30. srpna 8:00
Charlie McAvoy řekl, že se cítí skvěle a je připraven se vrátit k týmu Bostonu poté, co vynechal posledních 25 zápasů minulé sezóny kvůli zranění ramene. Reprezentoval Spojené státy na turnaji 4 Nations Face-Off, ale při vítězství 6:1 nad Finskem v úvodním zápase turnaje v Bell Centre v Montrealu si 13. února poranil akromioklavikulární kloub (spojení mezi nadpažkem lopatky a zevním koncem klíční kosti) pravého ramene.
Obránce Bostonu se zúčastnil také olympijského orientačního kempu Spojených států a byl jedním ze šesti hráčů jmenovaných do předběžné soupisky pro zimní olympijské hry v Itálii v únoru příštího roku. Hráči NHL se poprvé od Soči v roce 2014 zúčastní olympijských her a na turnaji 4 Nations okusili souboj nejlepších hráčů světa, takže McAvoy se už nemůže dočkat her v roce 2026.
„To bylo to, na co jsme všichni čekali, dostat šanci zahrát si proti nejlepším z nejlepších,“ řekl McAvoy. „A když jsem šel na turnaj čtyř, měl jsem nervy, jako by to byl sen, hrát na tomhle turnaji. Turnaj čtyř zemí nebyl nikdy nic zvláštního, vždycky to byly olympijské hry. A pak se turnaj čtyř stal něčím zvláštním a stále to bylo velmi, velmi výjimečné. Ale teď je to tady a sen se stal skutečností,“ dodal americký zadák.
Právě na turnaji čtyř ale přišlo nepříjemné zranění. Úvodní zápas proti Finsku nedohrál, poté McAvoy podstoupil vyšetření a o dva dny později nastoupil proti Kanadě. Ale na první pohled se nezdálo, že by šlo o poranění kloubu. Místo toho se mu na rameni objevilo výrazné zarudnutí. Lékaři byli zmatení a McAvoy trpěl silnými bolestmi. Nakonec mu byla diagnostikována rozsáhlá infekce a poranění kloubu.
Boston se tak musel obejít bez svého nejlepšího obránce a nezažil pěkné období. Medvědi skončili na posledním místě v Atlantické divizi a na 15. místě ve Východní konferenci. Právě tento výsledek znamenal poprvé od sezóny 2015-16 nepostup do play-off o Stanley Cup.
„Ke konci sezóny jsem se dostal do dobré kondice,“ prozradil. „Kdybychom byli v jiné situaci, mohl jsem hrát. Hrál bych, kdybychom se dostali do play-off, ale asi bylo nejlepší, že jsem nemusel a dal jsem svému rameni šanci se úplně uzdravit.“
Sedmadvacetiletý obránce nyní vstoupí do své deváté sezóny, ale je to poprvé v jeho kariéře v NHL, kdy Boston vstupuje do sezóny po tak velkém neúspěchu.
Na to reagovala organizace také změnou trenéra. Tím byl jmenován Marco Sturm. „Je to opravdu jiné než v jakémkoli jiném roce, protože jsme nepostoupili do play-off. Snažíme se obnovit naši kulturu, která podle nás možná trochu upadla. Samozřejmě procházíme změnou trenéra, takže se snažíme zavést spoustu různých věcí, ale všichni to vnímáme jako neuvěřitelnou příležitost,“ dodal McAvoy právě ke změnám v organizaci.
Po změnách a zotavení se ale Charlie McAvoy těší na novou sezónu. „Bylo to dlouhé léto, ale v mnoha ohledech bylo prospěšné,“ prozradil McAvoy ve středu pro web NHL.com. „Byla to příležitost mít k dispozici mnoho měsíců, abych mohl hodně pracovat, což je příjemné, protože něco takového jsem dosud neměl, protože jsme vždy byli týmem, který se účastnil play-off. Bylo to delší léto, ale využil jsem ho ve svůj prospěch.“
