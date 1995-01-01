NHL.cz na Facebooku

Cítím se jistější než kdy dřív. Dobeš si říká o místo jedničky v Montrealu

21. října 12:00

David Zlomek

Montreal má nový klid mezi tyčemi. A jmenuje se Jakub Dobeš. Český gólman pomohl Canadiens k výhře 4:2 nad Buffalem, předvedl 30 zákroků a do týmu přinesl aspekt jistoty, kterou trenér Martin St. Louis hledal od začátku sezony.

„Myslím, že se mi letos daří držet se věcí, na kterých jsme pracovali,“ řekl po zápase. „Jsem víc kompaktní, tolik se neotvírám jako dřív. Možná to není zvenku tolik vidět, ale technicky jsem na tom mnohem líp než minulý rok. Tehdy jsem byl trochu rozházený, teď se cítím stabilnější a klidnější.“

A rozdíl je znát. Loni Dobeš ohromil NHL pětizápasovou vítěznou sérií na startu kariéry. Plný emocí, pohybu a občasných až zoufalých skoků, které bavily fanoušky i spoluhráče. Tentokrát ale působí dospěleji. Nepanikaří, kontroluje prostor, působí jistě a přehledně.

Proti Sabres tým několikrát podržel, zejména ve druhé třetině, kdy Canadiens ztráceli rytmus. V rozmezí pár minut zastavil samostatný únik Tagea Thompsona, ostrou střelu z úhlu od Rasmuse Dahlina, dvojici v přečíslení i dorážku Peytona Krebse z bezprostřední blízkosti. Klíčová sekvence, která zlomila zápas.

Trenér Martin St. Louis po utkání přiznal, že Dobeš si zasloužil dostat šanci. A zřejmě tím nebude končit. „Je to soutěživá liga, v každém týmu probíhá vnitřní konkurence,“ řekl kouč. „Máme dva dobré brankáře, ale samozřejmě, když má někdo formu, musíme to využít.“

Dobeš ji má. Má bilanci 3–0–0 a úspěšnost zákroků 93,9 %, přičemž inkasoval jen pět gólů z 82 střel. Nepustil přitom ani jeden gól v přípravě. A v době, kdy se Samuel Montembeault trápí s formou i sebevědomím, je právě Dobeš tím, kdo tým uklidňuje.

„Máme 82 zápasů a dva kvalitní gólmany,“ vysvětlil St. Louis. „Nikdo nebude celou sezonu stoprocentní. Musíme rozumně rozložit jejich zátěž i podle výkonů. A to teď děláme.“

