se pouhý den před svými sedmadvacátými narozeninami vyhnul hrozbě arbitráže a s texaským klubem si plácl na roční smlouvu s gáží 12 milionů dolarů. Jak sám tvrdí, divoké letní zákulisní tahy a spekulace už pustil z hlavy a soustředí se jen na hokej.

Když se ho novináři ptali na nedávný téměř dotažený trejd, při kterém ho chtěl Dallas vyměnit ke Krakenům za sedmou volbu v draftu (a kde Robertson smetl ze stolu osmiletý megakontrakt na 15 milionů ročně), americký snajpr jen v klidu mávl rukou.

„Co se dělo v posledních týdnech, už vlastně vůbec nezajímá,“ prohlásil Robertson. „Chci se prostě jen soustředit na to, abych měl skvělé léto, přijel do kempu stoprocentně připravený a pokusil se vyhrát Stanley Cup. Stejně je to pro obě strany jen byznys. Já neznám jejich plány do budoucna, oni neznají ty moje. Jsem si ale jistý, že jsme oba spokojení, že to máme za sebou a že jsme získali čas si další společné kroky vyhodnotit.“

Zatímco hráč zůstává diplomatický, generální manažer Jim Nill netají, že by rád ze svého ofenzivního klenotu udělal tvář klubu na dlouhé roky dopředu. A čas na to mít bude, o nové, tentokrát už víceleté smlouvě mohou obě strany podle pravidel kolektivní smlouvy začít oficiálně jednat od 1. ledna.

„To je náš jednoznačný plán,“ přiznal Nill a prozradil, že už během letních vyjednávání se probíraly různé scénáře včetně těch dlouhodobých. „Jsme nadšení z toho, že chce být hráčem Dallasu. My chceme úplně to samé a určitě se o tom budeme bavit. Uděláme všechno pro to, aby to klaplo. Nicméně pro tuto chvíli byla tahle roční pojistka asi tím nejlepším řešením.“

Dallas přitom moc dobře ví, proč se vyplatilo na vzájemný dlouholetý závazek ještě rok počkat. Příští léto totiž texaskému klubu spadne do klína obří balík peněz. Nejenže se očekává další citelné navýšení platového stropu (téměř o 10 milionů), ale hlavně vyprší lukrativní smlouva stárnoucího veterána Tylera Seguina, která aktuálně ukrajuje z rozpočtu 9,85 milionu dolarů ročně. Nill tak bude mít mnohem lepší manévrovací prostor.

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