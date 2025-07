Co bude se Zachou? Bruins zvažují trejd, zájem mají týmy ze západu

Budoucnost Pavla Zachy v Bostonu zdaleka není jistá. Podle informací insidera Davida Pagnotty Bruins znovu otevřeli téma možné výměny českého útočníka. V zákulisí se mluví o zájmu Vancouveru a nováčka z Utahu, kteří údajně sondují situaci kolem 28letého forvarda.

Zacha byl ve hře už při jarním „výprodeji“ Bruins před trade deadline, kdy se klub rozhodl rozprodat část veteránů. Místo něj ale padla volba na zkušené stálice Charlieho Coylea, Brandona Carla či kapitána Brada Marchanda. Teď, když se Bruins rozhodují, jakou cestou se v nadcházející sezoně vydat, se jméno českého univerzála znovu objevuje na stole.

Pokud by Boston skutečně poslal Zachu dál, hodně by to napovědělo o jejich ambicích pro sezonu 2025/26. Klub během léta prakticky neposílil, jedinou zajímavější posilou do útoku je Viktor Arvidsson, který přichází po slabší sezóně v Edmontonu. V kádru zůstávají jako hlavní ofenzivní tahouni jen David Pastrňák a Morgan Geekie, jediní dva třicetigóloví střelci z uplynulé sezony.

O případném trejdu se spekuluje bez přímé výměny hráče za hráče. Ani Vancouver, ani Utah podle Pagnotty nechtějí posílat zpět hotové hráče, ale spíš hledají cenově dostupné řešení do druhé formace. Zacha se svým kontraktem – 4,75 milionu dolarů ročně až do léta 2027 – zapadá do jejich rozpočtů. Navíc mu letos 1. července klesl počet týmů na „černé listině“ z deseti na osm, což dává Bruins o něco větší manévrovací prostor.

Zacha naposledy ve všech 82 zápasech zaznamenal 14 gólů a 47 bodů. Přesto si připsal kariérní maximum v průměrném ice time (19:04), vyhrál solidních 53,2 % vhazování a jeho analytická čísla zůstala pozitivní. Dlouhodobě platí za spolehlivého, univerzálního útočníka, který zvládne roli centra i křídla.

Za tři roky v Bostonu drží průměr 54 bodů na 82 zápasů, což při jeho současném kontraktu představuje výhodný poměr cena/výkon.

Užij si zábavu a radost ze hry u Fortuny

Share on Google+