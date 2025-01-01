Co bez Barkova? Florida prý přemýšlí nad řešením, které by překvapilo všechny

29. září 10:00David Zlomek
Jevgenij Kuzněcov stále čeká na šanci vrátit se do NHL a odmítá přijmout, že by jeho kariéra v nejlepší lize světa měla být u konce. Podle informací ruského serveru RG o něj projevilo zájem hned několik klubů, přičemž nejdál se nyní dostaly dvě organizace – Toronto Maple Leafs a Florida Panthers. Právě Panthers po vážném zranění kapitána Aleksandra Barkova, který po operaci kolena vynechá sedm až devět měsíců, hledají náhradu do středu útoku a zvažují, zda dát Kuzněcovovi smlouvu.
„Jevgenij chce hrát v NHL. Momentálně čeká na rozhodnutí Toronta, ale Florida je také možnost,“ uvedl pro RG zdroj blízký hráči. Podle jeho agenta Šumiho Babajeva je o někdejší hvězdu Washingtonu stále zájem a trh s volnými hráči ho nepovažuje za odepsaného. „Jednali jsme s více než deseti týmy. Některé reakce byly pozitivní, jiné odmítly,“ řekl Babajev. Současně popřel spekulace, že by měl Kuzněcov podepsat smlouvu s Metallurgem Magnitogorsk, jak tvrdily některé ruské servery: „To je jen fáma, s Metallurgem jsme žádná jednání nevedli.“
Kuzněcov se v létě 2024 vrátil do Ruska, když po nevýrazném působení v Carolině (20 zápasů, 2+5) podepsal čtyřletý kontrakt se SKA Petrohrad. Jenže jeho angažmá se příliš nepovedlo, trápila ho zranění, v základní části zvládl odehrát 39 zápasů s bilancí 12 gólů a 25 asistencí, v play off přidal tři body v sérii proti Dynamu Moskva. Po roce se obě strany dohodly na ukončení smlouvy a Kuzněcov znovu míří za Atlantik.
Není divu, že i přes poslední dvě rozpačité sezony vzbuzuje zájem. V NHL strávil 11 let, nasbíral 568 bodů v 723 zápasech a v roce 2018 byl klíčovou postavou při zisku Stanley Cupu pro Washington Capitals, když v play off zazářil 32 body a stal se jedním z nejlepších hráčů celé soutěže. Tak zkušeného tvůrce hry dnes na trhu volných hráčů prakticky nenajdete.
Florida jeho příchod zvažuje především kvůli Barkovovi, jehož dlouhá absence představuje obrovskou ránu do středu sestavy. Panthers sice stále mají Sama Bennetta, Antona Lundella či Evana Rodrigese, ale žádný z nich není schopen okamžitě nahradit dvojnásobného vítěze Selke Trophy a kapitána dvou po sobě jdoucích šampionů NHL. Toronto zase řeší, zda potřebuje do už tak silného útoku přidat dalšího zkušeného centra a přemýšlí i nad finanční stránkou případné smlouvy.
