Clarke na křižovatce: budoucí hvězda Kings, nebo přestřelená naděje?

9. září 9:30David Zlomek
Los Angeles Kings prošli v létě velkou obměnou v obraně. Pod vedením Kena Hollanda přišli o Vladislava Gavrikova, který zamířil do NY Rangers, i o mladého beka Jordana Spence, jenž byl vyměněn do Ottawy. Místo nich dorazili zkušení, ale už spíše dohrávající Cody Ceci a Brian Dumoulin. Přes všechny změny ale v Kalifornii zůstal Brandt Clarke, a právě na něm bude stát velká část budoucnosti defenzivy Kings.
Clarke, osmý hráč draftu 2021, vstupuje do poslední sezony svého nováčkovského kontraktu. Přitom ještě před pár měsíci se o něm mluvilo jako o možném obětním beránkovi při hledání posily do útoku. Nakonec k výměně nedošlo a nová klubová garnitura mu dává další šanci ukázat, že patří mezi stavební kameny mužstva.
Jeho cesta zatím nebyla jednoduchá. Jeden ročník mu přetrhla pandemie, a zatímco většina vrstevníků zůstala bez hokeje, Clarke odešel hrát profesionálně na Slovensko. V dresu Nových Zámků nasbíral 15 bodů v 26 utkáních. Po návratu do OHL pak explodoval, v sezoně 2022/23 nastřádal v barvách Barrie Colts 61 bodů ve 31 duelech a byl považován za jednoho z nejlepších juniorů světa vedle Connora Bedarda.
Do NHL naskočil poprvé ještě v téže sezoně, kdy nasbíral dvě asistence v devíti zápasech. Naplno se prosadil o rok později, byť více času trávil v AHL, kde jako nováček dominoval. V minulé sezoně se konečně stal stabilní součástí sestavy Kings, i když herní čas měl omezený. V průměru odehrál 16:17 na zápas, přesto zvládl 33 bodů v 78 duelech a ukázal, že má potenciál být víc než jen ofenzivní bek. Přesto kolem něj přetrvávají otazníky, hlavně co se týče čistě defenzivní spolehlivosti.
Nyní se však otevírá nová kapitola. Spence už není v kádru, takže Clarke by měl dostat prostor na přesilovkách a jeho pohyb i ofenzivní instinkt z něj dělají favorita na pozici druhého pravého beka hned za Drewem Doughtym. „Je to opravdu talentovaný kluk se zářnou budoucností,“ řekl generální manažer Ken Holland pro RG. „Ale teď musíme zjistit, kam to povede. Vím o něm hodně, ale ještě ho úplně a pořádně neznám.“
