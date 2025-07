Člověk si to musí zažít, aby pochopil, slýchal Hovorka. Teď už chápe: Amerika je jiný svět

Obránce Mikuláš Hovorka má za sebou premiérovou sezonu za oceánem. V NHL si sice zatím nezahrál, ale i tak ji může považovat za úspěšnou – na farmě v Charlotte byl blízko k zisku Calder Cupu.

„Život v Americe je úplně jiný. Byl to rok plný zkušeností, které člověk jen tak nezíská, takže jsem za tu možnost vděčný a doufám, že druhý rok bude ještě lepší,“ hlásí čerstvě 24letý zadák v rozhovoru pro klubový web Motoru, jehož barvy hájil před svým odchodem do zámoří.

Na přípravném kempu Floridy strávil nejdelší možný čas, přesto jej dle předpokladů poslali dolů. „Na farmě jsem se ze začátku trápil. Nehrál jsem každý zápas, nedostával jsem na ledě moc minut, do toho jsme sháněli bydlení, pojištění, auto a další věci. S tím tam cizincům, oproti extralize, nikdo nepomáhá,“ líčí Hovorka s tím, že mu hodně pomohla přítelkyně.

Zlom přišel až v lednu. „To jsem se dostal do své hry a začal získávat i více prostoru na ledě, třeba mě nasadili i na oslabení, takže jsem se hned cítil lépe,“ pokyvuje. V základní části nakonec naskočil do 60 utkání s bilanci 3+7, dalších 18 startů a pět bodů (0+5) pak přidal v úspěšném play off.

„Závěr už byl parádní. Měli jsme v týmu spoustu dobrých hráčů, takže jsme věděli, že na to máme. Finále sice bylo hořké, byli jsme dvě výhry od vítězství v celé soutěži, ale intenzita i nasazení v play off byly parádní,“ těší jej přes prohru 2:4 na zápasy s farmou Vancouveru z Abbotsfordu.

„Proti extralize nemůžu říct jediné slovo, ta liga mě vychovala, jsou tu neskuteční fanoušci, jde pořád kvalitou nahoru. Pokud mi nevyjde hokej v zámoří, určitě se mám kam vracet.“

V AHL si musel zvykat nejen na užší kluziště, ale i náročnější cestování. „Nemáte jako v NHL soukromá letadla, takže létáte komerčními lety, před každým musíte projít kontrolou. Nebo běžně přejíždíte šest hodin autobusem a hraje se obden,“ popisuje Hovorka.

„Z tohoto pohledu jsou v extralize lepší podmínky, ať už kvalitou týmových autobusů nebo třeba posiloven. Obě ligy mají svá specifika, ale proti extralize nemůžu říct jediné slovo, ta liga mě vychovala, jsou tu neskuteční fanoušci, jde pořád kvalitou nahoru. Pokud mi nevyjde hokej v zámoří, určitě se mám kam vracet,“ doplňuje.

„Dokonce se mi tam stalo, že jsem naskočil do jednoho utkání jako útočník, což bych si předtím nepředstavil ani ve snu.“

Nyní má před sebou druhý rok smlouvy, rád by jistě nakoukl do nejlepší hokejové ligy na světě. „Moc nad tím nepřemýšlím. Musím se teď na novou sezonu připravit. My jsme ještě 23. června hráli, budu mít nejkratší přípravu v kariéře. Musím jít den ode dne, protože tam opravdu nikdy nevíte, nemůžete si nic plánovat.“

A vzápětí takřka dvoumetrový bek uvádí konkrétní příklady. „Během sezony jsem tam hrál v obranném páru s deseti různými hráči, v Motoru s dvěma. Dokonce se mi tam stalo, že jsem naskočil do jednoho utkání jako útočník, což bych si předtím nepředstavil ani ve snu,“ směje se.

„Než jsem tam šel, pár lidí mi říkalo, že to tam je úplně jiné a člověk si to musí zažít, aby pochopil. Teď už to chápu. A doporučuju to každému, protože i když to nevyjde, získané zkušenosti jsou neocenitelné.“

Zkrátka úplně jiný svět. „To je fakt. Než jsem tam šel, pár lidí mi říkalo, že to tam je úplně jiné a člověk si to musí zažít, aby pochopil. Teď už to chápu. A doporučuju to každému, když dostane šanci, protože i když to nevyjde, získané zkušenosti jsou neocenitelné. Když se dívám na sezonu zpětně, beru ji jako úspěch, jelikož jsem se posunul mentálně i hokejově,“ má jasno Hovorka.

A největší rozdíl mezi Českem a Amerikou? „Vzdálenosti!“ vyhrkne bez zaváhání. „Člověku v tu chvíli dojde, jak malá země jsme, když se sem vrátí a má rodinu a vše vzdálené do půl hodiny. Tam je všude daleko, takže se bez auta neobejdete. Navíc náš tým je jako jediný úplně dole na jihu, takže za poslední rok mám nacestováno snad jako za celý život,“ uzavírá s úsměvem.

